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Торговля
TJ

Lego выпустила образовательный набор, который учит школьников робототехнике и программированию Статьи редакции

Школьники должны изобрести и собрать механизм, а потом написать код для его активации.

26 26 комментариев
1927 просмотров

Образовательный отдел Lego выпустил набор STEAM Essential, который обучает детей из начальной школы робототехнике и программированию. Набор стоит $274,95 (около 20 тысяч рублей).

Набор Lego Insider

В наборе четыре персонажа: Лео, Софи, Дэниела и Мария. У них свои предыстории и особенности во внешности. В Lego рассказали, что «потратили много времени на выбор их имён, волос и языка тела, чтобы сделать набор разнообразным», — добавил руководитель отдела технологий Lego Education Эндрю Сливински.

Персонажи нового набора Insider

С помощью приложения, разработанного для набора Essential, школьники могут изобретать механизмы и заставлять их работать. После написания кода приложение отправляет его на сетевой концентратор, подключённый к двигателям и датчикам, активирующим механизм.

Механизм STEAM Essential Insider

По словам Сливински, персонажи помогают детям учиться социальному и эмоциональному взаимодействию. Особенно это важно в период пандемии, когда школы частично закрыты. Обучение через игру он видит как наиболее эффективное для начальных классов.

В отличие от SPIKE Prime, в котором использовали детали Lego Technic, в набор Essential включили обычные, что делает обучение более простым. Ребёнок также может кодировать при помощи знаков, а не текста. По мере изучения школьники осваивают и обычное программирование.

Дети могут получить доступ ко всей функциональности, пока они не смогут справиться с текстовым программированием. В будущем мы введём дополнительные уровни кодирования, чтобы дети могли вывести свои проекты на новый уровень.

Эндрю Сливински
руководитель отдела технологий Lego Education

#новость #lego

26 26 комментариев
7
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26 комментариев
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Роман Александров

В наборе нет негра и трансгендера, дискриминация 😂

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10
Max Kuznetsov

И инвалида на карусель не посадили. Как-то не иклюзивно. 

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0
Evgeny Nemkov

Белый паренёк на фото уже заранее грустит. Мало того, что ему сделали кастомную фигурку с меньшим ростом - он понимает, что в обучающих квестах он всегда будет неудачником.

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0
Иван Шеметов

STEAM — это подход к обучению, когда полученные знания применяются на практике

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.

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3
Егор

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.

steam — газ, образующийся из жидкости при её нагревании или испарении. ред.

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4

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Фагиз Мавлютов

Обычно используют слово STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

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0
Vadim Semenov ‏⚡☟

$275 без ндс, ну такое, мне бы в детстве вряд ли такое купили бы, продукт для богатых, ну похвально ок

roblox поинтересней выглядит, тем более там программировать можно и стоимость вхождения ниже

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3
Специализированный Никита

Кстати, до сих пор продают вот эти вот наши трушные конструкторы из алюминия с болтиками -) С сыном иногда собираем - до сих пор круто заходит 

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2
DmitriyB

продукт скорее всего для школ и кружков, государство выделяет деньги на закуп всего такого

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0
Сергей Милосердов

Закуп LEGO по 275$ на бюджетные деньги? Сюрр какой-то. 

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2
Denis Kiselev

Скорее для частных школ и частных же кружков робототехники. Популярная нынче тема - а они все или на wedo, или ev3/prime

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0
Vadim Semenov ‏⚡☟

опять же для богатых, для богатых школ 🤷‍♂

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0
Д Хб

Малость отличаются области.
А расскажите про Roblox, пожалуйста, подробнее.

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0
Джон Картошкин

По-моему каждому уже ясно что все усилия лего на ближайшие 20 лет надо потратить на переход в виртуальный и
мир, метавселенную, аналог роблокс, и т.п. О чём думают их менеджоры не понятно. О годовой премии, вероятно.

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0
Denis Kiselev

Зачем сравнивать физический конструктор с виртуальной площадкой?

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0
Vadim Semenov ‏⚡☟

у детей сейчас выбор большой, многие выбирают именно minecraft и roblox

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0
Denis Kiselev

Вот сравнивать роблокс и майнкрафт - логично. А с кубиками то зачем?

В каком то смысле, самокат - тоже конкурент роблоксу за свободное время ребёнка. Да?

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0
DmitriyB

За эту цену можно купить современный Mindstorms со всеми дополнительными наборами и электрикой

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1
Denis Kiselev

Mindstorms - потребительский, а spike - профессиональный образовательный. Аналогично wedo/boost

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1
Black Jack

Помимо колясочницы вижу слепую, кривую и карлика. Отличный набор. Вопрос: чему учат детей?

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0
Степан Фадеев

Где негр и кто из них лесбиянка?

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0

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Специализированный Никита

Когда вижу в заголовке 'Лего выпустила', статью даже читаю.
Где купить? 

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0
Специализированный Никита

PS. А не, прочитал статью. Хуета какая-то 

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0
Denis Kiselev

Это для профессионало - кружки и школы. Для потребителей Mindstorms/boost

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0
Bob Lesponge

Уже ведь было Lego в связке с простым учебным языком для младших школьников Logo. Помню в дворце пионеров в середине девяностых баловались, отличное время было

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0

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Nijam Khan

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