Вслед за Wildberries и AliExpress.

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Самозанятые будут проходить обычную регистрацию в личном кабинете продавца, рассказали vc.ru в компании. Ozon автоматически проверит статус предпринимателя на сайте налоговой.

Предприниматели смогут продавать товары, произведённые самостоятельно.

Исключения — подакцизные товары и товары, требующие обязательной маркировки или регистрации товарного знака.



Комиссия за продажу товаров для самозанятых будет такой же, как и для других продавцов — от 4% до 15% в зависимости от категории.



Самозанятые будут работать по модели «Продажи со склада продавца» (FBS). То есть хранить товары на своём складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда их развезёт ритейлер, или организовать доставку самостоятельно.



Самозанятым будет доступен «Гибкий график выплат» — ежедневные начисления за продажу товаров.

С помощью партнёрства Ozon рассчитывает расширить ассортимент площадки, а также поддержать предпринимателей. Самозанятые же получат доступ к аудитории маркетплейса.

До этого Ozon работал только с самозанятыми курьерами, уточнили в компании. Подключить таких продавцов решили, когда количество запросов на подключение превысило несколько десятков в месяц.

С самозанятыми продавцами с 2019 года уже работает Wildberries. На сентябрь 2021 года на площадке было свыше 56 тысяч таких партнёров. С 2020 года так же работает «AliExpress Россия» — сейчас у него 6000 самозанятых.