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Торговля
Лиана Липанова

«Магнит» откроет мини-пивзаводы в своих гипермаркетах в 2022 году Статьи редакции

В июле компания отказалась от формата алкомаркетов.

  • Ритейлер запустит пилот в «Магнит Экстра» в начале 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на компанию.
  • Заводы будут варить и продавать пиво на розлив сначала в магазинах с самым большим оборотом, а затем и на других точках.
  • Объём производства, количество точек с такими заводами и цены на собственное пиво компания не раскрыла.
  • С 2019 года «Магнит» тестировал алкомаркеты под брендом «Магнит вечерний». Компания открыла три таких магазина, но в июле 2021 года отказалась от формата.
  • Алкомаркеты будут переформатированы в магазины «у дома» или точки «Магнит косметик», заявили тогда в компании. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты тогда говорили, что «Магнит вечерний» проигрывал специализированным сетям по ассортименту.

#новости #магнит

1199 просмотров
31 31 комментарий
9
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31 комментарий
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Empathy

Ну! С пятницей!

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14
Илья Шишкунов

Пусть вывозят брендированных пивозавров

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1
Кай Айну

Что ещё может открыться кроме очередной пивнушки, ломбарда или микрозайма?

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3
Andrew Freez

вебкамошная

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8
Илья Шишкунов

Плюшки можно ещё делать, те, которые из муки. Вкусные и недорогие. 
Кофе можно ещё варить, то которое со сгущенкой. 
Можно шашлычную открыть или чебуречную. 
Да много чего, совсем люди не чувствуют рынок, нужно дёшево, питательно, выгодно, доступно и быстро. 

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2
Andrew Freez

хуюшечную
в смысле терминалы по продаже секс-игрушек

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3
Илья Шишкунов

Тоже тема, сексшопов везде мало почему-то, люди стесняются, а потом статьи о том, что мастурбатор боятся вернуть лично 

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1
Минувший пистолет

Шеринг

Ответить
0
Илья Шишкунов

Это уже путаношная

Ответить
0
Илья Шишкунов

А вот это офигенная новость, вот бы ещё квас делали, обожаю квас, жаль, что в Польшу его так мало импортируют 

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3
Максим Горький

из Литвы не возят ????

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0
Илья Шишкунов

Из хорошего только белорусский Лидский тёмный возят, остальное украинский сладкий и невкусный, хотелось бы, чтобы вятский возили, у них топовый есть новый квас, правда они его в токсичную всратую обёртку сделали, совсем ребрендингом голову себе засрали, но вкус у него топ. 

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0
Velemir Hasidov

К нам возят пельмени из Польши. Не пробовал пока

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0
Илья Шишкунов

Тут пельмени называют вареники, не рекомендую, если с мясом, то тут его традиционно трут в кашу, не так вкусно, как с рубленным фаршем, тем более не рекомендую русские вареники из Польши, тут так называют вареники с картофелем, грибами и квашенной капустой, очень специфичная тема 

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0
Rodeus

"Царские припасы" топ-квас в РФ.

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0
Антон

Насколько же я стал лучше, когда 5 лет назад насовсем отказался от алкоголя и больше не спешу в пятничный бар или за литрушкой-разливайкой. Сам себя обожаю. 

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2
Константин Чегемов

А что стало лучше? Самочувствие? Ясность ума? 
А много пили? 

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0
Yura Z.

Много или мало - неважно. Без синьки лучше, не еби мозги, ты и сам это знаешь.

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2
Всвиторе

Например если в пятницу не бухать, то оказывается в субботу есть силы на хобби. 

Ответить
1
Velemir Hasidov

Если не жить работой то время для хобби есть после работы 

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0
ilia

Лять, а чтобы эти тележки не стояли по всему магазину и чтобы ценники были на все + машинка для "поднести чтобы узнать цену" как в той же 5-ке не хочет сделать "Магнит"?!

Я уж не говорю о том, чтобы как-то облагородить территорию около своих магазинов: в округе 7 супермаркетов разных сетей и даже региональные как-то приводят вокруг себя в порядок, "Магнит" же тупо ямы в асфальте около магазина не может залатать, зимой снега - хрен пройдешь, летом - трава выше пояса может расти, мести - "не, не слышали". Я понимаю, что не центральные улицы, но та же 5-ка в 100 метрах на контрасте: снег убирают, траву косят, убирают, парковку сделали, дорожку плиткой проложили, причем не только у самого магазина.

Раздражают эти "топы-визионеры", которые обычный-то сервис не могут сделать стандартом на практике, а уже улетели в космос

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2
Vadim Semenov ‏⚡☟

спаивают население

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1
Superposition

Зарабатывать на пьющих.

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1
Ruslan Umarkhanov

Ну наконец-то 🤩

Ответить
1
Alex Alex Germany

что следующее? микрозаймы на кассе? =)

Ответить
1
Игорь Протасов

Так давно есть

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0
Beerman

У Магнита есть гипермаркеты? А у ФиксПрайса нет?

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0
Artem Kudinov

Синий магнит

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0
Кабельтов.ру

Рынок ссанины слишком ёмкий

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0
Velemir Hasidov

Пивкоооооооооо

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0
Минувший пистолет

Охуенно же! 

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0
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