McDonald’s во Франции начал продавать воду в картонных стаканчиках вместо бутылок — но наливает её из-под крана Статьи редакции
Стакан объёмом 400 мл стоит €2,30.
- McDonald’s отказалась от многолетнего сотрудничества с Danone, которая поставляла бутилированную воду Evian и Badoit. Теперь в меню есть только вода в картонных стаканчиках, пишет Le Figaro.
- Вода в стаканчиках объёмом 250 мл обойдется посетителям в €1,70 (примерно 140 рублей), а 400 мл — €2,30 (примерно 195 рублей). В McDonald’s считают, что это позволит сократить распространение пластика в мире. По данным компании, в среднем во Франции она продавала 75 млн бутылок.
Но, как выяснил телеканал France Info, теперь McDonald’s не закупает минеральную воду, а просто наливает её из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз.
Ситуация вызвала недовольство властей. Заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города Дэн Лерт написал, что стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения,— €0,003 (0,25 рубля) за литр, а McDonald’s продаёт ту же воду за €7 (594 рублей) за литр.
- В свою очередь в McDonald’s рассказали HuffPost, что 90% опрошенных клиентов довольны новым предложением, потому что они могут заказать разную воду: газированную, негазированную, минеральную.
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Стакан объёмом 400 мл стоит €2,30.
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