Ozon разрешил самозанятым торговать на маркетплейсе Статьи редакции
Вслед за Wildberries и AliExpress.
Самозанятые будут проходить обычную регистрацию в личном кабинете продавца, рассказали vc.ru в компании. Ozon автоматически проверит статус предпринимателя на сайте налоговой.
- Предприниматели смогут продавать товары, произведённые самостоятельно.
- Исключения — подакцизные товары и товары, требующие обязательной маркировки или регистрации товарного знака.
- Комиссия за продажу товаров для самозанятых будет такой же, как и для других продавцов — от 4% до 15% в зависимости от категории.
- Самозанятые будут работать по модели «Продажи со склада продавца» (FBS). То есть хранить товары на своём складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда их развезёт ритейлер, или организовать доставку самостоятельно.
Самозанятым будет доступен «Гибкий график выплат» — ежедневные начисления за продажу товаров.
С помощью партнёрства Ozon рассчитывает расширить ассортимент площадки, а также поддержать предпринимателей. Самозанятые же получат доступ к аудитории маркетплейса.
До этого Ozon работал только с самозанятыми курьерами, уточнили в компании. Подключить таких продавцов решили, когда количество запросов на подключение превысило несколько десятков в месяц.
С самозанятыми продавцами с 2019 года уже работает Wildberries. На сентябрь 2021 года на площадке было свыше 56 тысяч таких партнёров. С 2020 года так же работает «AliExpress Россия» — сейчас у него 6000 самозанятых.
Специальный налоговый режим действует с 2019 года: самозанятыми могут стать россияне с доходом до 2,4 млн рублей в год, которые работают «на себя» без наёмных сотрудников. Они могут платить 4% налога при оказании услуг и продаже товаров физлицам и 6% — компаниям. По данным ФНС, в России 2,7 млн самозанятых россиян.
При этом, сравню мой опыт заказов на Озон. Выбрал товары, выбрал точную дату и интервал. В этот интервал курьер приехал и оставил возле двери, вообще не тревожа меня. Увидел пуш в приложении - забрал.
И опыт в ВБ. Выбрал товары. Дата доставки примерная, интервал по времени выбрать не могу. Вечером через пару дней мне звонят с мобильного номера - это курьер, спрашивает, могу ли завтра принять. На следующий день приходится лично встретить курьера
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Вслед за Wildberries и AliExpress.