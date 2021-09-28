Школьники должны изобрести и собрать механизм, а потом написать код для его активации.

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Образовательный отдел Lego выпустил набор STEAM Essential, который обучает детей из начальной школы робототехнике и программированию. Набор стоит $274,95 (около 20 тысяч рублей).

Набор Lego Insider

В наборе четыре персонажа: Лео, Софи, Дэниела и Мария. У них свои предыстории и особенности во внешности. В Lego рассказали, что «потратили много времени на выбор их имён, волос и языка тела, чтобы сделать набор разнообразным», — добавил руководитель отдела технологий Lego Education Эндрю Сливински.

Персонажи нового набора Insider

С помощью приложения, разработанного для набора Essential, школьники могут изобретать механизмы и заставлять их работать. После написания кода приложение отправляет его на сетевой концентратор, подключённый к двигателям и датчикам, активирующим механизм.

Механизм STEAM Essential Insider

По словам Сливински, персонажи помогают детям учиться социальному и эмоциональному взаимодействию. Особенно это важно в период пандемии, когда школы частично закрыты. Обучение через игру он видит как наиболее эффективное для начальных классов.

В отличие от SPIKE Prime, в котором использовали детали Lego Technic, в набор Essential включили обычные, что делает обучение более простым. Ребёнок также может кодировать при помощи знаков, а не текста. По мере изучения школьники осваивают и обычное программирование.