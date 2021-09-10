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Торговля
Таня Боброва

Годовая выручка одного даркстора Dmart — $1,7 млн, средний чек «Самоката» — $7: исследование рынка экспресс-доставки Статьи редакции

Главное из данных фонда CM Ventures о мировом рынке дарксторов.

4 4 комментария
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Многие инвесторы воспринимают дарксторы — магазины, работающие только на доставку, — как новую, непроверенную бизнес-модель с ограниченным потенциалом масштабирования. «Мы более оптимистичны», — говорят в фонде CM Ventures, инвесторе американского сервиса доставки продуктов Buyk от создателей «Самоката».

Он провёл исследование рынка дарксторов (есть у vc.ru), в частности, модели «Яндекс.Лавки», «Самоката», Getir, Dmart. Для работы фонд изучил больше 40 открытых источников и поговорил с более чем 30 начинающими игроками, а также использовал собственную платформу для включения данных об около 100 развивающихся компаний на этом рынке.

  • Суммарно «восходящие звёзды» Gorillas, JOKR, Flink, Zapp привлекли около $1 млрд инвестиций, но, по оценкам CM Ventures, у них лишь 250-300 дарксторов. У «большой четвёрки» — «Самоката», «Яндекс.Лавки», Getir и Dmart — больше 2250 точек. Выручка Gorillas, JOKR, Flink, Zapp — около $500 млн, у «четвёрки» — около $3 млрд.
  • Дарксторам нужны инвестиции на быстрый рост: Dmart потребовалось $440 млн, чтобы масштабировать бизнес до $1,2 млрд выручки. Getir понадобилось меньше денег, но потребовалось больше времени.
  • Дарксторы могут быть прибыльными в будущем.
  • На любом рынке есть место минимум для двух крупных игроков или больше.
  • Рынку далеко от насыщения: даже если предположить, что темпы роста всех компаний останутся прежними, к концу года их суммарная выручка составит $5 млрд. Это 0,05% мирового рынка продуктового ритейла.
  • Дарксторы — мировой тренд.

Getir

Getir — один из пионеров модели даркстора — появился в Турции в 2015 году и недавно вышел на другие рынки. Это частная компания, и её финансовые показатели публично не раскрываются. По данным СМИ, оценка — $7,5 млрд.

  • У стартапа 500 дарксторов в 30 турецких городах на июнь, план — 100 магазинов в Великобритании к концу 2021 года, из которых компания уже открыла 28.
  • Прогноз выручки по итогам 2021 года — $800 млн.
  • На май сервис выполнял 9 млн заказов в месяц.
  • У сервиса 1,5 тысячи товарных позиций (SKU).
  • Годовая выручка на один магазин составляет примерно $1,5 млн.

Публичных данных о прибыльности Getir и данных о среднем чеке нет.

Турецкий рынок более конкурентный, чем может показаться: доля рынка конкурирующего Dmart — 30-40%. Это означает, что бизнес может работать даже в присутствии более одного игрока, отмечают в фонде.

Dmart

Dmart в 2019 году запустил сервис доставки еды Delivery Hero. Стартап начал работу с Турции и за полтора года смог занять 30-40% местного рынка.

  • Сервис насчитывает 687 дарксторов во втором квартале 2021 года против 491 магазина в декабре 2020-го.
  • Прогноз выручки по итогам 2021 года — $1,2 млрд.
  • Во втором квартале сервис обрабатывал около 6 млн заказов в месяц.
  • Количество товарных позиций (SKU) — от 2,5-3 тысяч до 10 тысяч в зависимости от рынка.
  • Средний чек — $10-13.
  • Годовая выручка на один магазин составляет около $1,7 млн.

Сейчас сервис работает в 38 странах, в том числе нескольких европейских. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2021 года составляла -28% против -42% годом ранее. Одновременно выручка выросла с $63 млн до $450 млн.

Это указывает на то, что прибыльность будет расти после завершения фазы роста, считают в фонде. В Delivery Hero заявляют, чтовыхода в точку безубыточности каждый даркстор Dmart должен обрабатывать более 400 заказов в день.

Рентабельность по EBITDA и выручка Dmart CM Ventures

«Самокат»

«Самокат» запустился в России в 2018 году и пока работает только в России (входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group).

  • На конец июня 2021 года у сервиса было 699 дарксторов против 400 магазинов в декабре. По последним данным, у сервиса 722 магазина.
  • Прогноз выручки по итогам 2021 года — $432 млн.
  • Сервис обрабатывает около 5,2 млн заказов в месяц.
  • Количество товарных позиций (SKU) — 2-2,5 тысяч.
  • Средний чек — $7.

Данных о годовой выручки с одного даркстора нет. Стартап публично никогда не раскрывал данные о прибыльности, но основатели сообщали, что компания может быстро выйти на безубыточность, если остановит экспансию.

«Яндекс.Лавка»

Запущенная в 2019 году «Яндекс.Лавка» входит в экосистему «Яндекса».

  • Количество дарксторов — 362 на июнь 2021 года против 270 в декабре.
  • Прогноз выручки по итогам 2021 года — $297 млн.
  • Количество товарных позиций (SKU) — 2 тысячи.
  • Средний чек — $9.
  • Около 20% пользователей делают заказы более восьми раз в месяц, принося половину всей выручки.

Количество заказов в месяц и годовая выручка на один даркстор публично не раскрываются.

Кроме России «Лавка» также работает в Израиле, в 2021 году открылась в Париже и объявила о планах открыться в Лондоне, несмотря на большую конкуренцию в этих городах.

«Большая четвёрка» сервисов доставки продуктов CM Ventures

#исследование #новость

4 4 комментария
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4 комментария
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No Name

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Самокат нереально удобный сервис, но не потеряют ли они 90% заказов, когда(если) пандемия закончится и люди пойдут снова в офисы? 🤔

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Мурад Муртазалиев

No
2

Пока они рубль за 70 копеек продают, не потеряют. Вопрос, что будет, когда самокату нужно будет отбивать затраты

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Павел Морозов

0

Оказывается выгодно открывать свою доставку☝️

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Jaroslav Michailov

0

Семь долларов у Самоката? Маржинальненько

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