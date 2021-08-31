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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries заявил, что банки не нашли нарушений правил с комиссиями — Visa и Mastercard опровергли получение писем Статьи редакции

Иностранные платёжные системы заявили, что всё ещё ждут ответов от банков по итогам проверки.

  • По данным Wildberries, банки-эквайеры отправили иностранным платёжным системам письма в ответ на угрозу штрафов за разные комиссии при оплате покупок на сайте ритейлера картами «Мир», СБП и SberPay. Заявление есть у vc.ru.
  • По словам представителей ритейлера, «банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении их правил», потому что Wildberries предоставил «скидки по российским платежным системам, а не ввёл отдельные комиссии».
  • Ритейлер добавил, что оказывает «консультационную и правовую поддержку банковскому сообществу».
  • Mastercard опровергла в комментарии «Ведомостям» получение писем от банков-эквайеров Wildberries, представитель Visa также заявил, что компания ждет ответа от банков по итогам проверки.
  • 17 августа 2021 года Wildberries изменил цены при оплате покупок по картам «Мир», через СБП и SberPay. Visa и Mastercard начали расследование и предупредили банки о возможных штрафах до $1 млн за введение дополнительных комиссий для иностранных платёжных систем.

#новость #wildberries #visa #mastercard

2120 просмотров
28 28 комментариев
5
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28 комментариев
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Владимир FRUITSY

27

Вот что я понял про WB - они врут как дышат. Когда зимой была история с продавцом, который пожаловался на принудительные скидки, то WB в лички писала, что да, мы сами эти скидки всем поставили, а СМИ они уверяли, что скидки это дело сугубо добровольное. Потом с этими 2% - на сайте пишут, что +комиссия 2%, а для СМИ - мы за отечественное, поэтому нашим скидка 2%. 
Ну вот и сейчас все то же самое. 

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Александр А.

Владимир
0

"Хоть ссы в глаза - всё божья роса". 

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Super 72

23

Они же не снижали цены на 2%, а просто подняли на 2%.

Ответить

Костя Маркин

Super
7

Согласен, некорректный пункт.
Уже был масштабный разбор механики оплаты и прочих деталей с аналитикой цен до/после и вывод совершенно очевидно напрашивается сам. Цены подняли на 2 процента, но никак не снизили. К чему эта ошибка в конце?

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Anthony Alexandroff

Костя
1

Автор статьи щедро проспонсирован, давая нужный заголовок и вывод в конце статьи?

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Sergey Ontime

Super
3

У меня в заказе из ~6 позиций, сделанном за день до, цены были выше в среднем на 2%.

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ave ego

13

помоги Даше найти комиссию

Ответить

MEGAtraXXXer666

12

Пидорасины

Ответить

Прочный инструмент

MEGAtraXXXer666
3
Ответить

Marina Verozub

4

Шоу маст гоу он!

Ответить

Георгий Коннов

1

Просто оставлю это тут: 

Электронной торговле повышают комиссию
MasterCard даст возможность заработать банкам—эмитентам карт
www.kommersant.ru
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Nick Naumov

Георгий
–1

Это бессмысленно оставлять тут. Аудитория здесь будет слепо продолжать топить за банки и платежные системы, оправдывая как бедным банкам тяжело поддерживать инфраструктуру, и что нельзя их ни в коем случае регулировать, а то будет только хуже всем.

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Empathy

Nick
11

На вайлдберриз все ополчились не из за "поддержки платежных систем", а из-за подмены понятий.
Если бы они сделали скидку от стоимости при оплате по карте МИР, были бы только лучи поддержки. И многие клиенты себе виртуалки открыли бы для покупок у них!
Как впрочем например такой подход действует в московском метро. По карте МИР скидка просто скидка.
А "ягодки" решили повысить цену на товар, завуалировав комиссией! При том, что никто точно не знает, сколько процентов с покупки они отдают за транзакцию visa или mastercard.

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Nick Naumov

Empathy
0

Я согласен, что проблема в закрытости wildberries. По-моему в их интересах сейчас подумать о кризисной PR стратегии и объяснить что-как-да-кому, и начать извиняться там, где накосячили.

Ответить

Костя Маркин

Георгий
1

Из статьи:
"Эквайринговая комиссия, которую платит торгово-сервисное предприятие за возможность приема банковских карт, делится на три части. Значительную ее долю составляет межбанковская комиссия (интерчейндж), которая уплачивается эмитенту карты...

--сбербанк выпускает карты виза и мастеркард
Но через сберпей оплата по этим картам идёт без наценки, странно?

... Меньшую часть (0,1–0,3% платежа) составляет комиссия платежной системы...

--стало быть, в перечисленном выше примере, эта увеличенная комиссия уже заложена в цене, однако по факту цена для покупателя волшебным образом не повышается.

...Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры."

Эквайер у ягод сбер, как сказано в статье увеличенные комиссии главным образом увеличивают интерчейндж, который получает банк эмитент карты (т.е. Профит для всех банков)
В итоге
Бабки от эквайринга во всех случаях - сберу
Комиссия платежной системы виза и мастер - во всех случаях одинаковая
Интерчейндж для всех банков один,
однако клиентам других банков -хуй и 2 процента сверху, а читерам с зелёной карточкой не важно виза или мир по старым ценам.
И ещё раз, это при том, что сбер из за повышенных комиссий равно как и остальные банки эмитенты получает повышенный интерчейндж.

Ответить

Empathy

2

"Ну не нашли и не нашли",
Вообще не верю, что при таких объемах было 2%, от силы там договоренности на 0,8%. Тут ещё двойная ложь от них!
Всё равно wildberries не буду пользоваться, до того, как выровняют цены. Потом очень сильно подумаю
При том, что есть как минимум 2 сильных российских конкурента, один на подходе + заморские ребята! Ну, а москвичам можно и на "садовод" съездить, разнообразить быт, откуда ягода в 70% всё и тащит!

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Igor Shkarin

Empathy
0

Недавно узнал что пол вайлбериз из садовода. Офигел. С другой стороны, а чего я ждал.

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Любовь Бадеева

1

Товар на wildberries убогий, цены завышены на многие позиции в аспекте цена-качество. Успешные маркетплейсы давно придумали заманушки системы лояльности, промокоды и баллы (особенно китайские). Открыла для себя shein, приятная контора.

Хотя на wildberries бывает везёт, хорошую вещичку можно купить недорого. Но это 1 вещь раз в пол года-год (имхо). Многие товары долго висят в отсутствии на складах. 
 
Если они выйдут на ipo, эту компанию с такой политикой буду обходить стороной, даже если дивы будут. 

Ответить

Vlad Zloy

1

Эта музыка будет длиться вечно...

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Vladimir Evseenkov

–9

Не дают МИРу взлететь)

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Владимир FRUITSY

Vladimir
0

Ну в этом то и проблема, что вы можете что-то своё поднять, только опустив кого-то.

Ответить

Vladimir Evseenkov

Владимир
–2

Чья бы корова мычала ✌️

Ответить

Владимир FRUITSY

Vladimir
0

Ну чего вы коммент то меняете свой

Ответить

Sergey Ontime

0

Около года назад по МИРу аж 5% скидки было)

Ответить

Владимир FRUITSY

0

Удалено 

Ответить

Сергей Масютин

0

Фактически Wildberries просто взяла эти 2% у владельцев карт, которые те  получают их в виде кэшбэка от банков, а банки получают те самые самые 2% за  эквайринг от магазинов, Wildberries не лопнешь от жадности ?

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Максим Валентиров

0

Ритейлер добавил, что оказывает «консультационную и правовую поддержку банковскому сообществу». Хоть кто то хороший))

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Владислав Гагай

–4

О, битва говна с мочой.
Затариваемся попкорном ( попкорн оплачиваем картой с платёжной системой МИР) и смотрим

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