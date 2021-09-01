«Сбер» и «AliExpress Россия» обсуждали инвестиции в онлайн-бизнес X5 Group — «Ъ» Статьи редакции
Для монетизации активов ретейлеру лучше провести IPO, считает эксперт.
- Вопрос курирует первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис, который в 2006–2011 годах работал гендиректором X5, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке.
- В банке отказались от комментариев. Представитель Х5 сообщил, что о конкретных вариантах говорить преждевременно. По словам одного из источников «Ъ», интерес к X5 проявляла и «AliExpress Россия». В компании не предоставили комментарий.
- По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в интернете с оборотом 23,6 млрд рублей за январь-июнь 2021 года. «Сбермаркет» от «Сбера» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд рублей.
- Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов предположил, что X5 может продать до 50% онлайн-бизнеса, сделка зависит от оценки актива. По его словам, X5 привнесёт клиентскую базу, широкую сеть магазинов, а «Сбер» — финансовые ресурсы и возможные дополнительные онлайн-сервисы.
- Руководитель департамента анализа рынка акций «Атона» Виктор Дима считает, что для монетизации активов ритейлеру больше подходит IPO, так как партнёрства усложняют процесс принятия решений и несут риски для развития бизнеса.
Будут ли выдавать кредиты на кассах?
Если проект курирует Лев Хасис, то значит через 1-2 года партнёры разосруться.
Странно, что речь только об онлайн бизнесе, а не всем холдинге. Давно известно, что Сбер - основной кредитор Х5
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Алиекспрессу это хороший шанс на экспансию был бы. Озон и ВБ мелочь не доставляют бесплатно, а тут доставка с продуктами экономика вполне сходится.
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