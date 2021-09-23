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Торговля
Маша Цепелева

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков покинет компанию после шести лет работы Статьи редакции

Он решил развивать новые проекты и консультировать команду сервиса в качестве советника.

Максим Гришаков написал, что уходит с должности на своей странице в Facebook.

Я верю в пяти-семилетние циклы гендиректоров, после которых глаз начинает «замыливаться», а уровень энергии — снижаться. Поэтому я решил пойти делать несколько новых проектов. «Маркет» остается в надежных руках, а я продолжу консультировать команду и остаюсь на связи.

Максим Гришаков

Максим Гришаков продолжит консультировать команду сервиса в роли советника, прокомментировали vc.ru в компании.

Руководители основных блоков «Яндекс.Маркета» перейдут в подчинение главы бизнес-группы «Яндекса» по электронной торговле и логистическим сервисам Даниила Шулейко. Он будет заниматься стратегическим и операционным управлением «Маркета».

Максим Гришаков РБК

#новость #яндексмаркет

940 просмотров
8 8 комментариев
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Михаил Похеров

Сделал говно и свалил 

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Сергей Янзин

Жаль не смыл

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0
Анатолий Булатов

Сбежал конь на переправе :)

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0
Fabiola Gentle

Интересно, а шума в "Приемной" теперь меньше станет? Или...

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2
Monica Wright

Не надо "или"! Итак уже глаз дергается!)

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0
andr oid

Ещё один сгорел на работе

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0
Анатолий Булатов

Так, а маркетплейс развивал тоже он? Если да - то результат предсказуемый :) ред.

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0
greg chudnoff

Походу, Яндекс готовится к продаже. Крысы бегут. Кто покупатель?

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