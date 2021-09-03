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(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Торговля
Nazigul Jusupova

Фонд Максима Воробьёва и Эдуард Глинберг запустили сервис совместной покупки и доставки «Везука» Статьи редакции

Заказы собираются за два дня до доставки.

  • Сервис собирает заказы от нескольких потребителей по соседству, размещает заказы у производителей и доставляет по определенным дням, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play.
  • Продукты доставляются через два дня после оформления заказа. Доставка бесплатная до достижения определённого количества заказов. Ассортимент включает овощи, фрукты, бакалею, напитки, чай, кофе, кондитерские изделия, бытовую химию и товары для гигиены.
  • Сейчас «Везука» в тестовом режиме работает в подмосковных Люберцах и Некрасовке.
  • В Amereus отказались от комментариев. Максим Воробьев — основной владелец российского производителя лосося и форели «Русская аквакультура». Также у него есть проекты с девелоперской группой «Самолёт».
  • По данным «Ъ», Эдуард Глинберг — совладелец ООО «Пересвет агро», которому принадлежит 50% в «Агрокультура групп», управляющего тепличным комплексом в Подмосковье.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что доставка продуктов по модели совместной закупки в России успешно работают на Дальнем Востоке, но для этого нужна сложная система подтверждения заказа, чтобы не было возврата товара. Кроме этого, они считают, что эта модель будет востребована только для домов с консьержами или в посёлках, где дорогая доставка.
  • В августе владелец киосков по продаже готовой еды DC Daily объявил, что запустит онлайн-дискаунтер «Dоброdел» в Москве.

#новости #везука

1591 просмотров
22 22 комментария
5
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22 комментария
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Infinity Trap

10

Руки - "Везуки"?

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- -

Infinity
0

Может просто с*ки?

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Andrei Smirnovsky

9

Удобно делать бизнес, когда твой брат губернатор московской области)

Ответить

Руслан Сабитов

4

В статье поскромничали. Очень важное свойство Максима Воробьёва - то, что он брат губернатора Московской области. Тот самый Воробьёв, да.
p.s. Выше увидел...

Ответить

Termit Development

2

Раньше так барыги дурь возили по адресам)

Ответить

mellon

–8

в последнее время нашел развлечение - брать из тележек доставщиков набранные ими продукты) ну рили заиплаи.

Ответить

Dima Kalinov

mellon
2

Инвестора хотят иксов, но при этом не хотят вкладываться в диптек и ждут моментального трекшна - поэтому и делают все то, под что легко найти денег для масштабирования.
Если бы клоны Rocket Lab и Current Health запускались с такой же скоростью, как делают Shopify для Мексики, доставки еды в Азии - мир был бы совсем другим.

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Амбиент Музыкантов

0

Долго. За два дня овощи сгнить могут.

Ответить

Антон Баринов

Амбиент
1

Сгнить и подешеветь!

Ответить

Амбиент Музыкантов

Антон
0

Шаришь!

Ответить

Rifat Kayumov

0

А доставлять буду везуки и везучки?

Ответить

Сергей Крашевич

Rifat
0

Несучки

Ответить

Deniska Z

0

Как вы яхту назовёте, так она и поплывет ☝🏻🤓

Ответить

Стальной блик

0

Так сервисов совместной покупки вполне есть. Хотя без приложеньки, эт да

Ответить

Кирилл Отт

0

С названием чёт как то у них не задалось видимо... 

Ответить

Боря Бро

0

Не выстрелит эта хрень, т.к. у них все акции дутые. Взял для примера таблетки для посудомойки - они нашли максимальную цену на них, зачеркнули и нарисовали ценник, по которому эти таблетки периодически продаются в каждом первом сетевом магазине. Да еще и ждать по 10 дней и гадать, наберется достаточное количество людей для совместной покупки или нет. Учитывая, что сервис планируется для небогатых и экономных людей, то тут без вариантов, их этими псевдоакциями не наипёшь😁

Ответить

Pavel Voronkov

Боря
–3

Бизнес, считай от власть держащих и без наипалова? Такое реально? Не думаю!

Ответить

Aleksey Tkachenko

0

Никакой навигации по продуктам внутри, это плохо. Цены вроде на первый взгляд норм.
Сам живу в Некрасовке к сожалению, надо будет протестить

Ответить

Artemy

0

Нейминг уровня "Заказака"

Ответить

Im Hatter

0

Опять придумали 100сп))

Ответить

Albina Sierova

–1

- Это такси "Везука"?
- Да.
- Везика-ка, сука!

Ответить

greg chudnoff

–1

я всегда считал, что "везука" - это такая мозоль на ноге (с)

Ответить
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Торговля
Nazigul Jusupova
Фонд Максима Воробьёва и Эдуард Глинберг запустили сервис совместной покупки и доставки «Везука» Статьи редакции

Заказы собираются за два дня до доставки.

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