Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков покинет компанию после шести лет работы Статьи редакции
Он решил развивать новые проекты и консультировать команду сервиса в качестве советника.
Максим Гришаков написал, что уходит с должности на своей странице в Facebook.
Максим Гришаков продолжит консультировать команду сервиса в роли советника, прокомментировали vc.ru в компании.
Руководители основных блоков «Яндекс.Маркета» перейдут в подчинение главы бизнес-группы «Яндекса» по электронной торговле и логистическим сервисам Даниила Шулейко. Он будет заниматься стратегическим и операционным управлением «Маркета».
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