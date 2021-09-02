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Онлайн-конференция AliExpress Россия
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Торговля
Nazigul Jusupova

«AliExpress Россия» открыл в Подмосковье первый собственный склад для обработки заказов Статьи редакции

Заказ со склада доставят на следующий день после оформления.

  • Первый фулфилмент-центр AliExpress в России был открыт в Чехове площадью 55 тысяч м², сообщили vc.ru в «AliExpress Россия».
  • Центр будет обрабатывать заказы местных продавцов, чтобы обеспечить доставку товаров на следующий день после заказа. Для этого компания наймёт более 500 человек.

  • До конца 2021 года начнётся строительство фулфилмент-центров в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону на общую площадь не менее 200 тысяч м².

  • В «AliExpress Россия» сообщили, что хотят развивать собственную логистику для ускорения доставки. При этом онлайн-ритейлер продолжит партнёрство с «Почтой России», 5Post, «Связным», Kazan Express, Cainiao и другими.
Фулфилмент-центр в Чехове «AliExpress Россия»
Фулфилмент-центр в Чехове «AliExpress Россия»
Фулфилмент-центр в Чехове «AliExpress Россия»

#новости #aliexpress

1041 просмотров
18 18 комментариев
6
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18 комментариев
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Rownie

0

необычно что людям в России так сильно зашел али даже не смотря на то что тут вижу постоянные треды о том как их нагрели на деньги. eBay получше и честнее будет мне кажется.

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Руслан Сабитов

Rownie
3

Продавцы и там и там одни и те же, с Али доставка выгоднее и ассортимент больше.
Ну и склад этот скорее всего для Tmall, аналога на ebay нет.

Ответить

IO

Rownie
1

Последнее время Али вообще испортился, часто споры решаются в пользу продавца даже если на фото есть явные доказательства.

Ответить

Евгений Ларин

Rownie
–2

Россиянам любое дешевое уг на ура заходит, а дешевле там потому что нет налогов и льготные почтовый тарифы. Если завтра откроется условный Шанхай экспресс где будет дешевле на 3 рубля побегут туда

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Александр Морозов

Евгений
3

Потому что население бедное, а не потому что все любят уг.

Ответить

Руслан Сабитов

Евгений
1

УГ лучше купить дешевле, чем дороже. Если оно нужно. 

Ответить

Цивилизованный утюг

Rownie
0

Штука в том, что работает он с проблемами (те вовлекает людей в переписку с поддержкой) и риски небольшие и товары полезные и копеечные. Я думаю, что это аналог FixPrice или мелочи за 100 рублей раньше были такие хозяйственно бытовые магазины. Сегодня они все перешли в интернет. А с eBay да верно, но там нет мелочей за копейки там обычная мировая барахолка.

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Rodeus

Цивилизованный
0

И на Али есть не мелочи, а любые, в том числе дорогие товары, и на eBay всегда были мелочи. И eBay только в начале был чисто барахолкой, давно уже не только она.

Ответить

MegaIniesta

0

В чем смысл Али раша, если цены там в два раза выше, чем в Али Китай? 

Ответить

Евгений Ларин

MegaIniesta
1

Смысл в том что все таки есть процент тех кто хочет пусть дороже но быстро

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Aleks Ander

MegaIniesta
0

А есть пример? Я с Али РФ склада постоянно заказываю и что-то последние годы дешевле выходит. Конечно если какое-то мелкое, легкое барахло то с Китая может и дешевле.

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Dennis Gooddeni

MegaIniesta
0

Смысл в том, что тебе изменят размер беспошлинного лимита на ввоз товаров с алиексперсс и опачки, ну дальше сам понимаешь 🤓🤓

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Евгений Ларин

Dennis
0

Нет не изменится, это не выгодно окружению царя.

Ответить

Rodeus

0

Уже видел на Али капустку и огурчики, из Чехова видимо и повезут.

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Ксения Долина

0

Заказ со склада доставят на следующий день после оформления. Блин,так это круто

Ответить

Denis Odinets

0

Кстати последнее время крутая тенденция. Если раньше приходилось хорошо обшаривать каталог что б найти нужный товар из России. И обычно он дороже стоял. То сейчас практически каждый товар который покупаю идёт со склада в России. А мелочевка из Китая так вообще, объединяется в сборные посылки и приходит и быстрее и появляется отслеживаемый трек номер на нее.

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Тот самый партизан

–1

Казань Экспресс сжал булки.

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Иван Иванов

Тот
0

Али купил там 30% уже.

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