Акула Blåhaj (по-русски «Блохэй») в 2018 году стала хитом в России. Её было невозможно купить в магазинах, перекупщики завышали цены в два раза, а соцсети заполнили фотографии с ней.

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Служба поддержки IKEA в Великобритании рассказала, что в апреле 2022 года компания перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. В некоторых британских магазинах IKEA акулу нельзя купить и сейчас из-за проблем с поставками.

Американская служба поддержки IKEA уточнила, что в Штатах акулу продолжат продавать. Представительства в других странах не сообщали о прекращении продаж.

IKEA USA Help @IKEAUSAHelp @pixelyunicorn Hi Melody! Thanks for reaching out. We appreciate your interest in our BLÅHAJ shark soft toy! IKEA USA doesn't have current plans to discontinue this product (Article no. 903.735.90). You can check this out on our website here: https://bit.ly/3lVDpVk . We hope this helps!

В 2015 году игрушку уже убирали с продажи, тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. Останется ли она в продаже на этот раз — пока неизвестно.

Rat ✨ @RatofDrawn @IKEAUKSupport @justarandomfry @heyimdaf Wait what, why discontinue Blahaj?? This is very sad news, it's such a popular product. He's a good shark he did nothing wrong! «Зачем прекращать выпускать Blahaj?? Это очень печальная новость, акула — популярный продукт. Blahaj хорошая акула, он ничего плохого не сделал!»

Акула стала атрибутом для ЛГБТ-сообщества, которое тоже расстроилось.

В российских магазинах IKEA метровую акулу можно купить за 1299 рублей.

Акула из IKEA стала интернет-мемом. В России она стала популярной в 2018 году. Тогда игрушку было трудно купить в магазинах (люди специально приходили к открытию), а на сайтах объявлений её начали продавать в два раза дороже.