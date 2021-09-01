Президент Natura Siberica Сергей Буйлов объявил о закрытии 80 магазинов и приостановке производства Статьи редакции
30 августа бывшая супруга основателя компании Ирина Трубникова запретила Буйлову использовать товарные знаки бренда.
Natura Siberica «вынуждена прекратить» работу 80 магазинов и остановить производство и продажу товаров под брендами компании, сообщает Forbes со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова.
Буйлов говорит, что приостановка связана с действиями Ирины Трубниковой. 30 августа она уведомила Буйлова о расторжении лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других, сообщает издание. Трубникова получила контроль над имуществом по решению Бабушкинского районного суда Москвы и предписания Следственного комитета Московской области.
Тогда же производство было остановлено «в рамках охраны имущества», представители Трубниковой сообщили, что оно возобновится 31 августа.
1 сентября в Instagram-аккаунте Natura Siberica появилась информация, что «новый ЧОП Сергея Буйлова забаррикадировал на рабочих местах» сотрудников московского офиса.
- После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего.
- В августе 2021 года доверительный управляющий Дмитрий Ганзер назначил президентом компании Сергея Буйлова на время судебного процесса.
- После назначения Буйлова в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и заявили, что отказываются работать под руководством Буйлова. Сам он ответил, что «забастовка началась задолго» до его появления и добавил, что давление на коллектив оказывают некоторые менеджеры, несвязанные с ним.
Такую прекрасную компанию губят…
Да, старо, как мир.
Могли бы договориться, и хватило бы всем.
А теперь каждый получит лишь крохи.
Блин, надо шампунь скупить, я только нашла единственный подходящий для моих волос.
Внимание вопрос!
Как не допустить такого со своей компанией? Как сделать так, чтобы управление наследство и все такое получили только те, кому ты хочешь это оставить?
(Не важно родственники или друзья)
Да по-моему вообще никак. Повезет-неповезет. Особенно если весь бизнес завязан на одном человеке.
Помоему ответ прост, составлять завещание заранее и заверять его, ну и обновлять регулярно по мере изменений
Вам уже будет все равно...
Распределить контрольный пакет среди доверенных лиц в виде завещания - юристы помогут сделать.
Хорошо хоть, что это не при жизни владельца случилось
Как же стыдно…
Комментарий удален
Хитрый Трубников завязал все на себе и после смерти бизнес пошел по кочкам.)
Ещё интересно. В разных Фордах, Марсах и Нестле такое же твориться после смерти владельцев?
Я думаю там есть инвесторы, которые берут владельцев за те самые, если у компании происходят какие-то проблемы с прибылью
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