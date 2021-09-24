«Магнит» откроет мини-пивзаводы в своих гипермаркетах в 2022 году Статьи редакции
В июле компания отказалась от формата алкомаркетов.
- Ритейлер запустит пилот в «Магнит Экстра» в начале 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на компанию.
- Заводы будут варить и продавать пиво на розлив сначала в магазинах с самым большим оборотом, а затем и на других точках.
- Объём производства, количество точек с такими заводами и цены на собственное пиво компания не раскрыла.
- С 2019 года «Магнит» тестировал алкомаркеты под брендом «Магнит вечерний». Компания открыла три таких магазина, но в июле 2021 года отказалась от формата.
- Алкомаркеты будут переформатированы в магазины «у дома» или точки «Магнит косметик», заявили тогда в компании. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты тогда говорили, что «Магнит вечерний» проигрывал специализированным сетям по ассортименту.
Лять, а чтобы эти тележки не стояли по всему магазину и чтобы ценники были на все + машинка для "поднести чтобы узнать цену" как в той же 5-ке не хочет сделать "Магнит"?!
Я уж не говорю о том, чтобы как-то облагородить территорию около своих магазинов: в округе 7 супермаркетов разных сетей и даже региональные как-то приводят вокруг себя в порядок, "Магнит" же тупо ямы в асфальте около магазина не может залатать, зимой снега - хрен пройдешь, летом - трава выше пояса может расти, мести - "не, не слышали". Я понимаю, что не центральные улицы, но та же 5-ка в 100 метрах на контрасте: снег убирают, траву косят, убирают, парковку сделали, дорожку плиткой проложили, причем не только у самого магазина.
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