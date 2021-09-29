Natura Siberica заявила, что уволит совладелицу компании Ирину Трубникову — она «не ходит на работу» Статьи редакции
А доверительный управляющий подал иск, чтобы через суд исключить её из участников компании.
Представители компании Natura Siberica заявили, что рассторгнут трудовой договор с Ириной Трубниковой с 1 октября, потому что она «с 12 августа не появляется на рабочем месте». Трубникова — замгендиректора в ООО «Первое решение» и ООО «Натура Сиберика» и владелец 40% бизнеса.
В Natura Siberica утверждают, что пропуск Ирины Трубниковой работал каждый рабочий день, но она не приходила в офис.
17 сентября доверительный управляющий Георгий Жданов, назначенный после смерти Андрея Трубникова, подал заявление в арбитражный суд Москвы об исключении Ирины Трубниковой из состава участников юрлиц Natura Siberica.
Представители Жданова объяснили его действия тем, что он хочет сохранить компанию для наследников, к которым Трубникова не относится. По их словам, Трубникова запретила использовать товарные знаки Natura Siberica в России и намерено заблокировала производство в Дмитрове. Из-за этого компания терпит убытки в 20 млн рублей в день.
Представители Ирины Трубниковой утверждают, что 85% Natura Siberica принадлежат ей и детям Трубникова — Дмитрию, Екатерине и Елизавете. А их «отстранили от управления компанией».
- 16 сентября арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика» о взыскании с Ирины Трубниковой 1,67 млрд рублей ущерба за вывод товарных знаков группы за рубеж.
- После смерти Андрея Трубникова осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. В начале сентября старший сын Трубникова Дмитрий подал иск, чтобы исключить вдову из числа наследников.
- Трубников не оставил завещания, поэтому наследство делится через суд. На время разбирательств доверительным управляющим назначен Георгий Жданов. Между ним и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства.
- 8 сентября 39 магазинов сети под брендом Organic Shop возобновили работу.
- 21 сентбря суд приостановил право доверительного управляющего Григория Жданова распоряжаться долями основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, но отказал в назначении Ирины Трубниковой исполняющей обязанности доверительного управляющего.
- 28 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что новым управляющим Natura Siberica может стать профессор РАН Руслан Гринберг. В Telegram-канале компании заявили, что не обращались к нему.
7 октября в 19:00 состоится RamblerMeetup&Python – лучшие практики и свежие инсайты про нейросети, эмбеддинги пользователей с помощью PyTorch внутри Docker'а, биндинги на Rust вместо С для приложений, а также вечная классика Python vs Scala. Спикеры – эксперты Python-разработки Rambler&Co.
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.
Мультфильмы учили быть смелыми и добрыми, ценить дружбу и помогать слабым. Но если в детстве мы считывали только самые прямые посылы, то, став взрослыми, увидели все многообразие отсылок и режиссерского юмора.
Безос также получит серебряную медаль от Маска.
Накануне в офисе компании прошли обыски.
В этом материале расскажем о современном аналитическом инструменте – платформе Loginom. В нашей статье вы узнаете, как можно автоматизировать анализ данных, легко консолидировать данные из разных источников, быстро настроить ETL-процедуры, избавиться от рутинных расчетов, улучшить производительность и качество анализа. Если Вы — аналитик,…
Раньше, чтобы объяснить клиенту, как будет выглядеть проект, мы делали подачу — брали кусочек информации и собирали прототип. Это было частью пресейла и занимало от 3 дней до ∞. Мы тратили много ресурсов, но не всегда попадали в ожидания клиента. Сейчас же мы используем референсы: около часа тратим на их подбор и намного чаще попадаем в цель.
Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.
Сервис заблокировал два канала издания без возможности восстановления из-за видео о Covid-19.
Среди других обновлений — распознавание модели и технических характеристик машин и подсказки для решения уравнений.