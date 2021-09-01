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Торговля
Маша Цепелева

Президент Natura Siberica Сергей Буйлов объявил о закрытии 80 магазинов и приостановке производства Статьи редакции

30 августа бывшая супруга основателя компании Ирина Трубникова запретила Буйлову использовать товарные знаки бренда.

22 22 комментария
740 просмотров

Natura Siberica «вынуждена прекратить» работу 80 магазинов и остановить производство и продажу товаров под брендами компании, сообщает Forbes со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова.

Буйлов говорит, что приостановка связана с действиями Ирины Трубниковой. 30 августа она уведомила Буйлова о расторжении лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других, сообщает издание. Трубникова получила контроль над имуществом по решению Бабушкинского районного суда Москвы и предписания Следственного комитета Московской области.

Тогда же производство было остановлено «в рамках охраны имущества», представители Трубниковой сообщили, что оно возобновится 31 августа.

Мы вынуждены временно прекратить использование товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж.

Сергей Буйлов
президент Natura Siberica

1 сентября в Instagram-аккаунте Natura Siberica появилась информация, что «новый ЧОП Сергея Буйлова забаррикадировал на рабочих местах» сотрудников московского офиса.

«Двери всех лестничных пролетов главного офиса косметической компании в данный момент заложены швабрами, стремянками, противосолнечными чехлами от авто и другими подручными предметами»
  • После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего.
  • В августе 2021 года доверительный управляющий Дмитрий Ганзер назначил президентом компании Сергея Буйлова на время судебного процесса.
  • После назначения Буйлова в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и заявили, что отказываются работать под руководством Буйлова. Сам он ответил, что «забастовка началась задолго» до его появления и добавил, что давление на коллектив оказывают некоторые менеджеры, несвязанные с ним.

#новость #naturasiberica

22 22 комментария
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22 комментария
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Настя Одинцова

3

Такую прекрасную компанию губят…

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Denis Bystruev

Настя
1

Да, старо, как мир.

Могли бы договориться, и хватило бы всем.

А теперь каждый получит лишь крохи.

Ответить

Ольга Дистанова

2

Блин, надо шампунь скупить, я только нашла единственный подходящий для моих волос.

Ответить

Настя Одинцова

Ольга
0

И не только шампунь…)

Ответить

General Cacao

2

Такой бренд на дно тянут. А все из-за жадности

Ответить

Степан Воронцов

1

Внимание вопрос!

Как не допустить такого со своей компанией? Как сделать так, чтобы управление наследство и все такое получили только те, кому ты хочешь это оставить?
(Не важно родственники или друзья)

Ответить

Дмитрий Коробейников

Степан
1

Да по-моему вообще никак. Повезет-неповезет. Особенно если весь бизнес завязан на одном человеке.

Ответить

Molochnikov Ilya

Дмитрий
2

Помоему ответ прост, составлять завещание заранее и заверять его, ну и обновлять регулярно по мере изменений

Ответить

Степан Воронцов

Molochn…
0

Наверно да

Ответить

Наталья Уварова

Степан
0

Вам уже будет все равно...

Ответить

Степан Воронцов

Наталья
0

Ну почему же…

Ответить

KSA

Наталья
0

А вдруг загробный мир существует? )

Ответить

General Cacao

Степан
0

Распределить контрольный пакет среди доверенных лиц в виде завещания - юристы помогут сделать.

Ответить

Andrey Smalkov

1

Хорошо хоть, что это не при жизни владельца случилось

Ответить

Дмитрий Акимов

Andrey
1

При жизни владельца такого не случалось бы

Ответить

Иван Шеметов

1

Неплохое пособие о том как развалить компанию 

Ответить

Богдан Водолазский

0

Как же стыдно…

Ответить

KSA

Богдан
1
Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Коробейников

0

Хитрый Трубников завязал все на себе и после смерти бизнес пошел по кочкам.)

Ответить

Степан Воронцов

0

Ещё интересно. В разных Фордах, Марсах и Нестле такое же твориться после смерти владельцев?

Ответить

Андрей Соловьёв

Степан
0

Я думаю там есть инвесторы, которые берут владельцев за те самые, если у компании происходят какие-то проблемы с прибылью

Ответить

Степан Воронцов

Андрей
0

🤔 не думал об этом

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