Подмосковное УФАС уличило «Магнит» и «Пятёрочку» в завышении цен на некоторые продукты Статьи редакции
Если ритейлеры не снизят цены, им грозит уголовное дело.
- Московское управление ФАС зафиксировало завышение цен продукты в «Магнитах» и «Пятерочках» в зависимости от занимаемой каждой сетью доли в разных городских округах Подмосковья.
- Там, где сети были лидерами, цены на пшеничную муку, хлеб, мясо кур и свинину больше чем на 10% превышали среднюю в других городских округах. Редакция отправила ритейлерам вопросы об их позиции в деле.
- Служба предупредила, что если компании не снизят цены за 10 дней, то им грозит дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением.
- ФАС начала проверку магазинов Х5 Group, «Ленты» и «Магнита» 13 августа из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.
Если ритейлеры не снизят цены, им грозит уголовное дело.
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