X5 Group запланировала открыть 3000 дискаунтеров «Чижик» в ближайшие три года Статьи редакции
Открытие одной точки обойдётся в 7-9 млн рублей.
- К концу сентября компания откроет 29 магазинов, а к концу года их число вырастет до 70, пишут «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора сети Илью Якубсона.
- На открытие одного дискаунтера компания собирается потратить 7-9 млн рублей. В течение трёх-пяти лет магазины «Чижик» появятся «во всех городах миллионниках», рассказал Якубсон.
X5 Group запустила сеть «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в октябре 2020 года. Первый магазин открылся в Москве 29 октября. Цены в «Чижике» ниже, чем цены для средней продовольственной корзины на рынке.
- Глава X5 Group Игорь Шехтерман в 2020 году говорил Financial Times, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов.
- Магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил конкурирующий «Магнит». Первые три магазина появились в Самаре, недалеко от Ульяновска и в Камышине.
- Крупнейшей сетью жестких дискаунтеров является «Светофор». По данным «Ведомостей», выручка сети выросла в 2020 году на 38% до 189 млрд рублей, количество торговых точек на конец 2020 год составляло 1700.
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