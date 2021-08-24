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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Лавка» запустилась в Париже Статьи редакции

В 2020 году «Лавка» заработала в Израиле под брендом Yango Deli.

  • «Лавка» будет работать в Париже под международным брендом Yango Deli, рассказали vc.ru в компании. Инвестиции в запуск компания не раскрывает.
  • О планах по запуску в Париже и Лондоне «Яндекс» сообщил в апреле 2021 года. В Лондоне сервис ещё тестируют.
  • Сделать заказ можно в отдельном приложении Yango Deli для iOS или Android — оно доступно на французском и английском языках. Минимальной суммы заказа в приложении нет — и действует скидка 30% на первую покупку. Заказ можно оплатить банковской картой, привязанной к приложению.
  • Доставка начинает работать с 8 утра, а заканчивает в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера.
  • «Яндекс» начал тестировать сервис «Яндекс.Лавка» в июне 2019 года. Сейчас сервис работает в шести регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
  • В 2020 году «Яндекс» запустил сервис в Израиле под брендом Yango Deli. В компании в апреле сообщали vc.ru, что удвоили покрытие сервиса с момента открытия в ноябре, а средний чек в стране в 2,5 раза больше, чем в России. Другие детали «Яндекс» не приводит.
Курьер Yango Deli «Яндекс»

#новость #яндекславка

3324 просмотров
46 46 комментариев
12
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46 комментариев
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Andrew Khachatryan

8

Когда они уже запустятся в Краснодаре?!

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Igor Kiselev

Andrew
24

Где-то между Огайо и Аляской, наверное :)

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Candy Blue

Andrew
12

Это слишком перспективно, сначала запустятся в Калифорнии, а потом уже можно и на Краснодар замахнуться

Ответить

Артем Бондарев

Candy
3

И дальше Химки

Ответить

Сергей Янзин

Артем
0

И уже как финальная точка - запустятся в Мурино

Ответить

Stas Sokolov

Сергей
0

Я бы не стал недооценивать Мурино :)

Ответить

Сергей Янзин

Stas
1

Я как раз и не стал :)

Ответить

Марсель

Candy
1

Проорал 😂

Ответить

Every Jenkins

Andrew
5

Как только у вас средняя зарплата несколько тысяч евро будет, так бегом запустят:)

Ответить

Nikitinz

Every
3

То есть никогда)

Ответить

Андрей Задоркин

Andrew
0

А как же локальный игрок Broniboy,
Или не то?

Ответить

Andrew Khachatryan

Андрей
1

Мне самокат нравится. Но хочется всё таки продукт Яндекса(

Ответить

Артем Акулов

Andrew
0

ты что хочешь как в Париже???!

Ответить

Emin Aliev

Andrew
0

Какой Краснодар? Они не доставляют на Петровско-Разумовскую 🤦

Ответить

Jaroslav Michailov

6

Осталось еще запустить в Европе нормальный мобильный банкинг, непаханое поле. 

Ответить

A. Bigkkuzin

Jaroslav
4

Чтобы европейцы могли кэшбек на Танки тратить и карту Риком и Морти брендировать, ага

Ответить

Артем Бондарев

A.
8

И через 10 лет у них может быть появятся Рокетрубли!

Ответить

A. Bigkkuzin

Артем
0

и финико

Ответить

Johnny Vorony

Артем
0

Rocketeuro

Ответить

Игнат Смирнов

Jaroslav
2

Revolut and N26: " Are we jokes to you?"

Ответить

A. Bigkkuzin

Игнат
1

... которыми пользуются полтора европейских гика и гастарбайтеры (тоже гики поневоле)

Ответить

Игнат Смирнов

A.
3

Некогда банки типа Рокета тоже был для гиков / хипстеров. Да, он умер, но задал тон и теперь подобные приложения — стандарт рынка, которым пользуется даже моя 80-летняя бабушка. Так что подождите некоторое время :) 

Ответить

Aleksandr

A.
1

Ну кстати револют довольно часто встречается

Ответить

Dimitri

A.
1

У Н26 7 миллионов клиентов, у Револут 15. Для сравнения, у Deutsche Bank 5 миллионов клиентов. Если не считать Sparkasse(типа Сбербанка и Volksbanken) и Postbank, получается N26 на 4‑м месте в Германии.

Ответить

Jaroslav

Dimitri
0

Нормально, не знал про нынешний положняк с Револютом. Примечательно, что выходцы из России и Украины всё это затеяли, увидели верную нишу. 

Ответить

Rownie

A.
0

ну нет. у меня в отделе из 30 человек пользуются 5 человек как минимум

Ответить

A. Bigkkuzin

Rownie
1

Но это не значит, что из 30 опрошенных жителей "Европы" 5 человек будут пользоваться.
И конечно же мою фразу про полтора человека не следует понимать буквально 🙂

Ответить

Kieli.app

Rownie
0

У нас из 5 человек никто не пользуется (но слышали про существование), потому что совершенно нет необходимости. Из некоторого разношёрстного множества знакомых местных (Эстония и Финляндия) никто не пользуется и даже не слышал.

Ответить

Artemy

Jaroslav
0

Револют не?

Ответить

Mike Glukhov

Jaroslav
0

Дофига таких.

Ответить

Rownie

Jaroslav
0

Revolut же есть, норм

Ответить

Every Jenkins

2

Вот нам на кавказе такого сервиса очень не хватает.ну понятно, тут же не Париж.

Ответить

kav

Every
2

Цель любого бизнеса в первую очередь зарабатывать деньги, логично что они запускаются там где покупательская способность выше

Ответить

Алексей Бабенков

0

Какже не нравится как они с айдентикой работают на международных рынках, очень плохо

Ответить

Игнат Смирнов

Алексей
3

Набросить любой горазд, а что не так, если по существу? 

Ответить

Kostya Efimov

Игнат
3

Deli ассоциируется в индийской кухней

Ответить

Станислав

Kostya
0

У кого ассоциируется? У французов?

Ответить

Gottlieb

Kostya
0

Только у неграмотных русских)
Потому что по-английски и по-французски Delhi

Ответить

Artemy

1

Ждем и в нашей деревне

Ответить

Игнат Смирнов

1

 А можно ещё и в Риме, пожалуйста? 

Ответить

Ilya ZLodei

Игнат
0

В италии бизнес не считается таковым если нельзя наибать на лишние проценты, скрытые комиссии и, главное, если ты принимаешь оплату картой - это вообще зашквар позорнейший

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Кигхриль Vselensky

Ilya
0

Ну по описанию идеальная страна для индекса, за вычетом пункта про карту. Карты они привязывают как раз чтобы легче было стричь  

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Сергей Ермилов

–8

Компания из Голландии Yandex, открывает в Париже компанию под названием Yango, а в России это выдают под соусом "гордости за российский бизнес"? Или я что-то не так понял?

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Ivan Boldyrev

Сергей
3

Да, ты что-то серьёзно не так понял.

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IO

0

Бомжур

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Nikitinz

–1
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