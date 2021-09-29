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Торговля
Маша Цепелева

Natura Siberica заявила, что уволит совладелицу компании Ирину Трубникову — она «не ходит на работу» Статьи редакции

А доверительный управляющий подал иск, чтобы через суд исключить её из участников компании.

37 37 комментариев
3381 просмотров

Представители компании Natura Siberica заявили, что рассторгнут трудовой договор с Ириной Трубниковой с 1 октября, потому что она «с 12 августа не появляется на рабочем месте». Трубникова — замгендиректора в ООО «Первое решение» и ООО «Натура Сиберика» и владелец 40% бизнеса.

Ирина Трубникова RTVI Новости

В Natura Siberica утверждают, что пропуск Ирины Трубниковой работал каждый рабочий день, но она не приходила в офис.

17 сентября доверительный управляющий Георгий Жданов, назначенный после смерти Андрея Трубникова, подал заявление в арбитражный суд Москвы об исключении Ирины Трубниковой из состава участников юрлиц Natura Siberica.

Представители Жданова объяснили его действия тем, что он хочет сохранить компанию для наследников, к которым Трубникова не относится. По их словам, Трубникова запретила использовать товарные знаки Natura Siberica в России и намерено заблокировала производство в Дмитрове. Из-за этого компания терпит убытки в 20 млн рублей в день.

Представители Ирины Трубниковой утверждают, что 85% Natura Siberica принадлежат ей и детям Трубникова — Дмитрию, Екатерине и Елизавете. А их «отстранили от управления компанией».

  • 16 сентября арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика» о взыскании с Ирины Трубниковой 1,67 млрд рублей ущерба за вывод товарных знаков группы за рубеж.
  • После смерти Андрея Трубникова осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. В начале сентября старший сын Трубникова Дмитрий подал иск, чтобы исключить вдову из числа наследников.
  • Трубников не оставил завещания, поэтому наследство делится через суд. На время разбирательств доверительным управляющим назначен Георгий Жданов. Между ним и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства.
  • 8 сентября 39 магазинов сети под брендом Organic Shop возобновили работу.
  • 21 сентбря суд приостановил право доверительного управляющего Григория Жданова распоряжаться долями основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, но отказал в назначении Ирины Трубниковой исполняющей обязанности доверительного управляющего.
  • 28 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что новым управляющим Natura Siberica может стать профессор РАН Руслан Гринберг. В Telegram-канале компании заявили, что не обращались к нему.

#новость #naturasiberica

37 37 комментариев
7
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37 комментариев
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Руслан Сабитов

Это делят всего лишь косметическую компанию. Представьте, что начнётся когда начнут умирать условные "алекперовы". А им осталось недолго, ну лет 10-20 максимум.
Культура наследования отсутствует, дети бизнесом заниматься не хотят.

И это не только бизнеса касается, в политике то же самое.

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15
Denis Kiselev

Это не так весело. Следует помнить, что ВВП - тоже не вечный. А уж там дележка будет знатная!

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11
Руслан Сабитов

Как раз тут я уверен что делёжки не будет, вопрос слишком серьёзный да и говорящую голову найти не сложно

Ответить
4
Роман Ваничкин

Голову, с умным видом вещающую о добре, светлых целях и справедливости. Согласен, сменится другим лицемерным актёром. Там проще будет.

Ответить
0
Руслан Сабитов

Актёр не может быть лицемерным, это его работа.

Ответить
0
Алексей Шатаев

Я думаю на таком уровне уже давно обо всём договорились, но наверняка будут недовольные, желающие влезть, да

Ответить
1
Sergey Rusanov

какая дележка? медведев еще вон какой молодой, 56 лет всего

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0
Ренат Зайдуллин

Алишер Усманов вроде вообще без детей. Но иллюзий не питает - знает что после его смерти наемные топ-менеджеры просто раздербанят все компании, кто сколько урвать успеет, и все загнется.

Ответить
1
Дмитрий Милюков

он усыновил Дмитрия Анатольевича!

Ответить
5
Nadir Abdullaev

О господи, нашли великого бизнесмена всея руси
Там один отжатый бизнес

Ответить
3
Дмитрий Милюков

Аналитик? По одному примеру вывел последствия для всего бизнеса..

Ответить
0
Руслан Сабитов

Проблема реальная - начинают умирать те, кто в 90-е, когда Россия собственно возникла из СССР, основал (хапнул, получил, отжал - любой глагол) бизнес. Им по 60-70-80 лет. Такого ещё не было.

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1
Anton Poletayev

У нас в элитной деревне куча лакшери домов почти брошены. Успешные чиновники и новые русские в малиновых пиджаках из 90-х состарились, а дети не тянут дело.

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Аналитик в кубе.

Ответить
0
Миша Магадан

Если при жизни не решат, то потом весело, да :)

Ответить
0
Константин Шукалов

Шла 8524 серия..

Ответить
14
Артем Акулов

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют. (с)  Н.М. Карамзин.

Ответить
5
No Name
Ответить
8
Юридический самолет

Точная цитата: "Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: "Что делается в России?", то пришлось бы сказать: "Крадут"". Правда, это сказал не Карамзин, а записал за ним князь Петр Вяземский вроде бы как. 

Ответить
1
NihlistNif .

Не рефлексируйте, распространяйте.

Ответить
0
Gabby BenDer

Вот почему обязательно должно быть завещание

Ответить
5
Ли Си Цын

Вот почему обязательно должно быть завещание

Завещание в РФ годится, чтобы унаследовать хрущ. И то в Москве не всегда безоблачно проходит :) Есть подозрение, что у крупного бизнеса все немного сложнее. 

Ответить
0
Макс Фактор

Может она на удаленке была

Ответить
3
Alexey Pleshakov

Вот почему пропуск работал каждый день

Ответить
0
Андрей Браиловский

Почему у удаленщика не может быть пропуска?

Ответить
0
Nadir Abdullaev

Ой как достали со своей натурой сиберикой, ну уволят и уволят

Ответить
–4
Het Gloren

Вас, наверное, к стулу наручниками приковали и заставляют читать и комментировать эту новость.

Ответить
7
Виктория Усмаркина

Бразильский сериал, ей богу. А косметика у них неплохая была, мне нравилась. Но, похоже, уже ничего нормального с этой компанией не будет.

Ответить
2
Ренат Зайдуллин

В выигрыше - наемные сотрудники, которые активно тащат всё что плохо лежит. И юристы/адвокаты воюющих - получающие кэш за туманные обещания.

Ответить
1
Андрей Иванов

Пора

Ответить
1
Андрей Иванов

закупаться продукцией

Ответить
0
Андрей Браиловский

Каким образом совладелец 40% бизнеса относится к наследникам?
Как-то доля останется неизменной. Ну и пытаться уволить по ТК совладельца это как-то очень самонадеянно  ред.

Ответить
0
No Name

О ком речь?

Ответить
1
Дмитрий Пелипас

Тю, человек месяц не приходил уже из бизнеса выгоняют) а как же правило - у вас налажен бизнес если вы можете не появляться там более месяца и бла бла бла))

Ответить
0
Ренат Зайдуллин

Конечно можно не появляться. Только сотрудники наладят схемы воровства и компания потихоньку будет загибаться. Или все переоформят на себя и собственник останется собственником папочки с учредительными документами.

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0
Александр Мешулин

а потом через месяц приходишь: ни бизнеса, ни сотрудников. 

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0
Владислава Кирова

А что так можно было? Уволить совладелицу? Интересненько, чем тут дело кончится в итоге.

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0
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