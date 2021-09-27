Канал в телеграме с нуля до 40 тысяч подписчиков, или как отказала модная железа

Два года назад, когда я заводила свой канал в телеграме «Отказала модная железа», мне казалось, что уже поздновато, вся аудитория сформировала лист читаемого и новый канал нафиг не сдался.