Чек пришел в мессенджер или SMS: как и почему так происходит?

Некоторые граждане обеспокоены тем, что после совершения покупки (получения услуги) им не приходит электронный кассовый чек. Или, наоборот, гражданин никаких покупок не совершал, но получает посторонний чек в мессенджер (VK, OK, Viber, WhatsApp) или по SMS.