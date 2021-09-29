Из-за сбоев в работе «Тинькофф Инвестиций» я потерял $70 тысяч

Всем привет! Меня зовут Валерий, брокерский договор с «Тинькофф» (дальше буду называть их также «банк», «брокер») № 2057742591. В результате масштабных технических сбоев в работе «Тинькофф Инвестиций» 24 мая 2021 г., которые, между прочим, самим Банком были признаны, я потерял 70 000 долларов (!) при торговле акциями SPCE.