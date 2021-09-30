Wildberries массово закрывает небрендированные ПВЗ. Вброс или реальная тактика маркетплейса?

Тема странная и потому подать мы хотим ее как большой вопрос ко всем, кто связан с работой ПВЗ Wildberries. Слышали ли вы о таком факте или все это фейк? Новость звучит очень серьезно, но, вместе с тем, похожа на вброс от конкурентов. Если вы в курсе ситуации, пожалуйста, расскажите о ней в комментариях.