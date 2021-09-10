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Торговля
Nazigul Jusupova

ЦБ не будет вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard из-за комиссий на маркетплейсе — Набиуллина Статьи редакции

Wildberries снизила цены на товары при оплате картами «Мир», СБП и SberPay, оставив для международных платёжных систем комиссию в 2%.

  • «На наш взгляд, — это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».
  • 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. При оплате, например, Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
  • В Visa выступили против такой практики и начали расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
  • 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
  • Visa и Mastercard предупредили банки-эквайеры, работающие с Wildberries, о штрафах от $20 тысяч при начислении дополнительной комиссии при покупках по их картам. Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах и заявил, что банки не нашли нарушений правил с комиссиями.

#новости #wildberries

240 просмотров
8 8 комментариев
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Артем Смирнов

6

WB - провластный электронный базар китайского барахла, черкизон на ит-стероидах

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Сергей Милосердов

Артем
2

Лучше и не скажешь. Правда от IT там только формальный сайт. Если бы он был хоть наполовину как озоновский, ещё куда ни шло.

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Молочный корабль

Артем
1

Причём быть там программистом зашкварнее чем в ркн 

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Современный лолипоп

Молочный
0

А сбер?

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animegravitation

Совреме…
1

Сбер до сих пор не может мне ответить нарушила Гнилая ягода правила приема карт или нет

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Сидор

2

И вот Wildberries уже выше ЦБ. 
Ну и «лучшее, конечно, впереди!» 

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Сидор

0

Прямо сейчас Wildberries вернулся к своей старой игре - "дадим скидки". Такое уже было с оплатой по СБП (правда, тогда скидка была 5%)

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animegravitation

Сидор
0

да ладно ?)))) а че случилось? )))

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