AliExpress отменит плату за доставку заказов для продавцов во время распродажи 11.11 Статьи редакции
Компания потратит 3,5 млрд рублей на поддержку локальных продавцов во время акции.
Российские магазины, которые пользуются логистикой AliExpress и «Почты России», смогут не платить за доставку всех заказов во время распродажи, сообщили vc.ru в компании. Распродажа начнётся 11 ноября.
Чтобы не платить за доставку, продавцам надо зарегистрироваться в соответствующем разделе, как участнику распродажи. На скидки на самые популярные товары и купоны от платформы AliExpress потратит 2 млрд рублей.
Для участия надо установить минимальную за 90 дней цену на товар. Участвовать смогут продавцы, у которых будет меньше 1000 заказов к 15 октября. Распродажа поддержит малый и средний бизнес, считают в компании.
- В 2020 году оборот распродажи на AliExpress составил 19,3 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей — оборот российских продавцов. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос в 1,3 раза.
- В начале сентября 2021 года Ozon впервые раскрыл инвестиции в продвижение продавцов на распродажах. Маркетплейс потратит 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11.
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