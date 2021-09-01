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Торговля
Евгения Евсеева

Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии Статьи редакции

Их хотел купить «Яндекс», но передумал.

  • О закрытии сообщается на сайтах KupiVIP и Mamsy. Причины закрытия не уточняются, как и то, что будет с уже оформленными заказами покупателей.
  • В мае 2021 года «Яндекс.Маркет» сообщил, что купит интернет-магазин одежды KupiVIP, а затем добавит на маркетплейс. Также к компании должны были перейти интернет-магазин Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 тысяч м² в Подмосковье.
  • В июле «Яндекс» отказался от покупки KupiVIP и остальных активов.
  • KupiVIP открылся в 2008 году и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10% — до 4,5 млрд рублей.

  • Mamsy специализировался на продаже одежды и товаров средней ценовой категории для детей и женщин. Выручка компании по итогам 2020 года составила 671,6 млн рублей, убыток — 167,9 млн рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК — Интерфакса».

#новость #kupivip #mamsy

2719 просмотров
13 13 комментариев
8
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13 комментариев
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Dmitry Yashin

7

Я думал, КупиВип уже лет 10 назад закрылся.

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Artem Murugov

5

На сайтах уже стоит прощальный некролог. Внезапно, однако

Ответить

Андрей Прокофьев

4

Только вчера у них куртку заказал, интересно теперь дойдет? Личный кабинет не открывается((, могли бы хотя бы его оставить.

Ответить

Igor Kiselev

2

Что-то не пошло на стадии due diligence)

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Что-то тут не чисто. Подозреваю, что всё-таки Яндекс их и купил.

Ответить

Иван Иванов

Амбиент
1

Почему?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Иван
1

Ну как-то странно всё это выглядит. Сперва Яндекс говорит, что купит, спустя пару месяцев, что не купит, а ещё спустя несколько месяцев внезапно оба закрыты без всяких объяснений.

Ответить

WallStreet Shadow

0

"Это естественно, что мы идем на IPO",— сообщил господин Хартманн в 2012 году, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ответить

Georgii Tsikun

WallStreet
1

Не все планы сбываются. Однако на мой взгляд Хартман молодец, а проекты бывает что умирают, ничего страшного

Ответить

Allestor Krei

0

Странно как то. Без новостей просто так закрыться

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Сергей Масютин

0

Помянем КупиВип, надеюсь Яндекс здесь не причем  

Ответить

Vladislav Larionov

0

Проект, который долгое время был на фасаде у Оскара Хартмана. Надеюсь другие его более свежие проекты, типа Активо, будут еще жить...

Ответить

Юрий Воронов

0

Давно пора

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