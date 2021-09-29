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Торговля
Nazigul Jusupova

«AliExpress Россия» начнёт экспортировать продукты питания от российских продавцов Статьи редакции

Расходы на логистику будет покрывать платформа.

  • Для покупателей из других стран на AliExpress Global будут доступны продукты длительного хранения категории «еда», сообщили vc.ru на «AliExpress Россия».
  • На платформе уже доступны для заказа продукты производителя безглютеновой еды Foodcode. «AliExpress Россия» принимает заявки и от других продавцов платформы для участия в экспортной программе. Также приём заявок на экспорт доступен в категории «товары для мам и детей».
  • Доставкой будет заниматься «Почта России», на этапе пилотного запуска все расходы по логистике покрывает «AliExpress Россия». О сроках пилотного проекта в компании не сообщили и отметили, что за последний месяц количество зарубежных покупателей экспортных товаров увеличилось на 400%.
  • В июне AliExpress в России сообщил, что начнёт экспортировать российские товары в Европу.

#новости #aliexpress

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8 8 комментариев
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Герман Воронов

Покупать жратву на алике - максимально странная хрень

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3
Евгений Рогов

На wb покупают и норм. Почему странная?

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Герман Воронов

WB так-то не из Китая по-дефолту везет )
Понятное дело, что и алик в этом случае тоже нет, но привычка есть привычка

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0
Семён Семёныч

Ну почему же? Это не колбаса и прочие скоропортящиеся продукты. А когда умеешь делать купоны себе, ну или накрайняк купить акк и правильно оформить заказ с оплатой, то экономия очень хорошая получается. Ну кто знает, тот в курсе.

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0
Герман Воронов

Ну да, мне тоже приходили скидки на заказ в Самокате через Aliexpress на 10 баксов

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0
Dennis Gooddeni

А можно сразу на полку в пятёрку?

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0
Andrey Novikov

И тут наконец почта встанет… Вопрос к товарам, хранимым на складе Али, как будут сроки хранения проверять и работать с маркировкой… логистика встанет))

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0
Jack Hammer

Лол, жратва тоже будет теряться на Почте России?

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