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Торговля
Маша Цепелева

«Самокат» запустит доставку безрецептурных лекарств совместно со «Сбер Еаптекой» Статьи редакции

Благодаря партнёрству ритейлер планирует сократить время доставки с 1–2 часов до 15 минут.

  • Пилотный проект «Сбер Еаптеки» и «Самоката» будет запущен в октябре 2021 года года, рассказал «Ведомостям» совладелец «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин. По его словам, партнёрство с «Самокатом» позволит ускорить доставку лекарств с 1–2 часов до 15 минут.
  • Пока в ассортименте «Самоката» лекарств нет. В рамках проекта будет представлено около 2,5–3 тысяч SKU в отдельном разделе. Сервис разрабатывает несколько вариантов доставки, в том числе «по запросу в удобное время».
  • «Сбер Еаптека» — третья по продажам в России после сервиса «Аптека.ру» и сети «Ригла», сообщает издание со ссылкой на данные RNC Pharma.
  • В первом квартале оборот «Сбер Еаптеки» вырос год к году на 73%, до 3,5 млрд рублей. Общее количество заказов увеличилось на 61%
  • «Сбер» и «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций «Еаптеки» в октябре 2020 года. При покупке контроля «Сбер» инвестировал в «Еаптеку» 5,7 млрд рублей.
  • С октября 2020 года доставкой безрецептурных лекарств занимается Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки», а с июня 2021 года — «Яндекс.Маркет».

#самокат #сбереаптека #новость

352 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Александр Никитин

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Сбербанк решил проникнуть во все сферы нашей жизни. Спасибо, дорогой, но как-нибудь без меня. Летом закрыл все счета в Сбербанке, уничтожил карты. Я свободен!

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Влад

Александр
1

Самокат это тема. По мне оч удобно, но ассортимент только хромает.

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Даниил Кузнецов

Александр
0

В какой банк перешли, если не секрет?

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 Anatoly Bereznyak

0

Сбер/Самокат, идите дальше.
Выделите доставщиков в отдельный сервис и шерьте его на все остальные.

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