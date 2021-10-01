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Торговля
Маша Цепелева

AliExpress отменит плату за доставку заказов для продавцов во время распродажи 11.11 Статьи редакции

Компания потратит 3,5 млрд рублей на поддержку локальных продавцов во время акции.

  • Российские магазины, которые пользуются логистикой AliExpress и «Почты России», смогут не платить за доставку всех заказов во время распродажи, сообщили vc.ru в компании. Распродажа начнётся 11 ноября.

  • Чтобы не платить за доставку, продавцам надо зарегистрироваться в соответствующем разделе, как участнику распродажи. На скидки на самые популярные товары и купоны от платформы AliExpress потратит 2 млрд рублей.

  • Для участия надо установить минимальную за 90 дней цену на товар. Участвовать смогут продавцы, у которых будет меньше 1000 заказов к 15 октября. Распродажа поддержит малый и средний бизнес, считают в компании.

  • В 2020 году оборот распродажи на AliExpress составил 19,3 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей — оборот российских продавцов. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос в 1,3 раза.
  • В начале сентября 2021 года Ozon впервые раскрыл инвестиции в продвижение продавцов на распродажах. Маркетплейс потратит 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11.

#новость #aliexpress

1132 просмотров
11 11 комментариев
2
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11 комментариев
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lakoros

"Для участия надо установить минимальную за 90 дней цену на товар."
А, так вот почему все заранее цены поднимают. 

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4
Последний Шанс

В прошлый год товары с этой распродажи шли по 2-3 месяца . Даже желания нет что то заказывать

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3
Valentin G

В январе приедет.

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1
NihlistNif .

Вы мне лучше скажите, вы что, реально паспорт сканерите? Как это обойти? Я не против дать паспорт таможне, я не хочу в али заливать.

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0
Timofei B.

Заказывай тогда в отделение почты, а не в пункты выдачи.

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1
NihlistNif .

Странно, но не предлагает такой вариант. ХМ.

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0
Ruslan Umarkhanov

Гуляй холостяк) так сказать😀👍

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0
Митя Мурасов

Аттракцион щедрости

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0
Илья Шишкунов

А ведь 11/11/22 ещё и релиз Старфилда

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0
Анар FS

Дай НГ встретить.

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0

Комментарий удален

Марина Минич

До распродажи надо цены пометить заранее, а то оно начинает стоить столько же, но со скидочкой

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0
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