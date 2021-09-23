Британский сервис доставки продуктов Jiffy с основателями из России привлёк $28 млн Статьи редакции
Первый dark store сервиса в Лондоне открылся меньше полугода назад.
- Jiffy привлёк деньги от инвестиционной компании Heartland, фонда Flint Capital, основателей Playrix братьев Бухманов и действующих инвесторов — Baring Vostok и LVL1, сообщает TechCrunch. Общая сумма инвестиций в стартап с момента основания в апреле 2021 года — около $35 млн.
- По собственным данным, у Jiffy около 20 тысяч клиентов в шести зонах доставки в Лондоне и восемь dark store (магазинов для сбора заказов).
- Jiffy — сервис для доставки продуктов за 15 минут. Компанию создали в ноябре 2020 года в Лондоне сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов и бывший гендиректор X5 Food Tech Владимир Холязников. Первый dark store сервиса открылся в апреле 2021 года.
- Компания планирует потратить инвестиции на расширение зоны доставки в Лондоне и других городах Великобритании. В долгосрочных планах — охватить все английские города с населением более 100 тысяч человек.
- Jiffy также продаёт платформу собственной разработки другим международным компаниям для запуска сервисов. Например, сотрудничает с австралийской компанией Send.
- В марте 2021 года, накануне запуска, Jiffy привлёк около $3,6 млн от LVL1 Group Льва Левиева, AddVenture, TA Ventures, Оскара Хартманн и других. В апреле — ещё $3 млн от Baring Vostok.
Фонду Льва Левиева и основателям Playrix принадлежат доли в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.
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