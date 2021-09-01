Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии Статьи редакции
Их хотел купить «Яндекс», но передумал.
- О закрытии сообщается на сайтах KupiVIP и Mamsy. Причины закрытия не уточняются, как и то, что будет с уже оформленными заказами покупателей.
- В мае 2021 года «Яндекс.Маркет» сообщил, что купит интернет-магазин одежды KupiVIP, а затем добавит на маркетплейс. Также к компании должны были перейти интернет-магазин Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 тысяч м² в Подмосковье.
- В июле «Яндекс» отказался от покупки KupiVIP и остальных активов.
- KupiVIP открылся в 2008 году и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10% — до 4,5 млрд рублей.
Mamsy специализировался на продаже одежды и товаров средней ценовой категории для детей и женщин. Выручка компании по итогам 2020 года составила 671,6 млн рублей, убыток — 167,9 млн рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК — Интерфакса».
Только вчера у них куртку заказал, интересно теперь дойдет? Личный кабинет не открывается((, могли бы хотя бы его оставить.
Что-то тут не чисто. Подозреваю, что всё-таки Яндекс их и купил.
Почему?
Ну как-то странно всё это выглядит. Сперва Яндекс говорит, что купит, спустя пару месяцев, что не купит, а ещё спустя несколько месяцев внезапно оба закрыты без всяких объяснений.
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Не все планы сбываются. Однако на мой взгляд Хартман молодец, а проекты бывает что умирают, ничего страшного
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