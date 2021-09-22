Почему нельзя пропустить новость про официальные и безопасные чат-боты в Instagram

Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии.