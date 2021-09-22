Производитель Lay’s предупредил о возможных перебоях с поставками чипсов из-за проблем со сбором картофеля Статьи редакции
Очень жаркое лето и дождливое начало осени не позволяют проводить уборку на полях, рассказали в компании.
- Из-за дефицита картофеля на рынке проблемы с доставкой ожидаются в сентябре и октябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя чипсов контрагентам. У издания есть копия письма.
- В PepsiCo предполагают, что перебои связаны с сезонными факторами: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях. В компании сообщили, что ситуация нормализуется, когда начнут использовать сырьё из складов.
- В «Ленте» и X5 Group подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В «Ленте» ожидают, что проблемы затронут 5-10% от поставок. Ритейлеры не пожаловались на нехватку чипсов, они формируют запасы продукции и готовятся восполнить дефицит позициями других брендов.
- Источник «Ъ» среди ритейлеров сообщил, что из-за возможных проблем Lay’s с логистикой уже некоторое время поставки приходят с опозданием и не в полном объёме.
- В Минсельхозе подтвердили, что неблагоприятные погодные условия повлияли на объём предложения крупного картофеля.
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