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Торговля
TJ

IKEA в Британии рассказала о снятии с производства плюшевых акул — в других странах их продолжат продавать Статьи редакции

Акула Blåhaj (по-русски «Блохэй») в 2018 году стала хитом в России. Её было невозможно купить в магазинах, перекупщики завышали цены в два раза, а соцсети заполнили фотографии с ней.

14 14 комментариев
691 просмотров

Служба поддержки IKEA в Великобритании рассказала, что в апреле 2022 года компания перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. В некоторых британских магазинах IKEA акулу нельзя купить и сейчас из-за проблем с поставками.

Американская служба поддержки IKEA уточнила, что в Штатах акулу продолжат продавать. Представительства в других странах не сообщали о прекращении продаж.

IKEA USA Help @IKEAUSAHelp
@pixelyunicorn Hi Melody! Thanks for reaching out. We appreciate your interest in our BLÅHAJ shark soft toy! IKEA USA doesn't have current plans to discontinue this product (Article no. 903.735.90). You can check this out on our website here: https://bit.ly/3lVDpVk. We hope this helps!

В 2015 году игрушку уже убирали с продажи, тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. Останется ли она в продаже на этот раз — пока неизвестно.

opossam @Sir_Possum
@IKEAUKSupport This is honestly devastating news
«Это действительно ужасные новости»
Rat ✨ @RatofDrawn
@IKEAUKSupport @justarandomfry @heyimdaf Wait what, why discontinue Blahaj?? This is very sad news, it's such a popular product. He's a good shark he did nothing wrong!
«Зачем прекращать выпускать Blahaj?? Это очень печальная новость, акула — популярный продукт. Blahaj хорошая акула, он ничего плохого не сделал!»

Акула стала атрибутом для ЛГБТ-сообщества, которое тоже расстроилось.

tori 🏳️‍🌈 @1lexxi
@IKEAUKSupport @heyimdaf terrible day for the lgbt community
«Ужасный день для ЛГБТ-сообщества»
Lauren 🏳️‍🌈 @_laurenn_____
@IKEAUKSupport @heyimdaf This is a national tragedy :(
«Это национальная трагедия»

В российских магазинах IKEA метровую акулу можно купить за 1299 рублей.

  • Акула из IKEA стала интернет-мемом. В России она стала популярной в 2018 году. Тогда игрушку было трудно купить в магазинах (люди специально приходили к открытию), а на сайтах объявлений её начали продавать в два раза дороже.

В соцсетях у акулы появился хэштег #акулаизикеи Пользователи помещают игрушку в разные сцены и ситуации. По словам компании, каждая игрушка уникальна — их шьют вручную.

Как устроен бизнес перекупщика акул из IKEA…
Продавец акул «Блохэй» на Avito делится опытом с изданием The Village.
vc.ru

#ikea #новость

14 14 комментариев
1
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14 комментариев
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Ivan Zenkov

Акула стала атрибутом для ЛГБТ-сообщества

вашу мать! В этом мире осталось ещё хоть что-то что не стало их атрибутом? Зачем вообще психически больным людям с сексуальными отклонениями нужны атрибуты и почему, это должна быть акула из IKEA? ред.

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0
EgorKotkin

В вашем мире, похоже — нет. Вы сами выбрали, на какой изо всех перечисленных фактов статьи отреагировать — сами в своих интересах и расписались)

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2
Вертикальный цветок

Так как не реагировать, если люди с психическими отклонениями возводят обычные детские игрушки в свой болезненный круг

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0
Ivan Zenkov

Ну так дня не проходит чтоб не увидеть новость про этих психов. Общество вообще с ними носится сверх меры без всякой причины и позволяет выходки которые бы другим меньшинствам не простило. А что хотите акулу только потому что ваш друг присунул вам перед завтраком? Без вопросов. Всё это теперь ваш атрибут. Ведь такая причина у вас уважительная, то конечно. И так каждый день.

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Радугу уже вот спиздили (

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0
Вертикальный цветок

ну хоть акула не стала негром

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0
Андрей Геращенко

Игрушками из икеи только детей пугать

Ответить
–2
Джон Картошкин

У меня 2 таких собакена:

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2
Павел Бойченко

Никогда не думал, что плюшевая акула может быть настолько хайповой

Ответить
1
Михаил Белов
Ответить
1
Noblesse. tv

Это же мегаладон-тян )

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0
Чит Чат

перестанет выпускать ...  проблем с поставками
не понятно, что именно произошло.

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0
Вертикальный цветок

Если такой спрос на нее, что сложно купить, в чем смысл выводить с продажи?

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0
Arina Samarina

Я испугалась прочитав заголовок.

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0
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