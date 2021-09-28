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Торговля
Маша Цепелева

В Минсельхозе предложили разрешить использование «шампанского» в названиях иностранных вин Статьи редакции

Из-за запрета на складах в России скопился импортный алкоголь со старыми этикетками, который теперь нельзя продавать в стране.

  • Минсельхоз подготовило законопроект, который разрешит иностранным производителям продавать в России произведенный до июля 2021 года алкоголь под названием «шампанское», а не «игристое вино». На документ обратил внимание РБК.
  • С июля 2021 года вступили в силу поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», по которым использовать название «шампанское» можно только в отношении «российского шампанского», произведенного в России.
  • Министерство предлагает размещать произведенный до июля 2021 года алкоголь отдельно от того, что прошёл перерегистрацию. Импортёры должны перевезти такие напитки через российскую границу до 1 октября.
  • В пояснительной записке авторы проекта указывают, что российские производители и импортеры понесли дополнительные затраты из-за смены этикеток. А на российских складах скопился большой объём алкоголя, который теперь невозможно продать в России из-за старых этикеток.
  • Из-за закона Moet Hennessy сначала заявила о прекращении поставок алкоголя в Россию, а позже пообещала маркировать напитки по--новому.
  • В сентябре Россия и Франция договорились провести переговоры о маркировке шампанского. Пресс-служба французского министерства сельского хозяйства заявила, что надо создать рабочую группу с представителями отрасли из обеих стран.

#новость #алкоголь

992 просмотров
36 36 комментариев
7
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36 комментариев
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Константин Шукалов

До сих пор не могу поверить в то, что такой закон протащили и мы живем в этой реальности )

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26
Тупой калькулятор

Закон как закон, в чем проблема? Повсеместная практика по миру.

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–15
Джон Картошкин

Какая практика? Хуйню выдумывать?

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19
Тупой калькулятор

Выдумывать всякие преференции для внутренних производителей. У нас еще слабенько в это умеют. ред.

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2
Джон Картошкин

Да, это называется протекционная политика, когда для своих снижают налоги, а для импортных увеличивают. А когда без разбора бьют производителей это на приём к врачу лечить комплексы.

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3
Тупой калькулятор

С каких пор протекционная политика ограничивается налогами? Ее каждый на свой вкус реализовывает. Где-то налоги, где-то пошлины/квоты, где-то стандарты (наш случай) и др. ред.

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0
Devil Bug

>> С каких пор протекционная политика ограничивается налогами? Ее каждый на свой вкус реализовывает.

Ну, будем долбить в задницу всех выезжающих туристов, назовем - протекционной политикой местных курортов.

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2
Тупой калькулятор

Ну да, она самая и будет. Но это какая-то крайность из другой вселенной.

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–1
Константин Шукалов

Можете привести примеры широкой практики, где оригинальные названия коммерческих продуктов были запрещены на законодательном уровне для импортеров, но при этом остались прикреплены к местным производителям, которые к этим брендам и названиям отношения не имеют?

Шампанское - от названия территории Шампань.

Это то же самое, что запретить в Штатах слово Кефир для импортеров, но оставить для местных. Или запретить импортерам в какой нибудь Японии использовать в названии слово Байкал, но разрешить местным его использовать в своей воде, которая к Байкалу никакого отношения не имеет.

Раз вы утверждаете, что это повсеместная практика, то приведите примеры, может я что-то упустил.

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11
Тупой калькулятор

Нет, не могу, требование поменять маркировку — это детский сад. Нормальные ребята сразу запрещают японцам (!) в Китай (!) свои камеры поставлять. ред.

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–6
Константин Шукалов

Какое отношение имеет запрет на ввоз товара к этому закону? Это тотально разные вещи. 

Я только что вбил в гугле: "china bans japan cameras", но Гугл об этом ничего не знает.

Можно ссылку на ваш: "Нормальные ребята сразу запрещают японцам (!) в Китай (!) свои камеры поставлять."?

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6
Тупой калькулятор

Прямое, это такая же защита своих производителей и партнеров или интересов.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Sony-receives-US-license-to-supply-Huawei-with-key-image-sensors

В принципе, заголовок уже забавный.

Sony receives US license to supply Huawei with…
China's Omnivision also gets permit but smartphone maker's supply woes not over
asia.nikkei.com
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0
Константин Шукалов

У Huawei с США разборки на уровне угрозы гос. безопасности от использования их оборудования. Интересно, какие данные своих клиентов ЦРУ слил МОЕТ.

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5
Александр Якунин

В США поищите сколько городов с именем Москва, Санкт Петербург   

Ответить
0
Константин Шукалов

Город не товар.

Ответить
0
Александр Якунин

Равиоли, нет это пельмени, но это же равиоли.

На своей территории можно называть как хочешь, виски, коньяк, бренди, напиток один в целом, названия устоялись в традиции стран и регионов

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0
Константин Шукалов

Как хотите, так и называйте ) хоть мини чебуреки )) Во всем мире и в России в том числе, образованные люди все равно будут знать, что Шампанское из Шампани, а Советское шампанское - наебалово и дешевый сурогат. 

В реальном мире, компании за клиентов конкурируют соотношением цены/качества/сервиса и брендом, который стоит на этом соотношении и правильно донесен до аудитории. 

Сколько законом не делай Яндекс поисковиком по умолчанию в новых компах - заспамленным рекламой говном он быть не перестанет.

Сколько законом не запрещай называть шампанское шампанским, хуже оно от этого не станет, а местные игристые вина не станут лучше от того, что их назвали шампанским, а конкурентов поразили в правах.

Просто в России 80% предпринимателей - колхозники, которые умеют конкурировать админ ресурсом и все свободные деньги из компаний выводят на покупку квартир, тачек и дорогих шмоток, а не вкладываются в R&D, брендинг и сервис, от чего в реальном противостоянии на полках супермаркетов с иностранными продуктами берут за щеку и опять бегут к чиновникам с деньгами, чтобы те вопросик порешали :D

Ответить
4
Александр Якунин

Может и не бренд?

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0
One Geek

Вы удивитесь ещё больше, когда узнаете, что в Евросоюзе такой закон уже работает и шампанское, произведенное, например, в Австрии, называется игристым вином.

О, кстати, а что насчёт коньяка? Так же практика, коньяк может быть только французским, остальное - бренди. ред.

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–1
Константин Шукалов

"в Евросоюзе такой закон уже работает и шампанское, произведенное, например, в Австрии, называется игристым вином."

Ссылку на закон в студию )

Ответить
1
Mike Espoo

Какими серьезными делами занимаются.

Ответить
3
Marina Dv

Какое снисхождение

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

как только новая партия кокаина заходит к чиновникам, так сразу идут новые инициативы.... на уровне 70 IQ

Ответить
0
Alexander Radutsky

с учетом того, что правительственная башня в Сити так и называется - IQ - все это не так далеко от реальности )

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

lol, не знал такого факта)

Ответить
–1
Дмитрий П

Запретить
Разрешить
Получить ЗП
Запретить
Разрешить
Получить ЗП

Ответить
1
- -

Кто там глава Минсельхоза? А... Патрушев младший... Понятно.

Ответить
1
Some One

Даже «игристое вино» из Шампани не может называться шампанским? Вот абсурд!

Ответить
1
Роман Ваничкин

Вопрос конечно архиважный.
Наши чинуши лишь маржой ведомы в делах законотворных. Но вот в чём прибыль здесь не пойму никак.

Ответить
0
Ivan

В монополии на шампанское. Видимо пора скупать со старыми этикетками....  будет дорожать через 10 лет :)

Ответить
0
sima sristy

im a riada ред.

Ответить
0
Lida Karcava

Абсурдно до невероятного

Ответить
0
Gabby BenDer

До июля 21го?)

Ответить
0
geniat aronson

Стало гораздо хуже. Тексовая часть не отцентрирована по горизонтали, как было до этого - теперь лого
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https://insittardgeleen.nl/veno/video-ma-v-ek.html

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0
sima sristy

https://insittardgeleen.nl/veno/video-ajax-v-besiktas.html
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&gt; ++&gt;[Canlı Yayın]Beşiktaş Ajax maçı canlı…
Ajax - Besiktas
insittardgeleen.nl
Ответить
0
sima sristy

beiman ред.

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–1
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Торговля
Маша Цепелева
В Минсельхозе предложили разрешить использование «шампанского» в названиях иностранных вин Статьи редакции

Из-за запрета на складах в России скопился импортный алкоголь со старыми этикетками, который теперь нельзя продавать в стране.

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