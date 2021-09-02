«AliExpress Россия» открыл в Подмосковье первый собственный склад для обработки заказов Статьи редакции
Заказ со склада доставят на следующий день после оформления.
- Первый фулфилмент-центр AliExpress в России был открыт в Чехове площадью 55 тысяч м², сообщили vc.ru в «AliExpress Россия».
- Центр будет обрабатывать заказы местных продавцов, чтобы обеспечить доставку товаров на следующий день после заказа. Для этого компания наймёт более 500 человек.
До конца 2021 года начнётся строительство фулфилмент-центров в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону на общую площадь не менее 200 тысяч м².
- В «AliExpress Россия» сообщили, что хотят развивать собственную логистику для ускорения доставки. При этом онлайн-ритейлер продолжит партнёрство с «Почтой России», 5Post, «Связным», Kazan Express, Cainiao и другими.
необычно что людям в России так сильно зашел али даже не смотря на то что тут вижу постоянные треды о том как их нагрели на деньги. eBay получше и честнее будет мне кажется.
Продавцы и там и там одни и те же, с Али доставка выгоднее и ассортимент больше.
Ну и склад этот скорее всего для Tmall, аналога на ebay нет.
Россиянам любое дешевое уг на ура заходит, а дешевле там потому что нет налогов и льготные почтовый тарифы. Если завтра откроется условный Шанхай экспресс где будет дешевле на 3 рубля побегут туда
Цивилизованный утюг
Штука в том, что работает он с проблемами (те вовлекает людей в переписку с поддержкой) и риски небольшие и товары полезные и копеечные. Я думаю, что это аналог FixPrice или мелочи за 100 рублей раньше были такие хозяйственно бытовые магазины. Сегодня они все перешли в интернет. А с eBay да верно, но там нет мелочей за копейки там обычная мировая барахолка.
И на Али есть не мелочи, а любые, в том числе дорогие товары, и на eBay всегда были мелочи. И eBay только в начале был чисто барахолкой, давно уже не только она.
В чем смысл Али раша, если цены там в два раза выше, чем в Али Китай?
Смысл в том что все таки есть процент тех кто хочет пусть дороже но быстро
А есть пример? Я с Али РФ склада постоянно заказываю и что-то последние годы дешевле выходит. Конечно если какое-то мелкое, легкое барахло то с Китая может и дешевле.
Смысл в том, что тебе изменят размер беспошлинного лимита на ввоз товаров с алиексперсс и опачки, ну дальше сам понимаешь 🤓🤓
Заказ со склада доставят на следующий день после оформления. Блин,так это круто
Кстати последнее время крутая тенденция. Если раньше приходилось хорошо обшаривать каталог что б найти нужный товар из России. И обычно он дороже стоял. То сейчас практически каждый товар который покупаю идёт со склада в России. А мелочевка из Китая так вообще, объединяется в сборные посылки и приходит и быстрее и появляется отслеживаемый трек номер на нее.
Казань Экспресс сжал булки.
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