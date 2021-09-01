Почему закрылись KupiVIP и Mamsy: поставщики подавали в суд, конкуренция росла, а «Яндекс» отказался от покупки бизнеса Статьи редакции
Клиенты получат все активные заказы, заверил ритейлер. Что будет с долгами перед партнёрами, пока неясно.
Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии после 13 и 12 лет работы соответственно. «Так сложилось, что наша история завершается», — говорится в сообщениях на сайтах.
В службе поддержки KupiVIP сообщили vc.ru, что компания ликвидируется, активные заказы будут доставлены получателям. В пресс-службе ритейлера на момент написания заметки не ответили на вопросы о причинах закрытия магазина и том, что делать поставщикам.
Оба проекта развивала Private Trade, среди владельцев которой сооснователь CarPrice Оскар Хартманн. За всё время KupiVIP привлекла почти $120 млн.
С какими проблемами столкнулся ритейлер
Сложности с поставщиками
На середину 2021 года у компании было свыше 3000 российских и зарубежных партнёров, писали «Ведомости». На странице KupiVIP во «ВКонтакте» и Facebook они жалуются, что ритейлер уже полгода задерживает выплаты за проданные товары.
Один из поставщиков направил летом ритейлеру жалобу. В ответ менеджер компании якобы сообщил, что она не может возобновить платежи за товар «без внешнего финансирования». Ритейлер продолжает искать покупателей и ведёт переговоры о продаже части бизнеса, процитировал поставщик его письмо.
В профильных группах в соцсетях партнёры делятся вариантами решения проблемы с долгами. Одни предлагают писать досудебную претензию, а затем подавать иск. Другие отмечают, что после долгих переписок им всё-таки удалось вернуть большую часть выплат или забрать товар со склада.
По данным картотеки, с середины августа к ООО «Приват Трэйд», которое управляет KupiVIP и Mamsy, было подано больше 20 исков в московский арбитраж на общую сумму свыше 64,8 млн рублей.
Недостаток денег и конкуренция
Источник vc.ru на рынке fashion-ритейла отмечает, что у KupiVIP были большие остатки из-за неправильной закупки ассортимента и, как следствие, недостаток наличных денег для оплаты по другим счетам. При этом такие проблемы были последние четыре года.
Среди проблем Mamsy — нехватка денег на рекламу и скидки для конкуренции с крупными маркетплейсами, продолжает собеседник. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Мамси» упала на 41% до 671,6 млн рублей по итогам 2020 года, чистый убыток составил 167,9 млн рублей.
Выручка ООО «Приват Трэйд» продолжала сокращаться последние три года, следует из данных системы: с 4 млрд рублей на конец 2017-го до 1,18 млрд рублей на конец 2020-го. Чистый убыток составил 230,9 млн рублей в 2017 году и 414,4 млн рублей в 2020-м.
На уход KupiVIP и Mamsy с рынка могли повлиять возросшие финансовые обязательства, которые компаниям не удалось покрыть при отсутствии крупных внешних инвесторов, считает ещё один источник. Среди других возможных факторов — высокая конкуренция со стороны крупных онлайн-ритейлеров, а также устаревшие модели бизнеса.
По данным Crunchbase, за всё время с 2008 года KupiVIP привлёк $119,6 млн, последний раз в 2012 году. Среди инвесторов — Mangrove Capital Partners, Accel Partners, Russia Partners и другие фонды.
Предположение про недостаток инвестиций у KupiVIP поддерживает другой собеседник vc.ru на рынке. По его словам, онлайн-рынок одежды очень конкурентный, все игроки хотят стать лидером, поэтому демпингуют, а для этого нужны инвестиции.
По данным Data Insight, в 2020 году по объёму продаж среди онлайн-продавцов одежды и обуви в России первым стал Wildberries с долей рынка в 54%. На втором месте — Lamoda, на третьем — Ozon; KupiVIP вошёл в десятку.
Сорванная сделка с «Яндексом»
«Внешним финансированием», о котором якобы сообщил менеджер поставщикам, могла бы стать сделка с «Яндексом». В мае 2021 года «Яндекс.Маркет» договорился о покупке Private Trade, которая управляет KupiVIP и Mamsy. В сделку также вошли бы пять офлайн-магазинов KupiVIP и распределительный центр на 20 тысяч м² в Подмосковье.
Представитель маркетплейса пояснял, что компания «покупает в первую очередь налаженные процессы, экспертизу и инфраструктурные мощности», чтобы выйти на рынок продажи одежды.
Однако спустя чуть больше месяца «Яндекс» отказался от покупки KupiVIP. Знакомый с ходом переговоров источник Forbes говорил, что опцион не обязывал заключать сделку. После его получения «Яндекс» оценил KupiVIP и возможные риски и решил, что актив ему не подходит. В пресс-службе «Яндекс.Маркета» отказались комментировать vc.ru, какие риски увидела компания.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что команда KupiVIP могла не убедить «Яндекс» в том, что сможет решить амбициозные задачи по активному выходу в fashion-сегмент. Среди других возможных причин он называл цену сделки, поскольку у KupiVIP много акционеров, которые должны были между собой договориться.
Чем запомнились KupiVIP и Mamsy
Созданный в 2008 году интернет-магазин KupiVIP специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом, обещая постоянные скидки на товары до 90%. Mamsy проработал больше 12 лет и продавал в основном одежду и товары средней ценовой категории для детей и женщин.
Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. Представитель компании говорил «Ведомостям» в мае 2021 года, что её акции распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и сооснователь KupiVIP — предприниматель Оскар Хартманн.
В 2012 году Хартманн заявлял о планах выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу в ближайшие два года, но после скорректировал сроки: холдинг планировал провести IPO в 2015 году, к этому времени компания должна была оцениваться в $700 млн – $1 млрд.
В феврале 2021 года Forbes поставил KupiVIP на 19 место среди самых дорогих интернет-компаний в России с оценкой $318 млн (23,3 млрд рублей по курсу на 1 сентября).
Михаил Бурмистров предполагал в разговоре с «Ведомостями», что «Маркет» мог договориться заплатить за компанию около 1 млрд рублей. Это дёшево, считает он: KupiVIP проигрывал конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам и маркетплейсам, и уже к концу 2021 года стоимость сервиса могла быть равна нулю и его бы пришлось закрыть.
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