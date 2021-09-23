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Торговля
Евгения Евсеева

Сервис Bewearcy по обмену одежды на скидки у брендов привлёк $420 тысяч от ФРИИ и Kontinuum Group Статьи редакции

Платформа принимает вещи от клиентов и выдаёт промокод на скидку, а сама зарабатывает на перепродаже одежды.

  • Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $70 тысяч, лид-инвестором стали владельцы инвесткомпании Kontinuum Group, вложив $350 тысяч, рассказали vc.ru в фонде.
  • Bewearcy направит инвестиции на рост и масштабирование сервиса на рынке США. Оценка и размер приобретенных долей инвесторов не раскрываются.
  • Сервис основали в 2020 году Иван Черкашин и Олег Абрамов. Компания помогает брендам зарабатывать на перепродаже использованной одежды. Bewearcy принимает от пользователей вещи, проводит их оценку и выдаёт промокод на скидку. Затем сервис перепродаёт вещи на Avito и Ebay и частично возвращает бренду размер промокода.

  • Сервис работает в России и США и сотрудничает с 17 компаниями, в том числе с известными российскими и международными брендами — например, брендом одежды 12Storeez, интернет-магазином Akhmadullina dreams и другими.

  • Финансовые показатели Bewearcy не раскрывает, всего у платформы несколько тысяч клиентов. Так, один из брендов привлёк для компании около 1500 клиентов. По данным сервиса, 50% клиентов сдают одежду повторно уже через месяц.

#новость #стартапы #инвестиции

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Станислав Романов

Непонятно, в каких городах работает, первый раз слышу, но идея неплохая

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…по обману на скидки.

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420

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Pavel Pavel

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