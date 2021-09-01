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(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 9, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
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Торговля
Nazigul Jusupova

Lego представила набор в виде стадиона «Камп Ноу» футбольного клуба «Барселона» Статьи редакции

В 2020 году компания воссоздала стадион «Манчестер Юнайтед» в Траффорде «Олд Траффорд».

8 8 комментариев
1447 просмотров
  • Набор 10284 Camp Nou состоит из 5 509 предметов. Комплект стоит $349,99 и доступен для заказа на сайте Lego или в фирменных магазинах бренда.
  • В России конструктор стоит 31 999 рублей.
Camp Nou Lego
Camp Nou Lego
Camp Nou Lego
Camp Nou Lego
  • В январе 2020 года компания представила набор футбольного стадиона «Олд Траффорд», где играет клуб «Манчестер Юнайтед».

#lego #новости

8 8 комментариев
6
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8 комментариев
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Johnny Vorony

6

В октябре выйдет бульдозер CAT от Lego Техник. Стоить будет как чугунный мост, но это шедевр конструкторской мысли!

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Johnny Vorony

Johnny
1

Вот ссылка на видео: https://www.instagram.com/p/CTFJcKMsUHl/?utm_source=ig_web_copy_link

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Степан Позняк

Johnny
1

Для тех кому лень переходить: цена 449€
Цена в России не объявлена, но тысяч 40, вероятнее всего

Ответить

Сергей Паршинцев Parshintsev

2

Круто! Не пойду и не куплю 😁

Ответить

НeMockow

1

А фигурка Месси будет в придачу? А... ой

Ответить

Inessa Pokromkina

НeMockow
1

Прям на больную мозоль наступил футбольной лего-бутсой!…

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Комментарий удален

Комментарий удален

Алексей Дымов

0

Крутой, конечно

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Sergei Soloviev

0

Только там теперь в Кампноу не на кого смотреть :) 

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