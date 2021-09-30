Минэкономразвития предложило повысить пошлины на вино, косметику и парфюмерию из ЕС — «Ведомости» Статьи редакции
Размер пошлин может увеличиться до запретительных, считают эксперты.
- Минэкономразвития проложило увеличить пошлины на некоторые товары, ввозимые из Евросоюза, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к федеральным чиновникам. В списке обсуждаемых — вино, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика. Другой источник добавил, что в список может попасть сельхозоборудование, холодильники и обувь.
- Ведомство не утвердило размер новых пошлин, но ставки могут вырасти до запретительных (когда продавать товар в стране становится невыгодно). Предложение министерства — ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции из России, утверждают источники издания.
- Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям» разработку ответных мер, которые одобрены ВТО, но не раскрыл их содержание.
- По данным опрошенных изданием экспертов и профильных ассоциаций, больше 70% парфюмерии и декоративной косметики в Россию импортируется, около 50% тихих и примерно 40% игристых вин — импортные, доля импортного пива в потреблении 4%, но продажи выросли в три раза за последние пять лет.
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