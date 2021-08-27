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Торговля
Маша Цепелева

Сооснователь KupiVip Оскар Хартманн с партнёрами запустил в Японии сервис доставки продуктов за 10 минут OniGo Статьи редакции

На запуск основатели потратили около $2,72 млн.

6 6 комментариев
662 просмотров

В «Историях» в Instagram основатель KupiVip и Carprice Оскар Хартманн рассказал, что запустил OniGo с японскими партнёрами за восемь недель.

В июне 2021 года OniGo привлекла 300 млн иен (около $2,72 млн) для запуска стартапа, сообщает издание Impress Watch.

OniGo — первый в Японии стартап с дарксторами — магазинами, работающими только на доставку, пишет издание. Первый даркстор компания открыла в районе Мегуро в Токио, доставка работает в радиусе двух километров от него.

OniGo

Сделать заказ можно через приложение с 10 до 22 часов. Курьеры ездят на электровелосипедах. Доставить продукты обещают за 10 минут, это стоит 300 иен (около 200 рублей).

Приложение OniGo

Пока в магазине 700 наименований товаров — продукты, бытовая химия и предметы первой необходимости. Ассортимент будет увеличиваться. Через OniGo можно заказать и полуфабрикаты от шеф-поваров «Мишлен».

К концу 2021 года компания планирует открыть 25 дарксторов в окрестностях университета Гакугей в Токио, в 2022 году — увеличить их количество до 100 .

  • В марте 2021 года Оскар Хартманн инвестировал в лондонский сервис доставки продуктов Jiffy.

#новость #onigo #фудтех

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Диванный эксперт

2

Там в Инсте Купивипа и Мамси сейчас крутится реклама Яндекс Маркета, а так же с их почт пошла рассылка той же самой рекламы. Может кто в курсе, Яндекс в итоге приобрёл их? Новостные порталы, когда они так нужны, молчат

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Хозяин

2

Ставки растут! Ждём доставку еды за минус десять минут.

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Nikitinz

Хозяин
0

Вернуться в прошлое? Знаю одного такого)

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Valeratal Val

Nikitinz
0

их 2 было :)

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Хозяин

Nikitinz
0

С точки зрения клиента это будут просто звонки в дверь в рандомное время с рандомными наборами и еды и курьер заверяющий что "через 10 минут вы захотите заказать вот это".
Но по эффекту бабочки через 10 минут я конечно же передумаю.

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Dmitry Ovchinnikov

0

Оскар, Артур, Володя красавцы - удачи им!

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Маша Цепелева
Сооснователь KupiVip Оскар Хартманн с партнёрами запустил в Японии сервис доставки продуктов за 10 минут OniGo Статьи редакции

На запуск основатели потратили около $2,72 млн.

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