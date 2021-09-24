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Торговля
Nazigul Jusupova

«Магнит» запустит доставку собственными силами — у курьеров будет красная форма Статьи редакции

У ритейлера уже есть своя доставка, но заказы доставляет «Яндекс».

  • Ритейлер перейдёт на собственную платформу в онлайн-продажах, пишет Retail.ru и Telegram-канал «Потребньюс» со ссылкой на директора по электронной торговли Андрея Лукашевича.
  • По его словам, сеть запустила проект сборки заказов сотрудниками магазина и готовит программу для курьерской доставки. Форма курьеров будет красного цвета.
  • Также новым партнёром ритейлера по доставке может стать сервис «Прямиком», принадлежащий владельцу российского KFC и других.
  • Сервис доставки у «Магнита» появился в ноябре 2020 года, сейчас доставкой продуктов из магазинов занимается «Яндекс.Еда».
  • В июле 2020 года X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила единую платформу «Около» для сервисов экспресс-доставки.

#новости #магнит

1430 просмотров
27 27 комментариев
4
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27 комментариев
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Konstantin_Andreevich

Скоро будут дороги для машин, выделенка для общественного транспорта, дорожки для велов и самокатов, тротуар для пешеходов, газон для собак и отдельная полоса для всевозможных курьерских служб.

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3
Евгения Шишкина

Ну правильно, все в карантин познали все прелести доставки. 

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2
Konstantin_Andreevich

Сам принципиально не пользуюсь, но мама познала: когда недоположили товара на тысячу, меняют на свой вкус ржаной хлеб на пшеничный, кладут просроченное молоко, овощами на вид играли в футбол...

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0
Иван У.

Заказываю в сбермаркете. Всегда звонят и уточняют сроки годности, если не много осталось, но обычно все свежее. Фрукты-овощи всегда идеальные, если плохие, то звонят и говорят, что плохие и они не могут собрать нормальных и поэтому отменяют.

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3
Евгения Шишкина

Ну вот я не рискую некоторые товары заказывать, фрукты там всякие , а с остальным очень удобно. Мне посчастливилось видимо, не сталкивалась с негативным опытом, просрочку тоже не находила 

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0
Дмитрий Кузнецов

Сильно зависит от службы. Я пробовал Сбермаркет, Я.Еда, Пятерочка.Доставка. И первая на голову выше, у них не страшно заказывать хоть овощи, хоть мясо.

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1
Фёдор Ушаков

Ооо, это вам повезло) Я лично сталкивался несколько раз с тем, что товары не докладывали и ненадлежащим видом, больше не пользуюсь такими сервисами. До магазина дойти и дешевле и в продуктах буду уверен 

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0
Александр Медведь

Повезло, что без бутылочки мочи... фирменный стиль Яндекса.

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0
Евгений Попов

У кого такое отношение к работе?
Постоянно пользуюсь одной зелёной доставкой от крупного ритейлера, так там наоборот именно фрукты и овощи свежее, чем в их розничных магазинах.
¯\_(ツ)_/¯

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0
Женя Брусникина

Недавно долго была в гостях, получилось так, что на той улице не были доступны никакие иные доставки, кроме магнита. Поэтому вынужденно попробовала. 
Когда заходишь в приложение, то кажется, что выбор большой. Накидываешь, накидываешь, а потом тебе чуть ли не по трети позиций (у которых не было пометки "осталось 5 шт") звонят и говорят: "А у нас такова нет..." Ладно, я понимаю, если это сухарики не с беконом, а с сыром, хрен бы с ними. 
Но когда позвонили и сказали, что "замороженной брюссельской капусты давно уже не было", то возник справедливый вопрос, какого лешего тогда продукт стоит в наличии в приложении. 
То, что я увидела, никакой конкуренции не выдерживает. Когда пользуешься доставкой, хочется как-то сделать заказ и заниматься своими делами, будучи уверенной, что тебе привезут заказанное без заморочек. Тут не вышло.  ред.

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1
Владимир Забегайлов

А вот такая у них лотерея получается. Шоу интуиция не иначе, видимо надо самому догадаться что в наличии, а что нет) 

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2
Johnny Vorony

У магнита очень слабая разработка. Они ещё долго будут настраивать процессы.

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2
Антон Штадлер

У всех так: от ЯндексЛавки до Магнита. У кого-то чуть лучше или хуже. Никто толком не может контролировать остатки

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0
Женя Брусникина

Бывает, конечно, у всех. Уже год на постоянной основе пользуюсь доставками из Пятерочки, Самоката, реже Сбермаркета и Вкусвилла. На все сервисы могу вспомнить максимум 5 звонков о том, что чего-то нет в наличии, потому что забрали последнее, у которого стояла пометка. А у Магнита и пометки-то не было, что кончается. 

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0
Roma Brann

Теперь Галя еще и доставляет.

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1
lakoros

Наши люди...в булушную на такси не ездят!

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0
Минувший пистолет

Отлично же.
PS. Только боюсь себе даже представититьтнаскоотко будут маленькие зарплаты у курьеров, если продавцу платят 26к...

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0
Дмитрий Кузнецов

Ну вот кстати. Недавно заказывал из Магнита доставку Сбермаркетом. И немножко поболтал с курьером. По его словам "в магазине все плохо, народ разбегается, з/п 21к, Я БЫ ЗА ТАКУЮ НЕ СТАЛ РАБОТАТЬ". Видимо им получше платят, и заметно.

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0
Антон Штадлер

Не 21, а 31?)

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0
Дмитрий Кузнецов

Для нашего города 31 за относительно непыльную работу это очень неплохо.

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0
Антон Штадлер

Только у курьеров нет оклада, нет больничного и вообще ничего нет, как и у таксиста :) ред.

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0
Иван У.

В сбермаркете смена 12 часов 2500 р. В моем городе так. 

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0
Ruslan Fatikhov

Осталось только сделать нормальное приложение, в котором элементы меню не занимают 40% экрана и не сбрасывается корзина после ошибки со стороны бэкенда.

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0
Ivan Zenkov

Наконец-то они дошли до этого. Непонятно только зачем

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0
Иван Синявин
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0
Fred Han

Форму будут выдавать сразу грязную, что бы не терять антураж сети магазинов? 

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0
Johnny Vorony

Шёл 2015 год и мы разрабатывали приложение по доставке продуктов питания из ближайшего магазина.
- здравствуйте, it-директор сети spar. Мы занимаемся разработкой приложения по доставке продуктов питания. Предлагаем наладить вам новый канал сбыта…
- 🤨 очередная херня, мне это не интересно. У этого нет будущего.

- здравствуйте, it-директор Верный, мы предлагаем вам сделать онлайн доставку продуктов питания?
- спасибо за идею, будем сами делать…

- Здравствуйте, metro! Мы…
- а мы уже с инстамартом работаем. Если честно, херня какая-то

2021 год…🗿 ред.

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0
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