IKEA в Британии рассказала о снятии с производства плюшевых акул — в других странах их продолжат продавать Статьи редакции
Акула Blåhaj (по-русски «Блохэй») в 2018 году стала хитом в России. Её было невозможно купить в магазинах, перекупщики завышали цены в два раза, а соцсети заполнили фотографии с ней.
Служба поддержки IKEA в Великобритании рассказала, что в апреле 2022 года компания перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. В некоторых британских магазинах IKEA акулу нельзя купить и сейчас из-за проблем с поставками.
Американская служба поддержки IKEA уточнила, что в Штатах акулу продолжат продавать. Представительства в других странах не сообщали о прекращении продаж.
В 2015 году игрушку уже убирали с продажи, тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. Останется ли она в продаже на этот раз — пока неизвестно.
Акула стала атрибутом для ЛГБТ-сообщества, которое тоже расстроилось.
В российских магазинах IKEA метровую акулу можно купить за 1299 рублей.
- Акула из IKEA стала интернет-мемом. В России она стала популярной в 2018 году. Тогда игрушку было трудно купить в магазинах (люди специально приходили к открытию), а на сайтах объявлений её начали продавать в два раза дороже.
В соцсетях у акулы появился хэштег #акулаизикеи Пользователи помещают игрушку в разные сцены и ситуации. По словам компании, каждая игрушка уникальна — их шьют вручную.
Ну так дня не проходит чтоб не увидеть новость про этих психов. Общество вообще с ними носится сверх меры без всякой причины и позволяет выходки которые бы другим меньшинствам не простило. А что хотите акулу только потому что ваш друг присунул вам перед завтраком? Без вопросов. Всё это теперь ваш атрибут. Ведь такая причина у вас уважительная, то конечно. И так каждый день.
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