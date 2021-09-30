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Торговля
Таня Боброва

Ozon разрешил самозанятым торговать на маркетплейсе Статьи редакции

Вслед за Wildberries и AliExpress.

7 7 комментариев
1821 просмотров

Самозанятые будут проходить обычную регистрацию в личном кабинете продавца, рассказали vc.ru в компании. Ozon автоматически проверит статус предпринимателя на сайте налоговой.

  • Предприниматели смогут продавать товары, произведённые самостоятельно.
  • Исключения — подакцизные товары и товары, требующие обязательной маркировки или регистрации товарного знака.
  • Комиссия за продажу товаров для самозанятых будет такой же, как и для других продавцов — от 4% до 15% в зависимости от категории.
  • Самозанятые будут работать по модели «Продажи со склада продавца» (FBS). То есть хранить товары на своём складе и отправлять их в сортировочные центры Ozon, откуда их развезёт ритейлер, или организовать доставку самостоятельно.

  • Самозанятым будет доступен «Гибкий график выплат» — ежедневные начисления за продажу товаров.

С помощью партнёрства Ozon рассчитывает расширить ассортимент площадки, а также поддержать предпринимателей. Самозанятые же получат доступ к аудитории маркетплейса.

До этого Ozon работал только с самозанятыми курьерами, уточнили в компании. Подключить таких продавцов решили, когда количество запросов на подключение превысило несколько десятков в месяц.

С самозанятыми продавцами с 2019 года уже работает Wildberries. На сентябрь 2021 года на площадке было свыше 56 тысяч таких партнёров. С 2020 года так же работает «AliExpress Россия» — сейчас у него 6000 самозанятых.

Специальный налоговый режим действует с 2019 года: самозанятыми могут стать россияне с доходом до 2,4 млн рублей в год, которые работают «на себя» без наёмных сотрудников. Они могут платить 4% налога при оказании услуг и продаже товаров физлицам и 6% — компаниям. По данным ФНС, в России 2,7 млн самозанятых россиян.

#новость #ozon #самозанятые

7 7 комментариев
10
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Ruslan Umarkhanov

Круто👍👍👍

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2
JLUs

От 4 до 15 ??? Ппц озон молодцы. Никогда на нём ничего не брал, и не буду, наверное, недавно несколько позиций сравнил с ВБ, на 9к заказа, на озоне оказалось на 1100р дороже...

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0
Elf Elf

Все зависит от конкретных товаров, что-то дешевле на Озоне, что-то на ВБ, а что-то на Яндекс.Маркете

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3
Ivan Susanin

При этом, сравню мой опыт заказов на Озон. Выбрал товары, выбрал точную дату и интервал. В этот интервал курьер приехал и оставил возле двери, вообще не тревожа меня. Увидел пуш в приложении - забрал.
И опыт в ВБ. Выбрал товары. Дата доставки примерная, интервал по времени выбрать не могу. Вечером через пару дней мне звонят с мобильного номера - это курьер, спрашивает, могу ли завтра принять. На следующий день приходится лично встретить курьера

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0
Eugeneer

Ну все теперь там будет помойка. Будут продавать чо попало и кто попало. ред.

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0
Максим Когтев

Свобода и капитализм! Или нужен госплан и дефицит?

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1
Макс Петров

Нужно просто поныть )

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0
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