«Яндекс.Маркет» начнёт выпускать продукты и электронику под собственной маркой Статьи редакции
Товары под брендом «Кстати, на Маркете» будут продаваться только на маркетплейсе.
- Сначала компания будет выпускать под маркой продукты — печенье, конфеты, зефир, орехи, рассказал «Ъ» представитель «Маркета». Позже — электронику, но какие именно товары, не раскрывают.
- У «Яндекса» около десяти партнеров в этом направлении. Среди них «Новапродукт», которая будет выпускать гранолу, и «Белевские сладости» — для кондитерских изделий.
- Товары «Кстати, на Маркете» будут доступны по всей стране. Марка может продаваться со скидками за объем, рассказали изданию в компании.
- Во втором квартале 2021 года общий объем оборота товаров «Маркета» увеличился на 144% и составил 26,7 млрд рублей. Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 78% год к году и достигло 7,1 млн.
- В августе 2020 года «Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под своим брендом «Из Лавки» в городах присутствия сервиса.
Что за ужасный нейминг?
Да, говно какое-то, а не название.
Но под дорвей схороню, авось пригодится. Хехе.
Яндекс.Печенье, Яндекс.Блендер - звучит
Через 10 лет: Дорогая, ну как ты это не можешь найти Яндекс.носки, они же лежат в комоде под Яндекс.телевизором. Я побежал, внизу ждет Яндекс.такси, нужно спешить на Яндекс.работу, вечерком позвоню, заряди свой Яндекс.телефон
Вообще, это печально, ситуация аналогичная продуктам, которые не могут выйти на продуктовую полку в магазине, и вынуждены торговаться под брендом ритейлеры, производитель теряет свою идентичность и полностью 💯 зависим от маркетплейса
Это цветочки. Ягодки начнутся, когда они, как и Амазон, начнут нагло копировать партнёрские товары
"электронику, но какие именно товары, не раскрывают"
Да и так понятно - какой-будь очередной дохлый тайваньский "Яндекс.Телефон 2.0" будут впаривать. Подписчикам Плюса, по традиции, с наценкой.
Выпускать? Или лэйбы клеить ?
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Товары под брендом «Кстати, на Маркете» будут продаваться только на маркетплейсе.
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