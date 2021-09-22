Раньше, чтобы покупку положили у двери, про это нужно было писать в комментарии к заказу, рассказали vc.ru в компании. В «Лавке» функция работает для всех заказов, в «Маркете» — для покупок, которые пользователи оплачивают сразу в сервисе и которые развозит сам «Яндекс».



Функцию можно выбрать на последнем этапе заказа. Важно указать полный адрес и другую полезную информацию — например, код домофона. Если это заказ из «Лавки», курьер кладёт его около двери, после этого в приложении приходит push-уведомление о выполненной доставке.

На «Маркете» функция работает для двух видов доставки — по клику и в выбранное время. С доставкой по клику можно получить заказ с курьером от 10 минут — после того, как посылка прибудет в ближайшую к пользователю «Лавку» или пункт выдачи заказов «Маркета». В обоих случаях курьер позвонит пользователю и сообщит, что привёз заказ.

Функция доступна на сайте и в приложении «Маркета» и в приложении «Лавки». Скоро она появится и на сайте «Лавки».

В Ozon доставка «до двери» работает с 2019 года.