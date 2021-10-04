«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после предупреждения ФАС Статьи редакции
Регулятор начал проверку из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.
- Торговые сети снизили розничные цены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение, пишет ФАС.
- По данным ведомства, сейчас эти продукты стоят так же, как в муниципалитетах, в которых они не доминируют.
- 23 сентября Подмосковное УФАС зафиксировало завышение цен на некоторые продукты в «Магнитах» и «Пятёрочках» в зависимости от занимаемой каждой сетью доли в разных городских округах Подмосковья.
- Там, где сети были лидерами, цены на пшеничную муку, хлеб, мясо кур и свинину больше чем на 10% превышали среднюю в других городских округах. Компаниям грозило дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением.
- ФАС начала проверку магазинов Х5 Group, «Ленты» и «Магнита» 13 августа из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.
Только полный дурак мог последнее время не заметить, что ценники пятерки и магнита перешагнули ценники ашана и ленты ;)
И, если товары обычные довольно сложно оценивать, т.к. брендов много, то мне в данном случае проще - я покупаю то, что ест мой двухлетний сын, а тут выбор небольшой выходит. Покупаю кашки, соки, фруктовые пюре.
Так вот, недавно пюрешечек коробку брал, и цена за штуку
Пятёрка - 32руб
Ашан - 17руб
Лента 11.7руб! (акция типа)
в Магните таких нет
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