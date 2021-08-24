«Яндекс.Лавка» запустилась в Париже Статьи редакции
В 2020 году «Лавка» заработала в Израиле под брендом Yango Deli.
- «Лавка» будет работать в Париже под международным брендом Yango Deli, рассказали vc.ru в компании. Инвестиции в запуск компания не раскрывает.
- О планах по запуску в Париже и Лондоне «Яндекс» сообщил в апреле 2021 года. В Лондоне сервис ещё тестируют.
- Сделать заказ можно в отдельном приложении Yango Deli для iOS или Android — оно доступно на французском и английском языках. Минимальной суммы заказа в приложении нет — и действует скидка 30% на первую покупку. Заказ можно оплатить банковской картой, привязанной к приложению.
- Доставка начинает работать с 8 утра, а заканчивает в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера.
- «Яндекс» начал тестировать сервис «Яндекс.Лавка» в июне 2019 года. Сейчас сервис работает в шести регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
- В 2020 году «Яндекс» запустил сервис в Израиле под брендом Yango Deli. В компании в апреле сообщали vc.ru, что удвоили покрытие сервиса с момента открытия в ноябре, а средний чек в стране в 2,5 раза больше, чем в России. Другие детали «Яндекс» не приводит.
Когда они уже запустятся в Краснодаре?!
Это слишком перспективно, сначала запустятся в Калифорнии, а потом уже можно и на Краснодар замахнуться
И дальше Химки
И уже как финальная точка - запустятся в Мурино
Я бы не стал недооценивать Мурино :)
Как только у вас средняя зарплата несколько тысяч евро будет, так бегом запустят:)
А как же локальный игрок Broniboy,
Или не то?
Осталось еще запустить в Европе нормальный мобильный банкинг, непаханое поле.
Чтобы европейцы могли кэшбек на Танки тратить и карту Риком и Морти брендировать, ага
И через 10 лет у них может быть появятся Рокетрубли!
Revolut and N26: " Are we jokes to you?"
... которыми пользуются полтора европейских гика и гастарбайтеры (тоже гики поневоле)
Некогда банки типа Рокета тоже был для гиков / хипстеров. Да, он умер, но задал тон и теперь подобные приложения — стандарт рынка, которым пользуется даже моя 80-летняя бабушка. Так что подождите некоторое время :)
Но это не значит, что из 30 опрошенных жителей "Европы" 5 человек будут пользоваться.
И конечно же мою фразу про полтора человека не следует понимать буквально 🙂
Вот нам на кавказе такого сервиса очень не хватает.ну понятно, тут же не Париж.
Какже не нравится как они с айдентикой работают на международных рынках, очень плохо
Набросить любой горазд, а что не так, если по существу?
А можно ещё и в Риме, пожалуйста?
В италии бизнес не считается таковым если нельзя наибать на лишние проценты, скрытые комиссии и, главное, если ты принимаешь оплату картой - это вообще зашквар позорнейший
Ну по описанию идеальная страна для индекса, за вычетом пункта про карту. Карты они привязывают как раз чтобы легче было стричь
Компания из Голландии Yandex, открывает в Париже компанию под названием Yango, а в России это выдают под соусом "гордости за российский бизнес"? Или я что-то не так понял?
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