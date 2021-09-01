Lego представила набор в виде стадиона «Камп Ноу» футбольного клуба «Барселона» Статьи редакции
В 2020 году компания воссоздала стадион «Манчестер Юнайтед» в Траффорде «Олд Траффорд».
- В январе 2020 года компания представила набор футбольного стадиона «Олд Траффорд», где играет клуб «Манчестер Юнайтед».
В октябре выйдет бульдозер CAT от Lego Техник. Стоить будет как чугунный мост, но это шедевр конструкторской мысли!
Вот ссылка на видео: https://www.instagram.com/p/CTFJcKMsUHl/?utm_source=ig_web_copy_link
Для тех кому лень переходить: цена 449€
Цена в России не объявлена, но тысяч 40, вероятнее всего
А фигурка Месси будет в придачу? А... ой
Комментарий удален
Комментарий удален
Уже доступен для предзаказа.
30 августа бывшая супруга основателя компании Ирина Трубникова запретила Буйлову использовать товарные знаки бренда.
Технология активного шумоподавления появилась еще в середине прошлого века и изначально применялась в авиации. В наши дни она на слуху благодаря тому, что ее можно найти в наушниках. Но далеко не каждый пользователь до конца понимает, что это такое и как это работает.
Теперь пополнить брокерский счёт можно быстро и без комиссии через «Систему быстрых платежей» (СБП). Рассказываем, как это сделать.
В основе технологии — диффузионные модели.
Школьники — об идеальном учебном заведении.
Клиенты получат все активные заказы, заверил ритейлер. Что будет с долгами перед партнёрами, пока неясно.
Широкая общественность узнала об OnlyFans во время пандемии. Тогда на платформу вышли знаменитые артисты, такие как Карди Би и H.E. R. Даже Бейонсе обзавелась личным аккаунтом. Как получилось, что почти в один момент многие известные исполнители начали использовать платформу, предназначенную для порно?
Количество счетов частных инвесторов на Московской бирже превысило 12 млн. Российский бизнес также начинает инвестировать на фондовом рынке. Поговорим о преимуществах брокерского счета, которые могут пригодиться юридическим лицам.