IKEA начала выкупать подержанную мебель своего производства в США Статьи редакции
Если мебель в хорошем состоянии, её снова выставят на продажу.
- IKEA запустила с 30 августа по 19 сентября 2021 года в штате Пенсильвания в США услугу обратного выкупа использованной мебели для её перепродажи. После тестирования IKEA планирует запустить проект и в других штатах.
- Чтобы продать мебель обратно, надо иметь карту IKEA Family, заполнить форму и привезти мебель в полностью собранном виде в магазин IKEA Conshohocken. Деньги можно будет потратить на новую мебель производителя. Старую продадут в отделе As-Is.
- Нельзя продать комоды, кровати, текстиль, лампы, уличную мебель, диваны, зеркала и детскую мебель. Можно — книжные шкафы, столы и стулья без обивки, небольшие тумбы и другое.
- В России IKEA принимает на переработку мягкую и деревянную мебель любого производителя. За неё можно получить купон на покупки в IKEA на сумму от 1000 до 5000 рублей.
Говорят, тем, кто проработал в «Икее» пять лет, наконец показывают, как выйти и уехать домой.
переиспользование — это хорошо для окружающей среды
reduce reuse recycle 👍
В какой-то момент подумал, что контекстная реклама на vc про Икеа. Пол часа изучал разделы Икеа про людей и планету в поисках формы заказа товара, который вышел из серии (ранее бал раздел, в котором можно оставить заявку в отдел as is). Все вот это про экологию и вторую жизнь мебели, и даже нашёл раздел с объявлениям пользователей и искомый пол руннен, но раздел не работает 🤦♂️ - на объявление нельзя откликнуться. Короче устал от Икеа.. Захожу сюда глянуть новости… и опять оно.
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Если мебель в хорошем состоянии, её снова выставят на продажу.