Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-конференция AliExpress Россия
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Торговля
Nazigul Jusupova

Фонд Максима Воробьёва и Эдуард Глинберг запустили сервис по доставке продуктов совместной покупки «Везука» Статьи редакции

Заказы собираются за два дня до доставки.

  • Сервис собирает заказы от нескольких потребителей по соседству, размещает заказы у производителей и доставляет по определенным дням, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play.
  • Продукты доставляются через два дня после оформления заказа. Доставка бесплатная до достижения определённого количества заказов. Ассортимент включает овощи, фрукты, бакалею, напитки, чай, кофе, кондитерские изделия, бытовую химию и товары для гигиены.
  • Сейчас «Везука» в тестовом режиме работает в подмосковных Люберцах и Некрасовке.
  • В Amereus отказались от комментариев. Максим Воробьев — основной владелец российского производителя лосося и форели «Русская аквакультура». Также у него есть проекты с девелоперской группой «Самолёт».
  • По данным «Ъ», Эдуард Глинберг — совладелец ООО «Пересвет агро», которому принадлежит 50% в «Агрокультура групп», управляющего тепличным комплексом в Подмосковье.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что доставка продуктов по модели совместной закупки в России успешно работают на Дальнем Востоке, но для этого нужна сложная система подтверждения заказа, чтобы не было возврата товара. Кроме этого, они считают, что эта модель будет востребована только для домов с консьержами или в посёлках, где дорогая доставка.
  • В августе владелец киосков по продаже готовой еды DC Daily объявил, что запустит онлайн-дискаунтер «Dоброdел» в Москве.

#новости #везука

226 просмотров
2 2 комментария
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0435\u0437\u0443\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 289435, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Sep 2021 09:20:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Infinity Trap

0

Руки - "Везуки"?

Ответить

Termit Development

0

Раньше так барыги дурь возили по адресам)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Торговля
Nazigul Jusupova
Рестораторы попросили упростить получение лицензии на продажу алкоголя Статьи редакции

Они просят выдавать временные лицензии за дополнительную плату.

7 7 комментариев
1
Торговля
Nazigul Jusupova
Фонд Максима Воробьёва и Эдуард Глинберг запустили сервис по доставке продуктов совместной покупки «Везука» Статьи редакции

Заказы собираются за два дня до доставки.

2 2 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
ТНТ
Первое омоложение на российском ТВ с использованием технологии face-de-aging

В сериале «Контакт» Павла Майкова омолодили на 15 лет с помощью технологии deepfake.

4 4 комментария
2
МТС Твой бизнес
«Знаем лично» — истории предпринимателей вашего города
0 Обсудить
2
IVI
Фильм «Белый кит» IVI Originals получил специальный приз кинофестиваля «Окно в Европу»
0 Обсудить
–1
Mail.ru Group
Голос для бизнеса: как и зачем брендам создавать навыки для голосовых ассистентов

Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.

Что можно спросить у Маруси
1 1 комментарий
10
Право
ЭВОТОРГ
Чек пришел в мессенджер или SMS: как и почему так происходит?

Некоторые граждане обеспокоены тем, что после совершения покупки (получения услуги) им не приходит электронный кассовый чек. Или, наоборот, гражданин никаких покупок не совершал, но получает посторонний чек в мессенджер (VK, OK, Viber, WhatsApp) или по SMS.

1 1 комментарий
1
Будущее
Маша Цепелева
Регулятор в США запретил Virgin Galactic проводить полёты в космос на время расследования Статьи редакции

Во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, после этого управление начало расследование.

37 37 комментариев
15
Торговля
Маша Цепелева
В iHerb посчитали, что за жалобами и возможной блокировкой сайта в России стоит компания «Эвалар» — Forbes Статьи редакции

Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.

125 125 комментариев
58
Трибуна
Андрей Захаров
AnyAsk: теперь возможно найти человека в интернете для живой консультации по любому вопросу

Я программист, написал с нуля за 2 недели сервис поиска консультаций AnyAsk, потому что хотел свой собственный серьезный web-сервис. Хочу рассказать подробнее об идее, процессе разработки и о проблемах которые у меня возникли.

89 89 комментариев
36
Сломалось
Зухриддин Рашидов
Пост в оффтопе (не по тему)

Мой пост из сообществе будущее отправили в черновик по пункте 1.9 отредактирвоал и добавил в раздел Оффтоп тоже самое. Куда вообще добавить пост оффтоп?

1 1 комментарий
0
Больше статей
null