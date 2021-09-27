Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Торговля
Nazigul Jusupova

McDonald’s во Франции начал продавать воду в картонных стаканчиках вместо бутылок — но наливает её из-под крана Статьи редакции

Стакан объёмом 400 мл стоит €2,30.

  • McDonald’s отказалась от многолетнего сотрудничества с Danone, которая поставляла бутилированную воду Evian и Badoit. Теперь в меню есть только вода в картонных стаканчиках, пишет Le Figaro.
  • Вода в стаканчиках объёмом 250 мл обойдется посетителям в €1,70 (примерно 140 рублей), а 400 мл — €2,30 (примерно 195 рублей). В McDonald’s считают, что это позволит сократить распространение пластика в мире. По данным компании, в среднем во Франции она продавала 75 млн бутылок.

  • Но, как выяснил телеканал France Info, теперь McDonald’s не закупает минеральную воду, а просто наливает её из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз.

  • Ситуация вызвала недовольство властей. Заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города Дэн Лерт написал, что стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения,— €0,003 (0,25 рубля) за литр, а McDonald’s продаёт ту же воду за €7 (594 рублей) за литр.

  • В свою очередь в McDonald’s рассказали HuffPost, что 90% опрошенных клиентов довольны новым предложением, потому что они могут заказать разную воду: газированную, негазированную, минеральную.
franceinfo plus @franceinfoplus
🚰 Chez McDonald’s, l'eau présentée comme "microfiltrée" est précisément vendue 2,50 euros les 40cl, soit plus de six euros le litre

Comment expliquer un tel prix ?

📺 #franceinfo canal 27

#новости #mcdonalds

1248 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mcdonalds"], "comments": 5, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 298430, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Sep 2021 17:15:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Erik Gimaletdinov

Ценник как на Арракисе

Ответить
18
hd2gg

Цены как в Шереметьево

Ответить
8
ilia

"- Парни, вы охренели продавать обычную водопроводную воду с космической накруткой?
- Покупатели довольны..."

В курсе ли покупатели что покупают именно водопроводную воду, а не брендовую минеральную, Мак умалчивает)

Ответить
3
Denis Kite

Пока Evian продавали по 594 рублей за литр, то было ок?

Ответить
1
Nadir Abdullaev

Ну мол то эвиан, а эти водопроводную воду продают

Ответить
5
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Образование
Лиана Липанова
«Тинькофф Журнал» запустил сервис подбора ИТ-курсов на основе реальных отзывов Статьи редакции

Перед добавлением отзыва сервис проверяет чеки об оплате курса.

51 51 комментарий
27
Маркетинг
Алла Корж
Канал в телеграме с нуля до 40 тысяч подписчиков, или как отказала модная железа

Два года назад, когда я заводила свой канал в телеграме «Отказала модная железа», мне казалось, что уже поздновато, вся аудитория сформировала лист читаемого и новый канал нафиг не сдался.

4 4 комментария
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Разворотная фигура Бриллиант в техническом анализе

Фигуру «Бриллиант» (с англ. – «Diamond») называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.

0 Обсудить
0
Открытие Брокер
Китай запретил любые операции с криптовалютами

Китай объявил все операции с криптовалютами нелегальными. Запрещено оказание любых услуг, связанных с криптовалютами и соответствующими производными инструментами.

0 Обсудить
2
Крипто
TJ
Компания по майнингу криптовалюты купила тепловую электростанцию в США для превращения угольных отходов в биткоины Статьи редакции

По расчётам компании, каждые 200 тонн угольных отходов дают один биткоин.

Угольная электростанция Scrubgrass в Пенсильвании Stronghold Digital Mining
22 22 комментария
16
Торговля
Nazigul Jusupova
McDonald’s во Франции начал продавать воду в картонных стаканчиках вместо бутылок — но наливает её из-под крана Статьи редакции

Стакан объёмом 400 мл стоит €2,30.

5 5 комментариев
Транспорт
Таня Боброва
Whoosh, Urent и «Яндекс Go» нашли злоумышленников, которые повредили 800 электросамокатов в Москве Статьи редакции

Сумма компенсации составила чуть больше 1 млн рублей, говорит источник.

190 190 комментариев
34
Sigur
Контроль доступа как сервис: интегрированное решение Gaskar Group на базе Sigur
0 Обсудить
3
Медиа
Таня Боброва
Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов Статьи редакции

В сервисе уже есть 49 российских и зарубежных городов.

«Короче» добавили в приложениях и на сайте Aviasales. Если в городе есть сервис, он появится рядом с выдачей билетов Aviasales
91 91 комментарий
141
IPQuorum
Зачем платить больше?

Генеральный директор IPCodex, юрист Наталья Полианчик — о том, почему кинотеатрам не стоит обижать кинокомпозиторов

0 Обсудить
–1
Easydocs
Как охватить 98% сотрудников кадровым электронным документооборотом

Кейс Альфа-Лизинга и EasyDocs

2 2 комментария
7
Больше статей
null