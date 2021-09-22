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Торговля
Маша Цепелева

Онлайн-магазины попросили правительство отменить предустановку приложений на смартфоны Статьи редакции

По проекту закона, предустановка коснётся одного-двух маркетплейсов и негативно повлияет на конкуренцию, считают представители компаний.

  • АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли, входят Ozon, Wildberries, Lamoda и другие) отправила письмо зампредседателю правительства Дмитрию Чернышенко, сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке ритейла. Она просит не принимать изменения в законопроект о предустановке маркетплейсов на смартфоны и другие устройства.
  • По проекту, который обсуждают в правительстве, производители будут обязаны устанавливать только одно или два приложения, если разница между количеством пользователей меньше 5%, сообщает издание. «Это противоречит базовым принципам конкуренции и создает искусственные преференции отдельным игрокам», — считают в АКИТ.
  • Предустановка не будет поддерживать местных разработчиков, потому что доля рынка иностранных маркетплейсов в России не более 14%, считают в ассоциации.
  • Мнения членов ассоциации разделились. В Wildberries не согласны с положениями письма и считают, что давление на решение госведомств должно расследоваться, пояснили vc.ru в компании.
  • «Предустановку российского ПО пытаются блокировать компании, которые боятся открытого честного конкурса или не могут попасть в список из-за иностранных владельцев бизнеса», — считают в Wildberries.
  • С 1 апреля 2021 года в России действует закон, по которому производители устройств должны устанавливать на них российские программы. В списке — приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Госуслуги», ICQ и другие.

#новость #ритейл #онлайн_ритейл

1165 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Maxim Sergeevich

Судя по реакции Вайлдберриз, бенефициар этого проекта в текущем виде понятен и без дополнительных пояснений ) ред.

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15
Костя Строевский

Какие же они ублюдки, все-таки. Вообще, поразительно, как еще раньше российские ИТ-компании притворялись прогрессивными и конкурентными, а теперь подло дерутся за кусок государственного пирога. 

Вся экономика деградирует с каждым годом все больше.

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1
Вася Пражкин

Волнуют ли шерифа проблемы индейцев?

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1
Служащий паркур

 В Wildberries не согласны с положениями письма

Кому больше всех надо, тот и верещит.

Нормальные ребята, такие как тот же «Озон» качеством продукта убеждают пользоваться сервисом, а говноедам всё бы запретить, да принудительно воткнуть.

Фу!

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1
Вячеслав Удовиченко

Нравится, как это сделали Apple: они предлагают установить все эти приложения, но вот устанавливать или нет - уже твое дело) 
И, вроде бы, все в рамках закона) 

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0
Должностной кубок

Да, сегодня обновлял iOS, вышла надпись, мол, по закону мы должны вам это предложить - и список лучшего)) просто скипнул и все…

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2
Служащий паркур

Я тут на днях маме новый «Самсунг» подарил и попросила же настроить. Был просто в шоке сколько туда говна навтыкали типа «Маруси» и прочих «Одноклассников»...

Причём, сука, как хитро сделано. Приложения не установлены, а висят неудаляемые ярлыки. Пришлось качать каждое, чтобы потом сразу же снести.

Жесть просто.

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1
andr oid

Сэкономил на маме, зажал айфон

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–2
Служащий паркур

Отправляю вас в пешее эротическое с такими предъявами

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1
andr oid

Порвался, жаль

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–1
Игорь Рачук

Не не!!! 
Ты последи внимательнее! 
Эти ребята ещё прикольней поступили! К ним вообще наше правительство придраться не сможет! 

Они предустанавливают вообще всё по закону! 
Там прям помойка получается из наших приложений. 

Но через пару недель начинает работать специальный сервис оптимизации и он эти приложения полностью останавливает. 
Они типа остаются на устройстве, но отовсюду пропадают. 
Все иконки и фоновые задачи пропадают. 
А приложения можно найти только в настройках приложений и они все помечены. 

Я сначала тоже думал, что самсунговцы прогнулись. Но потом понял, что они самый пафосный вариант замутили. 
Рогами не упираются, а делают вид, будто все законы выполняют. 

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0
Александр Никитин

Давно пора убирать все приложения с новых телефонов от которых потом не избавишься. Сам установлю то что необходимо. 

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0
Askar Seitov

О боже, аська в списке 😄 2007ой возвращается

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0
Против Спама

Ой, подумаешь, вайлберриз предустановят на смартфоны. Подумаешь, мои дети решат что это очередная игрушка и назаказывают там товаров с наложенным платежом (если там такое есть) или попереписываются в чате с поддержкой, как они любят это делать с Яндекс Алисой. 😆😆😆

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–4
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