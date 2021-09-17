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Торговля
Евгения Евсеева

Natura Siberica потеряла доступ к заводу и подала к нему иск на 500 млн рублей Статьи редакции

На нём компания производила больше половины своей продукции.

29 29 комментариев
2621 просмотров

30 августа Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в одностороннем порядке расторг договор аренды с основным юрлицом Natura Siberica ООО «Первое решение», пишет Forbes со ссылкой на иск, в котором компания сообщила о разрыве договора.

Иск на 500 млн рублей компания подала к заводу 14 сентября, а также к компании «Эн+Рециклинг» — тоже на 500 млн рублей, но его не приняли к производству.

Компания потребовала «незамедлительно» обеспечить доступ сотрудников на «арендованные площади» и прекратить удерживать имущество стоимостью более 500 млн рублей, пишет Forbes.

В иске Natura Siberica утверждает, что около четырехсот работников компании не смогли попасть на свои рабочие места, а производство полностью остановилось.

На заводе Natura Siberica производила более 50% всей своей продукции. Ежедневный размер убытков от простоя, по данным компании, составляет более 15,1 млн рублей. К моменту подачи иска 13 сентября общая сумма убытков составила 181,2 млн рублей, утверждает компания.

Telegram-канал Natura Siberica пишет, что 28 августа стороны договорились продлить аренду. Но «с 28 по 30 августа что-то произошло» и одновременно расторжением договора на производство «вторглись сотрудники охранной компании, нанятой Ириной Трубниковой» — первой супругой основателя компании.

Трубникову 30 августа назначили ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году.

  • В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания. В июле суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
  • 14 сентября The Bell и «Ведомости» сообщили, что суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей из-за пожара на заводе. 16 сентября Natura Siberica подала иск к Трубниковой на 1,67 млрд рублей.
  • Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.
  • Доверительный управляющий на время суда по разделу наследства назначила президентом компании Сергея Буйлова. Между ним и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства. С 8 сентября первыми возобновили работу магазины бренда Organic Shop.

#новость #naturasiberica

29 29 комментариев
2
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29 комментариев
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Владимир FRUITSY

31
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Александр Дайверов

Владимир
4

Зачем я это помню...

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Герман Воронов

Владимир
4

Вот уж точно, картинка со звуком...

Ответить

Екатерина Реднекова

8

Трубников похоже специально завещание не писал - не хотел чтобы кому то легко досталось все, сидит щас с попкорном там 

Ответить

Sergei Timofeyev

Екатерина
2

Воланд же! "Испортил москвичей квартирный вопрос" (с) Теперь смотрит с небес за вознёй и правотой своих слов.

Ответить

Владимир FRUITSY

7

Короче, надо делать настолку по мотивам. И чтобы были самые неожиданные сценарии. Ну вот прям самые самые неожиданные. Первая и третья жены не могут договорится между собой. Третья пытается вписать своих детей в наследники, первая становится ответственным хранителем. Вроде бы все, но тут появляется джокер - управляющий, который блокирует своим ЧОПом офисы и подаёт в суд на первую жену. Первая жена блокирует своим ЧОПом производство. Ждём ответный ход первой или последней жены. Или появление нового джокера. 

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Лев Щенин

Владимир
4

Отличная идея!
Я - в деле !
Давайте найдём третьего сооснователя (со знанием психологии) и стартуем!
Производство настольной игры в московской типографии и продажи я беру на себя.
Кто хочет срубить денег по-быстрому на горячей теме с нами ?

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Андрей Васильев

7

Триллер в 30ти частях какой-то уже

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Nick

4

Смутные времена наступают 🥴

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Просторный Гоша

Nick
2

Ломать не строить ...

Ответить

Get Money

Nick
0

Они и не проходили 😂

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Ivan Travinskiy

3

Прям бизнес нулевых. Никто не договаривается, а все друг друга хотят поиметь

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юрий с

Ivan
5

В итоге все получат меньше в разы. А если сильно постараются, то и ничего

Ответить

Просторный Гоша

юрий
0

А некоторым еще и наваляют ...

Ответить

Nikolay Skidanov

4

хороший продукт, хороший бренд с лояльными покупателями. старательно разгромить целое чтобы каждому досталось ноль а не по половине, в учебники войдет как антикейс :(

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Elena Doronkina

2

«Если меня не станет, компания закроется» (с) Трубников в интервью РБК

Ответить

Ivan Kolyhalov

1

Полезная фича

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Ivan Kolyhalov

Ivan
1

@vc.ru добавьте пожалуйста заголовки новостей тоже в игнор по хештегу, ибо задолбала эта натурасиберика.

Ответить

Vadim Merzlikin

0

Жаль компанию. У собственников отжимают бизнес, а все смотрят как на сериал(

Ответить

Привет

Vadim
1

Собственник умер

Ответить

Степан Фадеев

Vadim
0

А кто собственник?

Ответить

Василий Петров

0

отплатила той же монетой)

Ответить

Стас Иванов

0
Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Клоунада нон-стоп.

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Mark Aster

0

Медленная смерть некогда хорошей компании. Интересно, кому в итоге продадут бренд и останки?

Ответить

Иван Шеметов

0

Интересно, кто нибудь в эту нишу залетит пока Косметика Сибири играет в игру потеряй всё после смерти одного человека

Ответить

Многочисленный корабль

Иван
0

Мне озон уже предлагал какие-то шампуни от подозрительно похожей фирмы

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Илья Шишкунов

0

Ждём через год полную историю развала бизнеса 

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Степан Фадеев

0

Мерзкая история

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