«БКС Мир инвестиций» победил в трех номинациях премии Finaward

26 августа в Москве состоялась XI церемония награждения ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD за 2020 год. Компания «БКС Мир инвестиций» стала лауреатом сразу в трех номинациях – «Аналитическая экспертиза для инвестиционных решений», «Fintarget – финтех-проект года в автоследовании» и «Инвестиционный…