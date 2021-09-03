Российские комедии и зарубежные новинки: Yota составила рейтинг популярных сериалов и фильмов

Yota составила рейтинг популярного видеоконтента у пользователей сервиса Yota ТВ. Больше всего на Yota ТВ за период с мая по июль смотрели боевик Гая Ричи “Гнев человеческий”, доля любителей остросюжетных фильмов составила 4,6%. На втором месте расположилась российская комедия “Пара из будущего”*, а замыкает тройку лидеров долгожданный…