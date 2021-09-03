Рестораторы попросили упростить получение лицензии на продажу алкоголя Статьи редакции
Они просят выдавать временные лицензии за дополнительную плату.
- Для получения разрешения предпринимателям нужно предоставить договор аренды помещения на год из Росреестра, что может занять несколько месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации рестораторов. В правительстве подтвердили получение письма.
- Также заведение может попасть в зону запрета, о которых нет информации в открытых источниках. Тогда рестораторы просят пересмотреть территорию зоны запрета или отказываются от аренды. По данным вице-президента ассоциации Артема Ломизе, торговля спиртным приносит заведениям 30-50% дохода, поэтому важен пересмотр сроков получения лицензии.
- В ассоциации предлагают выдавать лицензии, если заведение платит единовременную пошлину в 200 тысяч рублей, даже с неполным пакетом документов. Также предложено отказаться от требования заключать договор аренды помещений на один год и более, чтобы избежать обязательной регистрации в Росреестре.
- Рестораторы согласны с утверждениями Ассоциации и считают, что требование о регистрации договора в Росреестре лишним. Представитель сети кафе «Андерсон» пожаловался, что БТИ с Росреестром не дают ей зарегистрировать договор уже почти два года в парке «Царицыно».
- В департаменте торговли и услуг Москвы рассказали, что выдача лицензий занимает 30 дней, а договор аренды недвижимости в Росреестре регистрируют за семь дней, через МФЦ — 9 дней. В Росреестре ответили, что массовых задержек с регистрацией договоров сейчас нет. В Минфине опасаются, что временные лицензии позволят бизнесу продавать спиртное в нарушение законов.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что торговля алкоголем считается самой строго контролируемой, поэтому добиться временных лицензий будет сложно.
Задрали со своими поборами. Вместо бизнеса то бумажки носи, то "маркировки" покупай, то беги в журнал записывай когда пиво открыл.
"Они просят выдавать временные лицензии за дополнительную плату"
Т.е. легализовать взятки
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