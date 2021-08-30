«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям Статьи редакции
Пока сервис доступен на «Яндекс.Маркете», в будущем его смогут подключить другие интернет-магазины.
Сервис «Сплит» для оплаты покупок по частям доступен некоторым пользователям без процентов и комиссий, рассказали vc.ru в компании.
При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товара, оставшаяся сумма списывается равными частями раз в две недели.
Купить через «Сплит» можно товары более 20 категорий, в том числе косметику, бытовую технику и спортивные товары. Сумма покупки — от 1000 до 30 тысяч рублей. Лимит может меняться.
«"Сплит" — это не кредит. Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать одобрения», — рассказал руководитель направления финансовых сервисов «Яндекса» Антон Забанных.
Сервис доступен в веб-версии «Яндекс.Маркета» и в приложениях для iOS и Android. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID».
«Сплит» увеличит средний чек заказа в магазинах, привлечёт больше клиентов и повысит продажи, считают в компании. Продавец сразу получает всю сумму целиком.
Сервис доступен для продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.Маркета». Пока они могут пользоваться «Сплитом» бесплатно, после появится комиссия. Через несколько месяцев сервис смогут подключить и другие интернет-магазины.
- В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича за 1,1 млрд рублей для развития финансовых сервисов.
- В марте 2021 года начал работать сервис Yandex Pay для покупок картой без ввода данных, они автоматически «подтянутся» из привязанного аккаунта на «Яндексе».
«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах по частям
Яндекс.Расчлененка
В Питере заценят
Пользователи сервиса/товары к покупке будут называться Яндекс.Член
Вряд ли это спасет Яндекс.Маркет и сделает его популярнее в общем и в целом.
От чего его спасать, если он растет по доле рынка и выручке
Попробуйте поработать с ним как селлер, посмотрите на работу саппорта, на объем продаж, на аналитику и т.д. Там все переделывать надо т.к. с этим работать можно только по одной причине - 4% комиссии, которые Яндекс рано, или поздно поднимет до уровня рынка, либо выше.
Я работал с ними как селлер и все это видел и мне есть с чем сравнить т.к. селлер я не только на Маркете.
У ОЗОНа да. Если посмотрите мои посты, то раньше я выносил проблемы с ОЗОНом в приемную сюда т.к. это был единственный нормальный способ заставить их что-то делать, но после шквала хейта и выхода на IPO, работать они стали значительно лучше.
К тому же, с точки зрения юзабилити, аналитики, рекламных инструментов и т.д., ОЗОН на несколько голов выше Маркета.
рассказал руководитель направления финансовых сервисов «Яндекса» Антон Забанных.
Если кого забанят в новом сервисе, то сообщать об этом будут в письме за подписью руководителя направления: «Вас забанил Антон Забанных»
Любители боулинга взгрустнули от названия. Хорошее дело сплитом не назовут…
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