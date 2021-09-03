Фонд Максима Воробьёва и Эдуард Глинберг запустили сервис совместной покупки и доставки «Везука» Статьи редакции
Заказы собираются за два дня до доставки.
- Сервис собирает заказы от нескольких потребителей по соседству, размещает заказы у производителей и доставляет по определенным дням, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play.
- Продукты доставляются через два дня после оформления заказа. Доставка бесплатная до достижения определённого количества заказов. Ассортимент включает овощи, фрукты, бакалею, напитки, чай, кофе, кондитерские изделия, бытовую химию и товары для гигиены.
- Сейчас «Везука» в тестовом режиме работает в подмосковных Люберцах и Некрасовке.
- В Amereus отказались от комментариев. Максим Воробьев — основной владелец российского производителя лосося и форели «Русская аквакультура». Также у него есть проекты с девелоперской группой «Самолёт».
- По данным «Ъ», Эдуард Глинберг — совладелец ООО «Пересвет агро», которому принадлежит 50% в «Агрокультура групп», управляющего тепличным комплексом в Подмосковье.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что доставка продуктов по модели совместной закупки в России успешно работают на Дальнем Востоке, но для этого нужна сложная система подтверждения заказа, чтобы не было возврата товара. Кроме этого, они считают, что эта модель будет востребована только для домов с консьержами или в посёлках, где дорогая доставка.
- В августе владелец киосков по продаже готовой еды DC Daily объявил, что запустит онлайн-дискаунтер «Dоброdел» в Москве.
Руки - "Везуки"?
В статье поскромничали. Очень важное свойство Максима Воробьёва - то, что он брат губернатора Московской области. Тот самый Воробьёв, да.
p.s. Выше увидел...
в последнее время нашел развлечение - брать из тележек доставщиков набранные ими продукты) ну рили заиплаи.
Инвестора хотят иксов, но при этом не хотят вкладываться в диптек и ждут моментального трекшна - поэтому и делают все то, под что легко найти денег для масштабирования.
Если бы клоны Rocket Lab и Current Health запускались с такой же скоростью, как делают Shopify для Мексики, доставки еды в Азии - мир был бы совсем другим.
Долго. За два дня овощи сгнить могут.
А доставлять буду везуки и везучки?
Не выстрелит эта хрень, т.к. у них все акции дутые. Взял для примера таблетки для посудомойки - они нашли максимальную цену на них, зачеркнули и нарисовали ценник, по которому эти таблетки периодически продаются в каждом первом сетевом магазине. Да еще и ждать по 10 дней и гадать, наберется достаточное количество людей для совместной покупки или нет. Учитывая, что сервис планируется для небогатых и экономных людей, то тут без вариантов, их этими псевдоакциями не наипёшь😁
Бизнес, считай от власть держащих и без наипалова? Такое реально? Не думаю!
Никакой навигации по продуктам внутри, это плохо. Цены вроде на первый взгляд норм.
Сам живу в Некрасовке к сожалению, надо будет протестить
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Заказы собираются за два дня до доставки.
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