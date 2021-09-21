«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам забирать невыкупленные товары из пунктов выдачи заказов Статьи редакции
А владельцы брендированных пунктов будут получать 30 рублей за каждый возврат.
Магазин может забрать товары из того же пункта, в который сдал, сообщили vc.ru в компании. Раньше это можно было сделать только из сортировочных центров или склада маркетплейса.
Новая услуга доступна для продавцов, которые отгружают в пункты выдачи заказов «Маркета» упакованные для доставки товары. Она работает в тестовом режиме в 400 пунктах Москвы и Санкт-Петербурга. Также планируется запуск в других городах.
- Владельцы пунктов выдачи, участвующие в пилоте, могут заработать по 30 рублей за каждый возврат продавцу. В будущем доплата будет работать на всех брендированных пунктах «Маркета» в 30 городах России.
- Кроме этого, компания упростила вывоз невыкупленных заказов из сортировочных центров. Продавцы смогут подать заявку в личном кабинете и указать время приезда за товаром — к этому времени маркетплейс подготовит его для выдачи.
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