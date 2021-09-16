Бренд спортивной одежды и обуви Under Armour вновь откроет магазины в России в 2022 году — «Ъ» Статьи редакции
Магазины бренда начали закрываться в 2019 году из-за высокой конкуренции.
О том, что Under Armour вернётся в Россию рассказали «Ъ» источники на рынке розничной торговли и на рынке недвижимости, и «Ведомостям» — два топ-менеджера девелоперских компаний, владеющих торговыми центрами в Москве.
- По словам менеджеров, Under Armour обращалась к ним с вопросом об аренде площадей. О переговорах также рассказал источник в крупной сети спортивной одежды и обуви, которая конкурирует с Under Armour.
- Магазины вновь могут открыться осенью 2022 года, сообщает «Ъ». Представитель Under Armour в России отказался от комментариев.
- Компания может развиваться в России с партнёром-франчайзи. Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что им может стать дистрибутор Lestate. Другой источник не исключает, что бренд будет развивать сеть магазинов в России самостоятельно.
ООО «Востокинвест» открыл первый магазин под брендом в Москве в 2017 году. За два года количество выросло до 15, но позже начались проблемы. Компания неправильно выбирала ассортимент и не справилась с конкуренцией. В конце 2019 года магазины Under Armour в России начали закрываться.
- Under Armour — четвертый по объему продаж в мире продавец спортивной одежды и обуви после Nike, Adidas и Sketchers, приводит «Ъ» данные Euromonitor International. Во втором квартале выручка бренда год к году выросла на 91% — до $1,4 млрд, чистая прибыль — $59 млн. У бренда больше 420 магазинов.
Хорошая у них одежда. Мне нравится.
Что такого невероятного в nike?
Он доступен бесплатно всем клиентам банка.
«БКС Мир инвестиций» запустил новую стратегию «Оптимальный портфель» на площадке Fintarget – маркетплейсе инвестиционных стратегий.
Ночь стоит от 7633 рублей.
Благодаря партнёрству ритейлер планирует сократить время доставки с 1–2 часов до 15 минут.
Владелица магазина кондиционеров Светлана Исюк рассказала, как полезный контент и внимание к клиентам помогают выделиться на фоне конкурентов и как виртуальный маркетолог Макс помог продать 150 акционных моделей.
Компания с оборотом 50 млн рублей и прибылью 4 млн рублей в год ремонтирует устройства от Apple и продаёт подержанную технику «Яндексу», «Арзамасу», Level Travel и другим.
Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.
Премия разделена на два блока и предусматривает финансовое вознаграждение. Один блок – конкурс в области охраны окружающей среды – включает 8 премий. Сумма награды составляет по 200 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей в 4-х номинациях.
11 сентября 2021 года вышло Постановление Правительства Российской Федерации от № 1541 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" согласно ему, до 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч граждан, уехавших из России, следует из…
Магазины бренда начали закрываться в 2019 году из-за высокой конкуренции.