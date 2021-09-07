Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Евгения Евсеева

Ozon впервые раскрыл инвестиции в продвижение продавцов на распродажах: 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11 Статьи редакции

Продавцам помогут с рекламой и продвижением, а также они получат приоритет в каталогах и поиске.

  • Инвестиции пойдут на продвижение товаров продавцов на телевидении, интернете, наружной рекламе и в других каналах, рассказали vc.ru в компании. Ozon впервые раскрывает инвестиции в поддержку продавцов на распродажах.
  • Все товары акций будут находиться в специальном разделе, а также получат приоритет в поисковой выдаче и каталогах. Кроме того, для участников распродаж упростят логистику — у товаров будет приоритет при приёмке, а особо популярные позиции будут бесплатно хранить на складах Ozon до конца 2021 года.

  • Сами акции продлятся на площадке по три дня — с 11 по 13 ноября (11.11) и с 26 по 28 ноября («чёрная пятница»). Ozon планирует сделать ставку на короткие распродажи и «горячие» предложения, в отличие от 2020 года, когда скидки длились 10 недель.

  • Маркетплейс планирует, что это стимулирует покупателей обращать больше внимания на распродажи. Также Ozon хочет увеличить продажи площадки в этот период в три раза.

  • Ozon ожидает, что благодаря инвестициям в рекламу и продвижение продавцов охват аудитории составит 100 млн человек. Результаты распродаж 2020 года маркетплейс пока не раскрывает.

#новость #ozon

1400 просмотров
6 6 комментариев
10
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 6, "likes": 10, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 290741, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Sep 2021 14:18:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Трухин

6

Бредятина. Название новости - как в желтой прессе. Когда это стало равно: «Инвестировал в поддержку продавцов = 100% инвестировал в рекламу»?

Ответить

Денис Демидов

Алексей
4

Ну если ты на ровном месте и без вложений получаешь многократный рост продаж, разве это не поддержка? Тогда как раньше такие промо делались в партнерстве с каким либо брендом.

Ответить

Александр Романов

2

Хорошо, что хватило здравого смысла сделать эти распродажи короткими, а не растягивать на не пойми какой срок.

Ответить

Комментарий удален

Eugene Kostylev

0

«Другие каналы», то есть собственные ресурсы, сожрут примерно 99% озвученных «инвестиций».

Ответить

Александр Марьин

–11

Очень хорошая новость! А наш модуль интеграции с Ozon api-pro.ru позволит держать остатки и цены всегда актуальными!

Ответить

Роман Александров

Александр
0

Земля пухом

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
IVI
В Москве начались съемки драмы «Балет» от режиссера «Хэппи-энда»
0 Обсудить
Торговля
Евгения Евсеева
Ozon впервые раскрыл инвестиции в продвижение продавцов на распродажах: 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11 Статьи редакции

Продавцам помогут с рекламой и продвижением, а также они получат приоритет в каталогах и поиске.

6 6 комментариев
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Columbus Russia
Как повысить эффективность складской логистики для ритейла: роботизированный ответ
0 Обсудить
0
ТНТ
ТНТ представил новый образ своего виртуального инфлюенсера

После технологического апдейта блогер стала ещё ближе к людям и готова запустить своё шоу.

3 3 комментария
2
Личный опыт
Lamoda
Преодоление «средней мили»: как мы автоматизировали управление автопарком и терминальной доставкой в Lamoda

Lamoda состоит из сервисов: это выбор товаров, их оплата и доставка со склада до покупателя. И конечно, мы хотим знать, что происходит с вещами на каждом шагу, контролировать бизнес-процесс доставки и при необходимости улучшать его или менять.

16 16 комментариев
23
Финансы
Nazigul Jusupova
«Вкусвилл» и «СПБ Биржа» запланировали провести IPO в США — WSJ Статьи редакции

«Вкусвилл» планирует получить оценку в $3-5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд.

30 30 комментариев
9
Будущее
Маша Цепелева
Бывший глава Walmart решил построить в США экологический город за $400 млрд с «зелёными» домами и без бензиновых машин Статьи редакции

Первый этап строительства намечен на 2030 год.

81 81 комментарий
27
Право
Евгения Евсеева
В Татарстане задержали одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек Статьи редакции

Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.

Ильгиз Шакиров
48 48 комментариев
8
Техника
Таня Боброва
«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» Статьи редакции

Перевод закадровый.

Пример работы закадрового перевода «Яндекс»
267 267 комментариев
115
Будущее
Маша Цепелева
Власти Сингапура начали тестировать на улицах роботов для охраны общественного порядка Статьи редакции

Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.

Reuters
60 60 комментариев
27
IPQuorum
Звук упирается в бюджет?
0 Обсудить
Больше статей
null