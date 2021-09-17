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Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Маркет» начнёт выпускать продукты и электронику под собственной маркой Статьи редакции

Товары под брендом «Кстати, на Маркете» будут продаваться только на маркетплейсе.

  • Сначала компания будет выпускать под маркой продукты — печенье, конфеты, зефир, орехи, рассказал «Ъ» представитель «Маркета». Позже — электронику, но какие именно товары, не раскрывают.
  • У «Яндекса» около десяти партнеров в этом направлении. Среди них «Новапродукт», которая будет выпускать гранолу, и «Белевские сладости» — для кондитерских изделий.
  • Товары «Кстати, на Маркете» будут доступны по всей стране. Марка может продаваться со скидками за объем, рассказали изданию в компании.
  • Во втором квартале 2021 года общий объем оборота товаров «Маркета» увеличился на 144% и составил 26,7 млрд рублей. Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 78% год к году и достигло 7,1 млн.
  • В августе 2020 года «Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под своим брендом «Из Лавки» в городах присутствия сервиса.

#новость #яндексмаркет

762 просмотров
16 16 комментариев
3
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Сергей Милосердов

7

Что за ужасный нейминг?

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Существенный завод

Сергей
1

У них так со всем.

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Амбиент Музыкантов

Сергей
0

Да, говно какое-то, а не название.

Но под дорвей схороню, авось пригодится. Хехе.

Ответить

Пространственный фонарь

6

Яндекс.Печенье, Яндекс.Блендер - звучит
Через 10 лет: Дорогая, ну как ты это не можешь найти Яндекс.носки, они же лежат в комоде под Яндекс.телевизором. Я побежал, внизу ждет Яндекс.такси, нужно спешить на Яндекс.работу, вечерком позвоню, заряди свой Яндекс.телефон

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Peter Dmitrienko

Пространственный
1

В Яндекс.Комоде!

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Иван Бураков

Пространственный
0

И в носки будет тоже вмонтирован дядя майор, как в Алису

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Dennis Gooddeni

Пространственный
0

Вообще, это печально, ситуация аналогичная продуктам, которые не могут выйти на продуктовую полку в магазине, и вынуждены торговаться под брендом ритейлеры, производитель теряет свою идентичность и полностью 💯 зависим от маркетплейса

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Аналитик Толян

Пространственный
0

Дорогая, где Яндекс туалетная бумага?

Ответить

Maxim Medvedev

2

Это цветочки. Ягодки начнутся, когда они, как и Амазон, начнут нагло копировать партнёрские товары

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Амбиент Музыкантов

1

"электронику, но какие именно товары, не раскрывают"

Да и так понятно - какой-будь очередной дохлый тайваньский "Яндекс.Телефон 2.0" будут впаривать. Подписчикам Плюса, по традиции, с наценкой.

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Евгений Данилов

0

Ничего нового, все уже давно придумали в google, apple и amazon.

Ответить

Никитка Хархардинов

0

Бренд будет у них под названием ой,технический сбой)

Ответить

Lucky Lucianoo

0
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Evgeny Kolyasev

Lucky
0

😂

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Alex Le

0

Выпускать? Или лэйбы клеить ?

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Lucky Lucianoo

Alex
0

конечно же клеить

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