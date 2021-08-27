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Торговля
Nazigul Jusupova

На Манхэттене заработал сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» Статьи редакции

В июне компания привлекла $46 млн.

  • О запуске сервис объявил 27 августа на странице в Facebook. «Сейчас мы доставляем товары по Манхэттену, но мы быстро растём», — говорится в публикации компании.
  • В июне сервис привлёк $46 млн. Доставка в сервисе бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома».
  • Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг». В июне «Самокат» объявил, что выйдет на рынок США под брендом Buyk.

#новости #самокат #buyk

736 просмотров
7 7 комментариев
5
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7 комментариев
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Тот самый партизан

1

Экономика доставки не сходится. 
Прожигаем деньги? Бакс за 0.8 продаем?

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kav

Тот
1

Все как обычно, на старте завлекают ценами и бесплатной доставкой, а как подсядете пойдет повышенный спрос и цены подкрутят)

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Дмитрий Николаевич

Тот
0

Не в этом случае. Тут экономика очень даже сходится,  т к это не "доставка", а онлайн супермаркет со своим сервисом доставки и  прямым (в основном) выходом на производителей товаров.

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Murat Oshroev

1

Бочаров крут. Слушал его интервью Очетинской. Удачи ему с запуском 

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Кирилл Загоскин

Murat
0

Очетинской? Это кто? 

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sardelkin

0

могут когда захотят по дороге ездить не мешая и не пугая пешеходов, вот бы у нас так

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Aleksey Telyshev

0

Теремок уже был, Додо пыцца был и это тоже будет

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Комментарий удален

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