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Торговля
Nazigul Jusupova

Рестораторы попросили упростить получение лицензии на продажу алкоголя Статьи редакции

Они просят выдавать временные лицензии за дополнительную плату.

  • Для получения разрешения предпринимателям нужно предоставить договор аренды помещения на год из Росреестра, что может занять несколько месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации рестораторов. В правительстве подтвердили получение письма.
  • Также заведение может попасть в зону запрета, о которых нет информации в открытых источниках. Тогда рестораторы просят пересмотреть территорию зоны запрета или отказываются от аренды. По данным вице-президента ассоциации Артема Ломизе, торговля спиртным приносит заведениям 30-50% дохода, поэтому важен пересмотр сроков получения лицензии.
  • В ассоциации предлагают выдавать лицензии, если заведение платит единовременную пошлину в 200 тысяч рублей, даже с неполным пакетом документов. Также предложено отказаться от требования заключать договор аренды помещений на один год и более, чтобы избежать обязательной регистрации в Росреестре.
  • Рестораторы согласны с утверждениями Ассоциации и считают, что требование о регистрации договора в Росреестре лишним. Представитель сети кафе «Андерсон» пожаловался, что БТИ с Росреестром не дают ей зарегистрировать договор уже почти два года в парке «Царицыно».
  • В департаменте торговли и услуг Москвы рассказали, что выдача лицензий занимает 30 дней, а договор аренды недвижимости в Росреестре регистрируют за семь дней, через МФЦ — 9 дней. В Росреестре ответили, что массовых задержек с регистрацией договоров сейчас нет. В Минфине опасаются, что временные лицензии позволят бизнесу продавать спиртное в нарушение законов.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что торговля алкоголем считается самой строго контролируемой, поэтому добиться временных лицензий будет сложно.

#новости #рестораторы #алкоголь

632 просмотров
7 7 комментариев
1
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Стас Скарзов

1

Задрали со своими поборами. Вместо бизнеса то бумажки носи, то "маркировки" покупай, то беги в журнал записывай когда пиво открыл.

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Abo Truk

Стас
0

А вы хотите как и раньше? Круглосуточный пивняк в каждом доме на первом этаже?

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Глеб Щавлев

Abo
0

Так может просто стоит запретить продавать алкоголь в жилых домах, не? 

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Andrei Smirnovsky

0

"Они просят выдавать временные лицензии за дополнительную плату" 
Т.е. легализовать взятки

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Амбиент Музыкантов

0

Кафе "Андерсон" у меня стойко ассоциируется исключительно с жалобами. Если слышу это название - значит стопудова они где-то кому-то в очередной раз нажаловались.

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StepanCapusta

Амбиент
0

Это верно подмечено. Не зря говорят, деньги любят тишину.

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Стальной блик

0

Рестораторы согласны с мнением Ассоциации рестораторов.
Действительно, с чего бы вдруг

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