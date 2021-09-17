На нём компания производила больше половины своей продукции.

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30 августа Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в одностороннем порядке расторг договор аренды с основным юрлицом Natura Siberica ООО «Первое решение», пишет Forbes со ссылкой на иск, в котором компания сообщила о разрыве договора.

Иск на 500 млн рублей компания подала к заводу 14 сентября, а также к компании «Эн+Рециклинг» — тоже на 500 млн рублей, но его не приняли к производству.

Компания потребовала «незамедлительно» обеспечить доступ сотрудников на «арендованные площади» и прекратить удерживать имущество стоимостью более 500 млн рублей, пишет Forbes.

В иске Natura Siberica утверждает, что около четырехсот работников компании не смогли попасть на свои рабочие места, а производство полностью остановилось.

На заводе Natura Siberica производила более 50% всей своей продукции. Ежедневный размер убытков от простоя, по данным компании, составляет более 15,1 млн рублей. К моменту подачи иска 13 сентября общая сумма убытков составила 181,2 млн рублей, утверждает компания.

Telegram-канал Natura Siberica пишет, что 28 августа стороны договорились продлить аренду. Но «с 28 по 30 августа что-то произошло» и одновременно расторжением договора на производство «вторглись сотрудники охранной компании, нанятой Ириной Трубниковой» — первой супругой основателя компании.

Трубникову 30 августа назначили ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году.