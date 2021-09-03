Фонд Максима Воробьёва и Эдуард Глинберг запустили сервис по доставке продуктов совместной покупки «Везука» Статьи редакции
Заказы собираются за два дня до доставки.
- Сервис собирает заказы от нескольких потребителей по соседству, размещает заказы у производителей и доставляет по определенным дням, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play.
- Продукты доставляются через два дня после оформления заказа. Доставка бесплатная до достижения определённого количества заказов. Ассортимент включает овощи, фрукты, бакалею, напитки, чай, кофе, кондитерские изделия, бытовую химию и товары для гигиены.
- Сейчас «Везука» в тестовом режиме работает в подмосковных Люберцах и Некрасовке.
- В Amereus отказались от комментариев. Максим Воробьев — основной владелец российского производителя лосося и форели «Русская аквакультура». Также у него есть проекты с девелоперской группой «Самолёт».
- По данным «Ъ», Эдуард Глинберг — совладелец ООО «Пересвет агро», которому принадлежит 50% в «Агрокультура групп», управляющего тепличным комплексом в Подмосковье.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что доставка продуктов по модели совместной закупки в России успешно работают на Дальнем Востоке, но для этого нужна сложная система подтверждения заказа, чтобы не было возврата товара. Кроме этого, они считают, что эта модель будет востребована только для домов с консьержами или в посёлках, где дорогая доставка.
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Заказы собираются за два дня до доставки.
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