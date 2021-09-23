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Торговля
Маша Цепелева

Подмосковное УФАС уличило «Магнит» и «Пятёрочку» в завышении цен на некоторые продукты Статьи редакции

Если ритейлеры не снизят цены, им грозит уголовное дело.

  • Московское управление ФАС зафиксировало завышение цен продукты в «Магнитах» и «Пятерочках» в зависимости от занимаемой каждой сетью доли в разных городских округах Подмосковья.
  • Там, где сети были лидерами, цены на пшеничную муку, хлеб, мясо кур и свинину больше чем на 10% превышали среднюю в других городских округах. Редакция отправила ритейлерам вопросы об их позиции в деле.
  • Служба предупредила, что если компании не снизят цены за 10 дней, то им грозит дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением.
  • ФАС начала проверку магазинов Х5 Group, «Ленты» и «Магнита» 13 августа из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.

#новость #фас #ритейл #пятёрочка #магнит

1248 просмотров
30 30 комментариев
2
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30 комментариев
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Pekelnyy Mikhail

А как же цены на пакеты?!?!?

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5
Последующий колос

Я свой беру, хаха!

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9
Rafa Ramazanov

Как говорил Уоррен Баффет, сэкономил значит заработал... А кому-то стыдно ходить со своим мешком, а потом вдруг этот человек покупает премиум машину 🗿

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1
Последующий колос

У меня вообще к фикспрайсу регулярно бэхи какие-то паркуются и ничего.
Я спокойно к такому отношусь, мало ли у людей какие хобби, да и зачем платить больше, когда можно не платить. Просто надо знать, что там можно брать (гранатовый сок, товары для дома), а что нельзя (большинство еды)

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0
Андрей Гуртовой

По какой причине большинство еды нельзя там брать?

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–1
Последующий колос

По причине несьедобности. Особенно консервов рыбных касается. Печеньки все в жуткой химии и маргарине из пальмы ред.

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1
Андрей Гуртовой

Консервы я бы не рискнул, но вот маршмеллоу, айрн-брю, чипсы, энергеты, макароны, фасоль и другое там вполне норм. Если нет разницы то зачем платить больше?

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1
Последующий колос

Макароны и крупу можно, сладкое нельзя, там от одного состава на коробке глаза на лоб лезут. У меня аллергия на пальму.

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1
Вадим Осадчий

Он что-то знает!

Ответить
0
Алиса Майнхоф

Сначала вытеснили почти все местные магазины своими низкими ценами, а потом завысили.

Ответить
4
Игорь Мазаев

Они ещё и недавно сеть Дикси купили...
Конкурентов выдавливают

Ответить
0
Интеллигентный чайник

Удивительное поведение!

Ответить
0
leha2014 leha2014

какие местные и низкие цены?

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–1
Михаил Синицын

Особенно конфеты, про хлеб уже вообще молчу ред.

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2
Михаил Похеров

Пофигу конфеты, посмотри цены на стратегическую еду выживания россиян - курицу 

Ответить
5
Rafa Ramazanov

А ты гос долг США видел ? 
У них там всё хорошо, а РФ ещё лучше 
П.С НЕТ ред.

Ответить
–4
Тарас Мукин

А правда что чтобы не полнеть врачи советуют смотреть на госдолг США почаще, но маленькими порциями?

Ответить
3
Rafa Ramazanov

Чтобы полнеть достаточно биг мака с зиро колой 

Ответить
0
leha2014 leha2014

а фас не хочет проверить государство в сговоре платон и другие поборы?

Ответить
2
Александр _

Сговор явно есть. В пятерочке и магните цены уже давно ого-го!
Сравните с КБ и кое-что есть в фикспрайс. Разница может быть двукратной!!!

Ответить
2
Последующий колос

Да и перекресток цены поднял кабздец, 190 рублей за 150-200 грамм салата мимоза. Та же мафия ред.

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0
leha2014 leha2014

сравнение бред. посмотри помещение красное и бело и перекрестка.

Ответить
0
Андрей Гуртовой

В каком городе в красно белом продают мимозы?

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0
Rudolf Boiars

5 лет спустя…

Ответить
2
Мурад Муртазалиев

Цены на продукты растут из-за плохих барыг и перекупов. Магнит ишь накручивает. А мог бы в ноль продавать)

Ответить
1
leha2014 leha2014

а налоги государство меньше не хотят сделать?

Ответить
2
Ivan Zenkov

Подмосковье это уже Россия или ещё нет? От этого нужно исходить, тогда станет понятно нужно ли повышать цены или понижать

Ответить
1
Андрей Гуртовой

Индекс гречки 100 рублей же

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0
Sasha Step

А потом хотят что бы были рыночные онтогения. Может чувакам уже сказать что выборы закончились?

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0
Игорь Мазаев

Давно пора. Совсем охренели в желании набить карманы. Поставщиков недорогих искать не хотят, а свои расходы на покупателей перекладывают.

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0
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Читать все 30 комментариев
Торговля
Маша Цепелева
Подмосковное УФАС уличило «Магнит» и «Пятёрочку» в завышении цен на некоторые продукты Статьи редакции

Если ритейлеры не снизят цены, им грозит уголовное дело.

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