«Яндекс.Доставка» вместе с S7 запустила доставку в регионы за 24 часа Статьи редакции
Компания планирует создать региональную сеть складов и сортировочных центров, чтобы не зависеть от доставки из столицы.
- Покупатели «Яндекс.Маркета» смогут получить заказанные товары из городов-миллионников за 24 часа или на следующий день, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлера и авиакомпании. Доставка на дальние расстояния обычно занимает 3-7 дней.
- Раньше маркетплейс доставлял заказы только внутри городов. Пилотный проект стартовал в Новосибирске, где покупатели могут заказать товары с «Яндекс.Маркета» из Москвы. Услуга появится ещё в 12 городах России, названия которых не разглашают. Также партнёры планируют предложить доставку в регионы и другим компаниям.
- Способ доставки не повлияет на стоимость товаров для покупателей и продавцов. Цена доставки в зависимости от региона составляет 49–99 рублей, партнёры возьмут на себя все дополнительные издержки. В S7 сообщили, что товары будут перевозить в багажном отделении пассажирских самолётов.
- Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «Яндекс.Маркет» вынуждена использовать авиаперевозки, так как она только наращивает региональную логистическую инфраструктуру. Ozon и Wildberries возят товары с помощью авиации только на Дальний Восток, а по России в основном используют автоперевозки.
- По его словам, к первому кварталу 2022 года компания может расширить логистику в регионах и оставить авиаперевозки тоже только для Дальнего Востока. В «Яндекс.Доставке» подтвердили, что «Яндекс.Маркет» развивает региональную сеть складов и сортировочных центров, чтобы не зависеть от доставки из столицы.
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