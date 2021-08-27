На запуск основатели потратили около $2,72 млн.

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В «Историях» в Instagram основатель KupiVip и Carprice Оскар Хартманн рассказал, что запустил OniGo с японскими партнёрами за восемь недель.

В июне 2021 года OniGo привлекла 300 млн иен (около $2,72 млн) для запуска стартапа, сообщает издание Impress Watch.

OniGo — первый в Японии стартап с дарксторами — магазинами, работающими только на доставку, пишет издание. Первый даркстор компания открыла в районе Мегуро в Токио, доставка работает в радиусе двух километров от него.

OniGo

Сделать заказ можно через приложение с 10 до 22 часов. Курьеры ездят на электровелосипедах. Доставить продукты обещают за 10 минут, это стоит 300 иен (около 200 рублей).

Приложение OniGo

Пока в магазине 700 наименований товаров — продукты, бытовая химия и предметы первой необходимости. Ассортимент будет увеличиваться. Через OniGo можно заказать и полуфабрикаты от шеф-поваров «Мишлен».

К концу 2021 года компания планирует открыть 25 дарксторов в окрестностях университета Гакугей в Токио, в 2022 году — увеличить их количество до 100 .