Natura Siberica потеряла доступ к заводу и подала к нему иск на 500 млн рублей Статьи редакции
На нём компания производила больше половины своей продукции.
30 августа Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в одностороннем порядке расторг договор аренды с основным юрлицом Natura Siberica ООО «Первое решение», пишет Forbes со ссылкой на иск, в котором компания сообщила о разрыве договора.
Иск на 500 млн рублей компания подала к заводу 14 сентября, а также к компании «Эн+Рециклинг» — тоже на 500 млн рублей, но его не приняли к производству.
Компания потребовала «незамедлительно» обеспечить доступ сотрудников на «арендованные площади» и прекратить удерживать имущество стоимостью более 500 млн рублей, пишет Forbes.
В иске Natura Siberica утверждает, что около четырехсот работников компании не смогли попасть на свои рабочие места, а производство полностью остановилось.
На заводе Natura Siberica производила более 50% всей своей продукции. Ежедневный размер убытков от простоя, по данным компании, составляет более 15,1 млн рублей. К моменту подачи иска 13 сентября общая сумма убытков составила 181,2 млн рублей, утверждает компания.
Telegram-канал Natura Siberica пишет, что 28 августа стороны договорились продлить аренду. Но «с 28 по 30 августа что-то произошло» и одновременно расторжением договора на производство «вторглись сотрудники охранной компании, нанятой Ириной Трубниковой» — первой супругой основателя компании.
Трубникову 30 августа назначили ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году.
- В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания. В июле суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
- 14 сентября The Bell и «Ведомости» сообщили, что суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей из-за пожара на заводе. 16 сентября Natura Siberica подала иск к Трубниковой на 1,67 млрд рублей.
- Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.
- Доверительный управляющий на время суда по разделу наследства назначила президентом компании Сергея Буйлова. Между ним и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства. С 8 сентября первыми возобновили работу магазины бренда Organic Shop.
Трубников похоже специально завещание не писал - не хотел чтобы кому то легко досталось все, сидит щас с попкорном там
Воланд же! "Испортил москвичей квартирный вопрос" (с) Теперь смотрит с небес за вознёй и правотой своих слов.
Короче, надо делать настолку по мотивам. И чтобы были самые неожиданные сценарии. Ну вот прям самые самые неожиданные. Первая и третья жены не могут договорится между собой. Третья пытается вписать своих детей в наследники, первая становится ответственным хранителем. Вроде бы все, но тут появляется джокер - управляющий, который блокирует своим ЧОПом офисы и подаёт в суд на первую жену. Первая жена блокирует своим ЧОПом производство. Ждём ответный ход первой или последней жены. Или появление нового джокера.
Смутные времена наступают 🥴
Прям бизнес нулевых. Никто не договаривается, а все друг друга хотят поиметь
хороший продукт, хороший бренд с лояльными покупателями. старательно разгромить целое чтобы каждому досталось ноль а не по половине, в учебники войдет как антикейс :(
Полезная фича
@vc.ru добавьте пожалуйста заголовки новостей тоже в игнор по хештегу, ибо задолбала эта натурасиберика.
Жаль компанию. У собственников отжимают бизнес, а все смотрят как на сериал(
Медленная смерть некогда хорошей компании. Интересно, кому в итоге продадут бренд и останки?
Интересно, кто нибудь в эту нишу залетит пока Косметика Сибири играет в игру потеряй всё после смерти одного человека
Многочисленный корабль
Мне озон уже предлагал какие-то шампуни от подозрительно похожей фирмы
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