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Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям Статьи редакции

Пока сервис доступен на «Яндекс.Маркете», в будущем его смогут подключить другие интернет-магазины.

27 27 комментариев
2524 просмотров

Сервис «Сплит» для оплаты покупок по частям доступен некоторым пользователям без процентов и комиссий, рассказали vc.ru в компании.

При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товара, оставшаяся сумма списывается равными частями раз в две недели.

Купить через «Сплит» можно товары более 20 категорий, в том числе косметику, бытовую технику и спортивные товары. Сумма покупки — от 1000 до 30 тысяч рублей. Лимит может меняться.

Оформление оплаты покупки по частям и график платежей «Яндекс»

«"Сплит" — это не кредит. Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать одобрения», — рассказал руководитель направления финансовых сервисов «Яндекса» Антон Забанных.

Сервис доступен в веб-версии «Яндекс.Маркета» и в приложениях для iOS и Android. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID».

«Сплит» увеличит средний чек заказа в магазинах, привлечёт больше клиентов и повысит продажи, считают в компании. Продавец сразу получает всю сумму целиком.

Сервис доступен для продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». Пока они могут пользоваться «Сплитом» бесплатно, после появится комиссия. Через несколько месяцев сервис смогут подключить и другие интернет-магазины.

Как работает сервис «Яндекс»
  • В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича за 1,1 млрд рублей для развития финансовых сервисов.
  • В марте 2021 года начал работать сервис Yandex Pay для покупок картой без ввода данных, они автоматически «подтянутся» из привязанного аккаунта на «Яндексе».

#новость #яндекс #яндексма

27 27 комментариев
12
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KSA

20

 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям

Яндекс.Расчлененка

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Денис Денисов

KSA
2

В Питере заценят

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KSA

Денис
0

Для Питера можно снять рекламу с знаменитым историком Соколовым.

Ответить

Сергей Аксюмов

KSA
0

Хорошее название 😁

Ответить

Александр Борродач

KSA
0

Пользователи сервиса/товары к покупке будут называться Яндекс.Член

Ответить

Павел Морозов

KSA
0

"Яндекс.Кредит"

Ответить

Сердечный бас

11

Зумеры изобрели рассрочку и назвали сплит 

Ответить

Вова Вэ

Сердечный
2

рассрочка без участия банка

Ответить

BearStrikesBack

Сердечный
1

Скорее мусульманский кредит

Ответить

Mike Prokopenko

5

Аналог тинькофф долями

Ответить

Константин Шукалов

2

Вряд ли это спасет Яндекс.Маркет и сделает его популярнее в общем и в целом.

Ответить

Григорий Копиев

Константин
7

От чего его спасать, если он растет по доле рынка и выручке

Ответить

Константин Шукалов

Григорий
2

Попробуйте поработать с ним как селлер, посмотрите на работу саппорта, на объем продаж, на аналитику и т.д. Там все переделывать надо т.к. с этим работать можно только по одной причине - 4% комиссии, которые Яндекс рано, или поздно поднимет до уровня рынка, либо выше.

Я работал с ними как селлер и все это видел и мне есть с чем сравнить т.к. селлер я не только на Маркете.

Ответить

Непростой нос

Констан…
5

Почему вы не лайк слово 'продавец'? 

Ответить

Сергей

Констан…
0

А что, у WB и OZON с селлерами лучше работают?

Ответить

Константин

Сергей
0

У ОЗОНа да. Если посмотрите мои посты, то раньше я выносил проблемы с ОЗОНом в приемную сюда т.к. это был единственный нормальный способ заставить их что-то делать, но после шквала хейта и выхода на IPO, работать они стали значительно лучше. 

К тому же, с точки зрения юзабилити, аналитики, рекламных инструментов и т.д., ОЗОН на несколько голов выше Маркета.

Ответить

Yan Purvenes

2

Больше похоже на МФО. Все равно какой скоринг клиентов будет

Ответить

Ivan Susanin

2

рассказал руководитель направления финансовых сервисов «Яндекса» Антон Забанных.

Если кого забанят в новом сервисе, то сообщать об этом будут в письме за подписью руководителя направления: «Вас забанил Антон Забанных»

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elenazazaz

2

расср очка

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Ivan Susanin

1

Любители боулинга взгрустнули от названия. Хорошее дело сплитом не назовут…

Ответить

Артур

Ivan
2
Ответить

Lord Raiden

1

Бернштам чтоли их там покусал ?

Ответить

Владимир Толстиков

1

Идут по пути Klarna, умно.

Ответить

Aleksandr Matveev

Владимир
0

Правда уже не первые, есть Долями от Тинька 

Ответить

Kesha Pazzy

1

В ближайшее время Вайлберриз, скорее всего, запустит продажу в рассрочку, чтобы завоевать еще больше рынка.
Но судя по всему рассрочка можно будет оформить только, используя карты Вайлберриз банка. 
Ну а карты будут Мир, конечно же.

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Степан Фадеев

0

сервис который определяет общее благосостояние общества.

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indig3n

Степан
0

С языка буквально сняли

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Торговля
Маша Цепелева
«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям Статьи редакции

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