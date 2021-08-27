На Манхэттене заработал сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» Статьи редакции
В июне компания привлекла $46 млн.
- О запуске сервис объявил 27 августа на странице в Facebook. «Сейчас мы доставляем товары по Манхэттену, но мы быстро растём», — говорится в публикации компании.
- В июне сервис привлёк $46 млн. Доставка в сервисе бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома».
- Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг». В июне «Самокат» объявил, что выйдет на рынок США под брендом Buyk.
Экономика доставки не сходится.
Прожигаем деньги? Бакс за 0.8 продаем?
Не в этом случае. Тут экономика очень даже сходится, т к это не "доставка", а онлайн супермаркет со своим сервисом доставки и прямым (в основном) выходом на производителей товаров.
Бочаров крут. Слушал его интервью Очетинской. Удачи ему с запуском
могут когда захотят по дороге ездить не мешая и не пугая пешеходов, вот бы у нас так
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На запуск основатели потратили около $2,72 млн.
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