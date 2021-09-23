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Торговля
Маша Цепелева

Британский сервис доставки продуктов Jiffy с основателями из России привлёк $28 млн Статьи редакции

Первый dark store сервиса в Лондоне открылся меньше полугода назад.

  • Jiffy привлёк деньги от инвестиционной компании Heartland, фонда Flint Capital, основателей Playrix братьев Бухманов и действующих инвесторов — Baring Vostok и LVL1, сообщает TechCrunch. Общая сумма инвестиций в стартап с момента основания в апреле 2021 года — около $35 млн.
  • По собственным данным, у Jiffy около 20 тысяч клиентов в шести зонах доставки в Лондоне и восемь dark store (магазинов для сбора заказов).
  • Jiffy — сервис для доставки продуктов за 15 минут. Компанию создали в ноябре 2020 года в Лондоне сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов и бывший гендиректор X5 Food Tech Владимир Холязников. Первый dark store сервиса открылся в апреле 2021 года.
  • Компания планирует потратить инвестиции на расширение зоны доставки в Лондоне и других городах Великобритании. В долгосрочных планах — охватить все английские города с населением более 100 тысяч человек.
  • Jiffy также продаёт платформу собственной разработки другим международным компаниям для запуска сервисов. Например, сотрудничает с австралийской компанией Send.
  • В марте 2021 года, накануне запуска, Jiffy привлёк около $3,6 млн от LVL1 Group Льва Левиева, AddVenture, TA Ventures, Оскара Хартманн и других. В апреле — ещё $3 млн от Baring Vostok.
Сооснователи Jiffy Марат Балатов, Владимир Холязников, Артур Шамалов и Олег Наумов Jiffy

Фонду Льва Левиева и основателям Playrix принадлежат доли в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.

#jiffy #новость

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9 9 комментариев
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Leo Sol

А есть ещё те, кто готовит дома

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2
Ruslan Fatikhov

Готовит дома продукты?

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0
Leo Sol

Да

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0
Leo Sol

Домашнюю еду никто не отменял, хлеб, молочные продукты итд

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0
Olga RRR

Силиконовая долина Рф - сервисы доставки и франшизы шаурмы. 

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1
Leo Sol

Рад за Вас, вы оказались в нужном месте в нужное время!

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0
Dennis Gooddeni

Кодзима тоже рад, мир поделится на тех кто заказывает и на тех кто доставляет, пик эволюции общества потребления

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1
Александр Сокольских

И с нужными связями...

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0
Артем Бондарев

Анализировал Jiffy для одного венчурного фонда в качестве тестового задания)
И рекомендовал вкладываться)

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0
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