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Торговля
Nazigul Jusupova

«Сбер» и «AliExpress Россия» обсуждали инвестиции в онлайн-бизнес X5 Group — «Ъ» Статьи редакции

Для монетизации активов ретейлеру лучше провести IPO, считает эксперт.

  • Вопрос курирует первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис, который в 2006–2011 годах работал гендиректором X5, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке.
  • В банке отказались от комментариев. Представитель Х5 сообщил, что о конкретных вариантах говорить преждевременно. По словам одного из источников «Ъ», интерес к X5 проявляла и «AliExpress Россия». В компании не предоставили комментарий.
  • По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в интернете с оборотом 23,6 млрд рублей за январь-июнь 2021 года. «Сбермаркет» от «Сбера» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд рублей.
  • Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов предположил, что X5 может продать до 50% онлайн-бизнеса, сделка зависит от оценки актива. По его словам, X5 привнесёт клиентскую базу, широкую сеть магазинов, а «Сбер» — финансовые ресурсы и возможные дополнительные онлайн-сервисы.
  • Руководитель департамента анализа рынка акций «Атона» Виктор Дима считает, что для монетизации активов ритейлеру больше подходит IPO, так как партнёрства усложняют процесс принятия решений и несут риски для развития бизнеса.

#новости #сбер #x5group

1830 просмотров
13 13 комментариев
5
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13 комментариев
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Властный каякер

0

СберПятерочка 

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A.A. Rayskiy

Властный
5

СберТёрочка

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Maxim Sergeevich

1

Это потому что Пятерочка не представлена в Сбермаркете? ;)

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Sergei Timofeyev

0

Будут ли выдавать кредиты на кассах?

Ответить

Seller of Happiness

Sergei
2

Зачем. Сразу покупку в кредит будут бить.

Ответить

evilnw

0

Если проект курирует Лев Хасис, то значит через 1-2 года партнёры разосруться.

Ответить

Sergei Timofeyev

evilnw
0

Он сам из Х5.

Ответить

Антон Штадлер

0

Странно, что речь только об онлайн бизнесе, а не всем холдинге. Давно известно, что Сбер - основной кредитор Х5

Ответить

A Никитин

Антон
0

Еще Сбер был основным кредитором Юлмарта, и это не закончилось ни чем хорошим. Х5 вынесли из этого урок.

Ответить

Антон Штадлер

A
0

Он много где был основным акционером или кредитором

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Комментарий удален

Андрей Языков

0

Продукты в кредит

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Vitaly

0

Алиекспрессу это хороший шанс на экспансию был бы. Озон и ВБ мелочь не доставляют бесплатно, а тут доставка с продуктами экономика вполне сходится.

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Louis Cyphre

0
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