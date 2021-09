Бренд спортивной одежды и обуви Under Armour вновь откроет магазины в России в 2022 году —

ООО «Востокинвест» открыл первый магазин под брендом в Москве в 2017 году. За два года количество выросло до 15, но позже начались проблемы. Компания неправильно выбирала ассортимент и не справилась с конкуренцией. В конце 2019 года магазины Under Armour в России начали закрываться.

О том, что Under Armour вернётся в Россию рассказали «Ъ» источники на рынке розничной торговли и на рынке недвижимости, и « Ведомостям » — два топ-менеджера девелоперских компаний, владеющих торговыми центрами в Москве.