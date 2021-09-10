ЦБ не будет вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard из-за комиссий на маркетплейсе — Набиуллина Статьи редакции
Wildberries снизила цены на товары при оплате картами «Мир», СБП и SberPay, оставив для международных платёжных систем комиссию в 2%.
- «На наш взгляд, — это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».
- 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. При оплате, например, Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
- В Visa выступили против такой практики и начали расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
- 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
- Visa и Mastercard предупредили банки-эквайеры, работающие с Wildberries, о штрафах от $20 тысяч при начислении дополнительной комиссии при покупках по их картам. Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах и заявил, что банки не нашли нарушений правил с комиссиями.
WB - провластный электронный базар китайского барахла, черкизон на ит-стероидах
Лучше и не скажешь. Правда от IT там только формальный сайт. Если бы он был хоть наполовину как озоновский, ещё куда ни шло.
Молочный корабль
Причём быть там программистом зашкварнее чем в ркн
Современный лолипоп
А сбер?
Сбер до сих пор не может мне ответить нарушила Гнилая ягода правила приема карт или нет
Прямо сейчас Wildberries вернулся к своей старой игре - "дадим скидки". Такое уже было с оплатой по СБП (правда, тогда скидка была 5%)
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