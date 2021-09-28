В Минсельхозе предложили разрешить использование «шампанского» в названиях иностранных вин Статьи редакции
Из-за запрета на складах в России скопился импортный алкоголь со старыми этикетками, который теперь нельзя продавать в стране.
- Минсельхоз подготовило законопроект, который разрешит иностранным производителям продавать в России произведенный до июля 2021 года алкоголь под названием «шампанское», а не «игристое вино». На документ обратил внимание РБК.
- С июля 2021 года вступили в силу поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», по которым использовать название «шампанское» можно только в отношении «российского шампанского», произведенного в России.
- Министерство предлагает размещать произведенный до июля 2021 года алкоголь отдельно от того, что прошёл перерегистрацию. Импортёры должны перевезти такие напитки через российскую границу до 1 октября.
- В пояснительной записке авторы проекта указывают, что российские производители и импортеры понесли дополнительные затраты из-за смены этикеток. А на российских складах скопился большой объём алкоголя, который теперь невозможно продать в России из-за старых этикеток.
- Из-за закона Moet Hennessy сначала заявила о прекращении поставок алкоголя в Россию, а позже пообещала маркировать напитки по--новому.
- В сентябре Россия и Франция договорились провести переговоры о маркировке шампанского. Пресс-служба французского министерства сельского хозяйства заявила, что надо создать рабочую группу с представителями отрасли из обеих стран.
Можете привести примеры широкой практики, где оригинальные названия коммерческих продуктов были запрещены на законодательном уровне для импортеров, но при этом остались прикреплены к местным производителям, которые к этим брендам и названиям отношения не имеют?
Шампанское - от названия территории Шампань.
Это то же самое, что запретить в Штатах слово Кефир для импортеров, но оставить для местных. Или запретить импортерам в какой нибудь Японии использовать в названии слово Байкал, но разрешить местным его использовать в своей воде, которая к Байкалу никакого отношения не имеет.
Раз вы утверждаете, что это повсеместная практика, то приведите примеры, может я что-то упустил.
Прямое, это такая же защита своих производителей и партнеров или интересов.
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В принципе, заголовок уже забавный.
Как хотите, так и называйте ) хоть мини чебуреки )) Во всем мире и в России в том числе, образованные люди все равно будут знать, что Шампанское из Шампани, а Советское шампанское - наебалово и дешевый сурогат.
В реальном мире, компании за клиентов конкурируют соотношением цены/качества/сервиса и брендом, который стоит на этом соотношении и правильно донесен до аудитории.
Сколько законом не делай Яндекс поисковиком по умолчанию в новых компах - заспамленным рекламой говном он быть не перестанет.
Сколько законом не запрещай называть шампанское шампанским, хуже оно от этого не станет, а местные игристые вина не станут лучше от того, что их назвали шампанским, а конкурентов поразили в правах.
Просто в России 80% предпринимателей - колхозники, которые умеют конкурировать админ ресурсом и все свободные деньги из компаний выводят на покупку квартир, тачек и дорогих шмоток, а не вкладываются в R&D, брендинг и сервис, от чего в реальном противостоянии на полках супермаркетов с иностранными продуктами берут за щеку и опять бегут к чиновникам с деньгами, чтобы те вопросик порешали :D
Стало гораздо хуже. Тексовая часть не отцентрирована по горизонтали, как было до этого - теперь лого
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Из-за запрета на складах в России скопился импортный алкоголь со старыми этикетками, который теперь нельзя продавать в стране.
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