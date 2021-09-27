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Торговля
Nazigul Jusupova

X5 Group запланировала открыть 3000 дискаунтеров «Чижик» в ближайшие три года Статьи редакции

Открытие одной точки обойдётся в 7-9 млн рублей.

  • К концу сентября компания откроет 29 магазинов, а к концу года их число вырастет до 70, пишут «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора сети Илью Якубсона.
  • На открытие одного дискаунтера компания собирается потратить 7-9 млн рублей. В течение трёх-пяти лет магазины «Чижик» появятся «во всех городах миллионниках», рассказал Якубсон.

  • X5 Group запустила сеть «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в октябре 2020 года. Первый магазин открылся в Москве 29 октября. Цены в «Чижике» ниже, чем цены для средней продовольственной корзины на рынке.

  • Глава X5 Group Игорь Шехтерман в 2020 году говорил Financial Times, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов.
Дискаунтер «Чижик» X5 Group
  • Магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил конкурирующий «Магнит». Первые три магазина появились в Самаре, недалеко от Ульяновска и в Камышине.
  • Крупнейшей сетью жестких дискаунтеров является «Светофор». По данным «Ведомостей», выручка сети выросла в 2020 году на 38% до 189 млрд рублей, количество торговых точек на конец 2020 год составляло 1700.

#новости #чижик

837 просмотров
17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Nadir Abdullaev

С такой инфляцией, дисконтные магазины станут обычными, а «пятёрочка» будет для «богатых»

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6
KINCH

У Пятерки такой убогий ассортимент...

Кто-то меня сейчас поймет, а кто-то нет.

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2
Андрей Деревянко

Пятерки разные бывают так то

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0
KINCH

Да во всех уж побывал... Более менее Спар и Лента выручают, Перекресток еще. В Пятёрке мышь повесилась.

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2
Василий Белогородов

Нормальный ассортимент только при заказе через интернет с общих складов (касается по сути любых магазинов). Я уже подсел на онлайн заказы бытовухи из-за этого. Надоело идти ногами и не находить то, что мне нужно.

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0
KINCH

Да все уже онлайн заказывают, даже бабки. Посмотрите выбор сыров в пятерочке и ленте. Я вот сейчас зашел на сайт ленты с ноута и заказать могу, пятерка мне предлагает приложение установить. В пятерке мышь повесилась, говорю же. 

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0
Василий Белогородов

А, вы про это. Я как-то зашел на ее сайт и вообще сложилось ощущение, что какие-то товары у них там выложены только ради демонстрации концепции. Те же ощущения про мышь были.

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0
NihlistNif .

Будучи на Кипре, когда разговор заходил про лидль, слышал ровно то же самое (для богатых правда не знаю что, все остальные наверное).

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0
Тимур Шварц

Увеличение количества дискаунтеров это хорошая демонстрация реальных доходов населения. 

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2
Александр Морозов

А до этой демонстрации были какие-то сомнения в реальных доходах населения?

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1
Макс Фактор

Какой средний класс такие и супермаркеты

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0
Gero In

Для всяких чижиков?

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1
KINCH

Для пизжиков... Эта сеть для молодого поколения создается. Тем, кому за 25, тем в пятерочку.  

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1
Василий Белогородов

Вот это верное решение. Зачем выкидывать, если можно продать)

Ответить
0
Михаил

Прочитал как дискаунтеров «Чужих».

Ответить
0
Павел Бойченко

Следующий шаг: Пивные магазины "Кабанчик".

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0
Best Practice

Светофор набрал аудиторию не просто скидками, а ассортиментом. Такие "бренды" даже в пятерочке не держат. Всё самое дешевое и низкопробное, что только можно найти у производителей. К приличным товарам там можно отнести каждый 50-й в лучшем случае. 

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0
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