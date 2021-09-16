«Самокат» запустит доставку безрецептурных лекарств совместно со «Сбер Еаптекой» Статьи редакции
Благодаря партнёрству ритейлер планирует сократить время доставки с 1–2 часов до 15 минут.
- Пилотный проект «Сбер Еаптеки» и «Самоката» будет запущен в октябре 2021 года года, рассказал «Ведомостям» совладелец «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин. По его словам, партнёрство с «Самокатом» позволит ускорить доставку лекарств с 1–2 часов до 15 минут.
- Пока в ассортименте «Самоката» лекарств нет. В рамках проекта будет представлено около 2,5–3 тысяч SKU в отдельном разделе. Сервис разрабатывает несколько вариантов доставки, в том числе «по запросу в удобное время».
- «Сбер Еаптека» — третья по продажам в России после сервиса «Аптека.ру» и сети «Ригла», сообщает издание со ссылкой на данные RNC Pharma.
- В первом квартале оборот «Сбер Еаптеки» вырос год к году на 73%, до 3,5 млрд рублей. Общее количество заказов увеличилось на 61%
- «Сбер» и «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций «Еаптеки» в октябре 2020 года. При покупке контроля «Сбер» инвестировал в «Еаптеку» 5,7 млрд рублей.
- С октября 2020 года доставкой безрецептурных лекарств занимается Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки», а с июня 2021 года — «Яндекс.Маркет».
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