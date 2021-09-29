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Торговля
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Доставка» вместе с S7 запустила доставку в регионы за 24 часа Статьи редакции

Компания планирует создать региональную сеть складов и сортировочных центров, чтобы не зависеть от доставки из столицы.

  • Покупатели «Яндекс.Маркета» смогут получить заказанные товары из городов-миллионников за 24 часа или на следующий день, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлера и авиакомпании. Доставка на дальние расстояния обычно занимает 3-7 дней.
  • Раньше маркетплейс доставлял заказы только внутри городов. Пилотный проект стартовал в Новосибирске, где покупатели могут заказать товары с «Яндекс.Маркета» из Москвы. Услуга появится ещё в 12 городах России, названия которых не разглашают. Также партнёры планируют предложить доставку в регионы и другим компаниям.
  • Способ доставки не повлияет на стоимость товаров для покупателей и продавцов. Цена доставки в зависимости от региона составляет 49–99 рублей, партнёры возьмут на себя все дополнительные издержки. В S7 сообщили, что товары будут перевозить в багажном отделении пассажирских самолётов.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «Яндекс.Маркет» вынуждена использовать авиаперевозки, так как она только наращивает региональную логистическую инфраструктуру. Ozon и Wildberries возят товары с помощью авиации только на Дальний Восток, а по России в основном используют автоперевозки.
  • По его словам, к первому кварталу 2022 года компания может расширить логистику в регионах и оставить авиаперевозки тоже только для Дальнего Востока. В «Яндекс.Доставке» подтвердили, что «Яндекс.Маркет» развивает региональную сеть складов и сортировочных центров, чтобы не зависеть от доставки из столицы.

#новости #яндексмаркет #яндексдоставка

1860 просмотров
16 16 комментариев
9
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16 комментариев
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andr oid

смогут получить товары из миллионников за 24 часа или на следующий день

А что, в столице уже эту проблему решили? ред.

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4
Сидор

Ждём новую подборку историй:

"Яндекс потерял мой заказ в полете.  
Вместо 4 шин долетела 1

 Работники аэропорта и пилоты не признают вину. 
Подскажите, к кому предъявлять претензии?"

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2
Джон Картошкин

Во, надо шины заказать не забыть. Спасибо!

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2
Сидор

Где лучшие шины и лучшая доставка вы знаете - Сбермаркет или Сбермегамаркет )))

Ответить
–1
Квадратный супер_стар

К вам приедет пилот Анатолий

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2
Андрей Орлов

«Отлично»! Тут по Москве то продавцы не могут исполнить по сути обязательство Яндекса по доставке за 99 рублей, так и сейчас расходы все переложили на них. « Вот поручение свыше, исполняйте как хотите»)

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0
Джон Картошкин

Осталось дождаться, когда в мою "деревню" будет летать S7

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0
Артем Бондарев

А где вы живете, что к вам не летает S7?

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0
StepanCapusta

Задумка интересная, если отбросить шуточки в сторону. 

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0
andr oid

Еретик

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0
StepanCapusta

))) 

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0
Дюша Метёлкин

Если нет оплаты при получении товара, это шляпа.

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0
Ivan Susanin

А в чем разница? Я 99% своих заказов в разных интернет магазинах оплачиваю онлайн - вроде это удобнее в разы

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0
Pavel Zhivulin

Да они купят S7 лет через 5

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0
Джон Картошкин

Опять зайдут, посмотрят, и уйдут. Хотя авиакомпания им нафиг не нужна, я думаю.

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0
Johnny Vorony

Логистика - основа любого товарного бизнеса!

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0
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