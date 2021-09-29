«AliExpress Россия» начнёт экспортировать продукты питания от российских продавцов Статьи редакции
Расходы на логистику будет покрывать платформа.
- Для покупателей из других стран на AliExpress Global будут доступны продукты длительного хранения категории «еда», сообщили vc.ru на «AliExpress Россия».
- На платформе уже доступны для заказа продукты производителя безглютеновой еды Foodcode. «AliExpress Россия» принимает заявки и от других продавцов платформы для участия в экспортной программе. Также приём заявок на экспорт доступен в категории «товары для мам и детей».
- Доставкой будет заниматься «Почта России», на этапе пилотного запуска все расходы по логистике покрывает «AliExpress Россия». О сроках пилотного проекта в компании не сообщили и отметили, что за последний месяц количество зарубежных покупателей экспортных товаров увеличилось на 400%.
- В июне AliExpress в России сообщил, что начнёт экспортировать российские товары в Европу.
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