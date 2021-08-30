 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям

Пока сервис доступен на «Яндекс.Маркете», в будущем его смогут подключить другие интернет-магазины.

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Сервис «Сплит» для оплаты покупок по частям доступен некоторым пользователям без процентов и комиссий, рассказали vc.ru в компании.

При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товара, оставшаяся сумма списывается равными частями раз в две недели.

Купить через «Сплит» можно товары более 20 категорий, в том числе косметику, бытовую технику и спортивные товары. Сумма покупки — от 1000 до 30 тысяч рублей. Лимит может меняться.

Оформление оплаты покупки по частям и график платежей «Яндекс»

«"Сплит" — это не кредит. Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать одобрения», — рассказал руководитель направления финансовых сервисов «Яндекса» Антон Забанных.

Сервис доступен в веб-версии «Яндекс.Маркета» и в приложениях для iOS и Android. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID».

«Сплит» увеличит средний чек заказа в магазинах, привлечёт больше клиентов и повысит продажи, считают в компании. Продавец сразу получает всю сумму целиком.

Сервис доступен для продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». Пока они могут пользоваться «Сплитом» бесплатно, после появится комиссия. Через несколько месяцев сервис смогут подключить и другие интернет-магазины.

Как работает сервис «Яндекс»