Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Маша Цепелева

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на вино, косметику и парфюмерию из ЕС — «Ведомости» Статьи редакции

Размер пошлин может увеличиться до запретительных, считают эксперты.

  • Минэкономразвития проложило увеличить пошлины на некоторые товары, ввозимые из Евросоюза, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к федеральным чиновникам. В списке обсуждаемых — вино, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика. Другой источник добавил, что в список может попасть сельхозоборудование, холодильники и обувь.
  • Ведомство не утвердило размер новых пошлин, но ставки могут вырасти до запретительных (когда продавать товар в стране становится невыгодно). Предложение министерства — ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции из России, утверждают источники издания.
  • Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям» разработку ответных мер, которые одобрены ВТО, но не раскрыл их содержание.
  • По данным опрошенных изданием экспертов и профильных ассоциаций, больше 70% парфюмерии и декоративной косметики в Россию импортируется, около 50% тихих и примерно 40% игристых вин — импортные, доля импортного пива в потреблении 4%, но продажи выросли в три раза за последние пять лет.

#новость #пошлины #ес

1292 просмотров
31 31 комментарий
1
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0448\u043b\u0438\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0435\u0441"], "comments": 31, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 299598, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Sep 2021 08:54:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Johnny Vorony

Опять эти беспомощные потуги насолить врагам за счёт ухудшения качества жизни российского народа! Это не Минэкономразвитие, это Минэкономдеградация!

Ответить
25
Dmitriy Raven

Это называется ухудшать жизнь своим же гражданам, чтобы приближать момент когда у нас всех бомбанут пердаки и случится бунт.
Странно что убогие бояре этого не понимают.  

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Пока берут

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Прибор Для Измерения Теплотворческой Способности,Кислородная Бомба... скоро в каждом министерстве

Прибор Для Измерения Теплотворческой…
Прибор Для Измерения Теплотворческой Способности,Кислородная Бомба,Лабораторный Калориметр - Buy…
www.google.com
Ответить
0
A. Bigkkuzin

Оставшимся без иностранного алкоголя и парфюма напоминаю рецепт коктейля Александр III:
смешать одеколон Саша и одеколон Тройной, 50/50

Ответить
12
Очевидный Орзэмэс

Есть композиции сложнее - "Александр 3-й в русском лесу". Смешиваем "Саша", "Тройной" и "Русский лес" - пропорции индивидуальны, под настроение

Ответить
5
Илона Шевченко

И грустно и смешно 🤪

Ответить
0
George Tsikun
Ответить
6
MEGAtraXXXer666

СУЩЕСТВУЕШЬ

Ответить
10
Stanislav

Опять ответочка прямиком по россиянам

Ответить
7
Сергей

Читая такие новости каждый день, в том числе на VC, не перестаю каждый раз восхищаться и гордиться своей страной. Скоро уже лопну от гордости и счастья

Ответить
6
Misha Zakarin

— Какой сильный аромат. Это Tom Ford?
— Это «Комфорт»

Ответить
5
Эдуард Лиринг
Ответить
0
andr oid

Нечего духи Hugo Boss покупать, когда у нас склады одеколоном «Москва» затоварены.

Косметику тоже, моду взяли. 
Румяна «свекольные» отечественные. Во! 

Ответить
3
Василий Белогородов

Можно использовать в качестве духов туалетный дезодорант

Ответить
0
Александр Вербицкий

Пиздец Воронежу.

Ответить
1
Дмитрий М

Европа запрещает товары металлургов - т.е. товары для промышленных потребителей. А у нас, блядь, пиво, вино и духи, т.е. товары народного потребления. За що?

Ответить
1
Арсений Голушков

Надеюсь это предложение отклонят🛑. Такие меры не имеют пложительного эффекта в будущем.

В РФ есть производители алкоголя🍷, они вполне выдерживают конкуренцию, но если включить протекционизм - совсем раслабятся.

Ответить
0
Михаил Затолокин

Расслабятся и поднимут цены, ибо конкурировать не придётся с загнивающим западом

Ответить
1
andr oid

Кто против?
Единогласно!

Ответить
0
Sasha Step

Если вопрос к думе то
Единороссиясно!

Ответить
0
Очевидный Орзэмэс

Одеколон "Саша", духи "Красная Москва" портвейн "три топора" - это наш путь

Ответить
0
Nikolay Pomeschenko

вместо налогов на доход, повышают налоги на потребление фактически

Ответить
0
tjrruti heugkk

В общем, нечего нам душиться всякими шанелями да ланкомами и выбирать, из какой провинции взять игристое на ужин. Будем покупать "виноградный день", а с парфюмом поможет вайлдберис (паль на любой вкус и цвет, разлитая вообще непонятно где).

Ответить
0
Igor Chimbur

Очередное вредительство от гнилого правительства. Сначала пересадили население на низкокачественное питание, теперь будет еще больше шмурдяка. 

Ответить
0
Александр Аксенов

Так что, значит пора закупаться винишком и иностранными парфюмами?))

Ответить
0
Sasha Step

На всю жизнь не закупишься..

Ответить
0
Александр Смирнов

Многие не доживают до пенсии, так что до конца закупиться вполне реально.

Ответить
0
Николай Савчук

У них дети все на западе, чем им переживать

Ответить
0
Александр Смирнов

По большому счету такие акции против россиян попахивают экстремизмом.

Ответить
0
Кирилл Баскус

А из США надо в 10 раз больше, чем из ЕС

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Low-code платформа Loginom
Loginom — low-code в реальном бизнесе

В этом материале расскажем о современном аналитическом инструменте — платформе Loginom. В нашей статье вы узнаете, как можно автоматизировать анализ данных, легко консолидировать данные из разных источников, быстро настроить ETL-процедуры, избавиться от рутинных расчетов, улучшить производительность и качество анализа. Если Вы — аналитик,…

Loginom — low-code платформа продвинутой аналитики
1 1 комментарий
4
Торговля
Seller Den
Wildberries массово закрывает небрендированные ПВЗ. Вброс или реальная тактика маркетплейса?

Тема странная и потому подать мы хотим ее как большой вопрос ко всем, кто связан с работой ПВЗ Wildberries. Слышали ли вы о таком факте или все это фейк? Новость звучит очень серьезно, но, вместе с тем, похожа на вброс от конкурентов. Если вы в курсе ситуации, пожалуйста, расскажите о ней в комментариях.

3 3 комментария
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Техника
Евгений Делюкин
Поиск одновременно по фото и тексту, подборки для вдохновения и витрины товаров: Google анонсировала обновления поиска Статьи редакции

29 сентября Google провела презентацию Search On, где рассказала о новых функциях в «Поиске», «Картах» и других сервисах.

38 38 комментариев
63
Техника
Маша Цепелева
Stack Overflow разработал клавиатуру, на которой можно только скопировать и вставить — устройство раскупили за день Статьи редакции

Стоит $29.

76 76 комментариев
124
Торговля
Маша Цепелева
Минэкономразвития предложило повысить пошлины на вино, косметику и парфюмерию из ЕС — «Ведомости» Статьи редакции

Размер пошлин может увеличиться до запретительных, считают эксперты.

31 31 комментарий
5
Финансы
Маша Цепелева
Владелец брендов Befree, Love Republic, Zarina и Sela запланировал провести IPO — «Ъ» Статьи редакции

Оценка компании может составить 29-35 млрд рублей, считает эксперт.

5 5 комментариев
7
CloudMTS
Облако на основе доказательств: как оценить эффективность трансформации ИТ-инфраструктуры

Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.

0 Обсудить
1
Финансы
Евгения Евсеева
Сервис по управлению данными о товарах Brandquad привлёк €2,5 млн от Skolkovo Ventures и Bpifrance Статьи редакции

Средства пойдут на расширение международного присутствия и открытие научно-исследовательского центра во Франции.

2 2 комментария
3
ВКонтакте
Иван Дорн, Чулпан Хаматова, Ида Галич и White Punk: зачем звёзды звонят пользователям ВКонтакте
Иван Дорн и Чулпан Хаматова звонят победительнице
5 5 комментариев
6
Дизайн
Digital-агентство Атвинта
Как мы на сайте метеостанцию «собирали»: 3D-моделирование по реальным техническим чертежам

Digital-агентство «Атвинта» рассказывает, как через дизайн интересно презентовать каталог оборудования на сайте.

2 2 комментария
10
Открытие Инвестиции
Microsoft ищет новые возможности для монетизации LinkedIn

LinkedIn тестирует возможность монетизации виртуальных событий, происходящих на своей платформе. В перспективе на этом сможет зарабатывать как сама компания, так и ее пользователи.

0 Обсудить
–1
Больше статей
null