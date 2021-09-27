Двойная польза: Премия HR-бренд и Рейтинг работодателей — в чем разница и зачем участвовать в обоих проектах

Какой компании не хочется, чтобы ее считали работодателем мечты? Пусть лучшие кандидаты делают выбор в вашу пользу, а конкуренты ломают голову — что с ними не так. Продемонстрировать силу своего HR-бренда компаниям уже более 10 лет помогает hh.ru: ежегодно мы проводим Рейтинг работодателей России и Премию HR-бренд. И как показывает анализ…