Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Маша Цепелева

IKEA начала выкупать подержанную мебель своего производства в США Статьи редакции

Если мебель в хорошем состоянии, её снова выставят на продажу.

  • IKEA запустила с 30 августа по 19 сентября 2021 года в штате Пенсильвания в США услугу обратного выкупа использованной мебели для её перепродажи. После тестирования IKEA планирует запустить проект и в других штатах.
  • Чтобы продать мебель обратно, надо иметь карту IKEA Family, заполнить форму и привезти мебель в полностью собранном виде в магазин IKEA Conshohocken. Деньги можно будет потратить на новую мебель производителя. Старую продадут в отделе As-Is.
  • Нельзя продать комоды, кровати, текстиль, лампы, уличную мебель, диваны, зеркала и детскую мебель. Можно — книжные шкафы, столы и стулья без обивки, небольшие тумбы и другое.
  • В России IKEA принимает на переработку мягкую и деревянную мебель любого производителя. За неё можно получить купон на покупки в IKEA на сумму от 1000 до 5000 рублей.

#ikea #новость

580 просмотров
6 6 комментариев
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ikea"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 287953, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Aug 2021 22:00:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ольга Павленко

2

Говорят, тем, кто проработал в «Икее» пять лет, наконец показывают, как выйти и уехать домой.

Ответить

Veronica Baca

Ольга
3

Стокгольмский синдром 2.0)))

Ответить

Black Jack

Ольга
2
Ответить

Ольга Павленко

Black
0

я знаю.. но иначе на тему про учпех ИКЕИИ взирать нереально

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

переиспользование — это хорошо для окружающей среды
reduce reuse recycle 👍

Ответить

Vladislav

0

В какой-то момент подумал, что контекстная реклама на vc про Икеа. Пол часа изучал разделы Икеа про людей и планету в поисках формы заказа товара, который вышел из серии (ранее бал раздел, в котором можно оставить заявку в отдел as is). Все вот это про экологию и вторую жизнь мебели, и даже нашёл раздел с объявлениям пользователей и искомый пол руннен, но раздел не работает 🤦‍♂️ - на объявление нельзя откликнуться. Короче устал от Икеа.. Захожу сюда глянуть новости… и опять оно.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Истории
Александр Крагжда
Не от Маска: история OneWeb, которая тоже строит глобальную сеть интернета со спутников, но у неё больше проблем Статьи редакции

Компания запустила уже 288 спутников «глобального интернета», обанкротилась, вернулась и прогнозирует выручку в $1 млрд в год.

Запуск ракеты «Союз» со спутниками компании OneWeb с космодрома «Восточный»  BBC
29 29 комментариев
29
Ситимобил
Дорогу малому бизнесу: как Ситимобил поддержал предпринимателей в кризис

26 мая, в День российского предпринимательства, мы решили сделать что-то важное для российского малого бизнеса. Больше года из-за коронавируса и ограничений предприниматели теряют клиентов. Мы решили помочь им найти новую аудиторию, разместив их рекламу на автомобилях такси на всё лето.

0 Обсудить
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Лаборатория Касперского
Что дизайнеру написать в резюме, чтобы его заметили

Мягкие навыки порой недооценивают, в резюме их ставят в самый конец, после опыта работы, считая зачастую и вовсе необязательным элементом. Никита Черемисинов, Product Design Lead в Kaspersky, рассуждает, каких мягких навыков порой не хватает в резюме дизайнера (и не только) и почему и как о них стоит говорить.

7 7 комментариев
2
NPLaw
Упростили создание юридического лица или ИП

25 августа вступают в силу изменения в действующее законодательство, упрощающие государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

2 2 комментария
0
Приёмная
Valentin F
Не получается оставить негативный отзыв на Яндекс.Картах

Я попал в неприятную ситуацию. Заболела кошка, нашел ветклинику с хорошими отзывами неподалеку, отвезли питомца туда. Там нас с девушкой очень умело развели на 50 000 рублей. Когда переживаешь за любимого зверя, сделать это не так сложно.

35 35 комментариев
15
IPQuorum
Баста, «Тренер» и краудлендинг: почему банки не дают кредиты творческим индустриям и как они выходят из ситуации

На Российской креативной неделе обсудили финансирование творческих проектов со стороны кредитных организаций

0 Обсудить
0
Sber500
Стартап AURORAi привлек стратегического партнера

Выпускник совместного акселератора Сбера и 500 Startups — Sber500, cтартап AURORAi, предлагающий технологии компьютерного зрения, заключил стратегическое партнерство с АО НПЦ ИНФОТРАНС, производителем автоматизированных средств диагностики объектов инфраструктуры для железных дорог России и стран СНГ.

0 Обсудить
0
Финансы
Маша Цепелева
Стартап-разработчик головоломок WowCube привлёк $4,5 млн от главы Xsolla Александра Агапитова и других Статьи редакции

Компания планирует открыть предзаказы на покупку устройств в сентябре.

57 57 комментариев
20
Сервисы
Сергей Г
Услуги, работа и личная жизнь в приложении Torrow

На сервисной платформе Torrow можно не только настроить онлайн-запись на услуги, интернет-магазин или аренду, но и управлять личной информацией. Такой подход позволяет интегрировать между собой жизнь людей и процессы бизнеса, решая накопившиеся в настоящее время проблемы.

2 2 комментария
7
Торговля
Маша Цепелева
IKEA начала выкупать подержанную мебель своего производства в США Статьи редакции

Если мебель в хорошем состоянии, её снова выставят на продажу.

6 6 комментариев
5
Больше статей
null