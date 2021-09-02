iPhone с переплатой, «флешка» за 240 тысяч или почему не надо подписывать документы, не читая

Среди нас огромное количество людей, которые верят словам, а не бумаге, которые послушно ставят подпись «там где галочки», потому, что это «стандартный договор, что там читать» и порой своими руками совершают преступления против самих себя, не оставляя себе выбора.