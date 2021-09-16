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Торговля
Маша Цепелева

Бренд спортивной одежды и обуви Under Armour вновь откроет магазины в России в 2022 году — «Ъ» Статьи редакции

Магазины бренда начали закрываться в 2019 году из-за высокой конкуренции.

  • О том, что Under Armour вернётся в Россию рассказали «Ъ» источники на рынке розничной торговли и на рынке недвижимости, и «Ведомостям» — два топ-менеджера девелоперских компаний, владеющих торговыми центрами в Москве.

  • По словам менеджеров, Under Armour обращалась к ним с вопросом об аренде площадей. О переговорах также рассказал источник в крупной сети спортивной одежды и обуви, которая конкурирует с Under Armour.
  • Магазины вновь могут открыться осенью 2022 года, сообщает «Ъ». Представитель Under Armour в России отказался от комментариев.
  • Компания может развиваться в России с партнёром-франчайзи. Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что им может стать дистрибутор Lestate. Другой источник не исключает, что бренд будет развивать сеть магазинов в России самостоятельно.

  • ООО «Востокинвест» открыл первый магазин под брендом в Москве в 2017 году. За два года количество выросло до 15, но позже начались проблемы. Компания неправильно выбирала ассортимент и не справилась с конкуренцией. В конце 2019 года магазины Under Armour в России начали закрываться.

  • Under Armour — четвертый по объему продаж в мире продавец спортивной одежды и обуви после Nike, Adidas и Sketchers, приводит «Ъ» данные Euromonitor International. Во втором квартале выручка бренда год к году выросла на 91% — до $1,4 млрд, чистая прибыль — $59 млн. У бренда больше 420 магазинов.

#новость #underarmour

651 просмотров
13 13 комментариев
5
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Eugeneer

4

Хорошая у них одежда. Мне нравится.

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Fred Han

Eugeneer
3

Без души, ничего личного 

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Fred Han

Eugeneer
2

Если что я из Nike😉

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Eugeneer

Fred
0

А я просто потребитель) Без обид - найк никогда не покупал, не нравится совсем.

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Fred Han

Eugeneer
0

Тогда подписывайтесь, буду готов с радостью вас переубедить в дальнейшем😎

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Eugeneer

Fred
0

Не актуально)) Мне сейчас шлепки за 300 рублей - моя самая любимая обувь, хотя в шкафу лежат и кроссовки и туфли за 30 тысяч. новые. 

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Fred Han

Eugeneer
1

Так поэтому и лежат, потому что не Nike😏

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Eugeneer

Fred
0

)))) Я почему то вспомнил шутку Петросяна про "суперхренорезку за 999 рублей" Найдите в поиске - очень смешно)

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Феттучини с Креветкой

Fred
0

Что такого невероятного в nike?

Ответить

Eugeneer

Феттучи…
0

Ну когда ты работаешь в компании, продукцию которой ты должен продавать)) - то оно всегда самое невероятное) Иначе бы зачем тебя взяли бы на работу)

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Fred Han

Феттучи…
0

Почти за каждой моделью стоит дизайнер со своей жизненной историей. 

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One Geek

0

Отдохнули на карантине? Все, хватит, пора в зал!

Мудро, что уж. Почти готовый кейс для Чалдини.

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Fred Han

One
0

Смотря ещё в какой район их загонят🤣

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