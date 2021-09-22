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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» и «Лавка» начнут оставлять заказ у двери по кнопке в приложении Статьи редакции

Позже она появится и в «Еде».

  • Раньше, чтобы покупку положили у двери, про это нужно было писать в комментарии к заказу, рассказали vc.ru в компании. В «Лавке» функция работает для всех заказов, в «Маркете» — для покупок, которые пользователи оплачивают сразу в сервисе и которые развозит сам «Яндекс».

  • Функцию можно выбрать на последнем этапе заказа. Важно указать полный адрес и другую полезную информацию — например, код домофона. Если это заказ из «Лавки», курьер кладёт его около двери, после этого в приложении приходит push-уведомление о выполненной доставке.

  • На «Маркете» функция работает для двух видов доставки — по клику и в выбранное время. С доставкой по клику можно получить заказ с курьером от 10 минут — после того, как посылка прибудет в ближайшую к пользователю «Лавку» или пункт выдачи заказов «Маркета». В обоих случаях курьер позвонит пользователю и сообщит, что привёз заказ.

  • Функция доступна на сайте и в приложении «Маркета» и в приложении «Лавки». Скоро она появится и на сайте «Лавки».
  • В Ozon доставка «до двери» работает с 2019 года.

#новость #яндекславка #яндексмаркет

569 просмотров
8 8 комментариев
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Bulat Ziganshin

прекрасная новость для социофобов! ред.

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Ivan Susanin

а также для тех, кто:
- не всегда сидит на адресе доставки
- не забыл, что пандемия еще на месте и в Москве по две тысячи заболевших в день
- иногда спит дольше, чем планировал

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1
Mike Kosulin

Новость из-за одного таггла. Огонь.

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0
Artemy

Пуш-то хоть пришел?

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0
Denis Kiselev

Кто нибудь бы запустил такую доставку в почте России! Мне мозг убили при обсуждении такой возможности с курьером. «Нам так - не положено!»

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0
Ульяна Вайн

Ага, все равно заказ в лавке отменят или доставят в течение двух часов

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0
Ivan Susanin

Прекрасные новости! Мой прошлый заказ на Маркете прошел слегка странно - я как раз не успевал приехать домой, попросил курьера оставить у двери. Он оставил, но затем ему в чате написали «если посылка пропадет, отвечаете вы». После чего он вернулся, забрал посылку и, дай бог ему здоровья, ждал меня возле дома минут пятнадцать, чтобы лично вручить. Надеюсь, теперь это будет более гладко проходить…

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Artemy

Надеюсь, на чужой адрес так можно заказывать? Что-нибудь неприятное!

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