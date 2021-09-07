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Торговля
Евгения Евсеева

Ozon впервые раскрыл инвестиции в поддержку продавцов на распродажах: 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11 Статьи редакции

Продавцам помогут с рекламой и продвижением, а также они получат приоритет в каталогах и поиске.

  • Инвестиции пойдут на продвижение товаров продавцов на телевидении, интернете, наружной рекламе и в других каналах, рассказали vc.ru в компании. Ozon впервые раскрывает инвестиции в поддержку продавцов на распродажах.
  • Все товары акций будут находиться в специальном разделе, а также получат приоритет в поисковой выдаче и каталогах. Кроме того, для участников распродаж упростят логистику — у товаров будет приоритет при приёмке, а особо популярные позиции будут бесплатно хранить на складах Ozon до конца 2021 года.

  • Сами акции продлятся на площадке по три дня — с 11 по 13 ноября (11.11) и с 26 по 28 ноября («чёрная пятница»). Ozon планирует сделать ставку на короткие распродажи и «горячие» предложения, в отличие от 2020 года, когда скидки длились 10 недель.

  • Маркетплейс планирует, что это стимулирует покупателей обращать больше внимания на распродажи. Также Ozon хочет увеличить продажи площадки в этот период в три раза.

  • Ozon ожидает, что благодаря инвестициям в рекламу и продвижение продавцов охват аудитории составит 100 млн человек. Результаты распродаж 2020 года маркетплейс пока не раскрывает.

#новость #ozon

396 просмотров
3 3 комментария
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Алексей Трухин

2

Бредятина. Название новости - как в желтой прессе. Когда это стало равно: «Инвестировал в поддержку продавцов = 100% инвестировал в рекламу»?

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Александр Романов

1

Хорошо, что хватило здравого смысла сделать эти распродажи короткими, а не растягивать на не пойми какой срок.

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Александр Марьин

0

Очень хорошая новость! А наш модуль интеграции с Ozon api-pro.ru позволит держать остатки и цены всегда актуальными!

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