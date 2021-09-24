«Магнит» запустит доставку собственными силами — у курьеров будет красная форма Статьи редакции
У ритейлера уже есть своя доставка, но заказы доставляет «Яндекс».
- Ритейлер перейдёт на собственную платформу в онлайн-продажах, пишет Retail.ru и Telegram-канал «Потребньюс» со ссылкой на директора по электронной торговли Андрея Лукашевича.
- По его словам, сеть запустила проект сборки заказов сотрудниками магазина и готовит программу для курьерской доставки. Форма курьеров будет красного цвета.
- Также новым партнёром ритейлера по доставке может стать сервис «Прямиком», принадлежащий владельцу российского KFC и других.
- Сервис доставки у «Магнита» появился в ноябре 2020 года, сейчас доставкой продуктов из магазинов занимается «Яндекс.Еда».
- В июле 2020 года X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила единую платформу «Около» для сервисов экспресс-доставки.
Недавно долго была в гостях, получилось так, что на той улице не были доступны никакие иные доставки, кроме магнита. Поэтому вынужденно попробовала.
Когда заходишь в приложение, то кажется, что выбор большой. Накидываешь, накидываешь, а потом тебе чуть ли не по трети позиций (у которых не было пометки "осталось 5 шт") звонят и говорят: "А у нас такова нет..." Ладно, я понимаю, если это сухарики не с беконом, а с сыром, хрен бы с ними.
Но когда позвонили и сказали, что "замороженной брюссельской капусты давно уже не было", то возник справедливый вопрос, какого лешего тогда продукт стоит в наличии в приложении.
То, что я увидела, никакой конкуренции не выдерживает. Когда пользуешься доставкой, хочется как-то сделать заказ и заниматься своими делами, будучи уверенной, что тебе привезут заказанное без заморочек. Тут не вышло. ред.
Бывает, конечно, у всех. Уже год на постоянной основе пользуюсь доставками из Пятерочки, Самоката, реже Сбермаркета и Вкусвилла. На все сервисы могу вспомнить максимум 5 звонков о том, что чего-то нет в наличии, потому что забрали последнее, у которого стояла пометка. А у Магнита и пометки-то не было, что кончается.
Шёл 2015 год и мы разрабатывали приложение по доставке продуктов питания из ближайшего магазина.
- здравствуйте, it-директор сети spar. Мы занимаемся разработкой приложения по доставке продуктов питания. Предлагаем наладить вам новый канал сбыта…
- 🤨 очередная херня, мне это не интересно. У этого нет будущего.
- здравствуйте, it-директор Верный, мы предлагаем вам сделать онлайн доставку продуктов питания?
- спасибо за идею, будем сами делать…
- Здравствуйте, metro! Мы…
- а мы уже с инстамартом работаем. Если честно, херня какая-то
2021 год…🗿 ред.
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