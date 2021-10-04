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Торговля
Nazigul Jusupova

«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после предупреждения ФАС Статьи редакции

Регулятор начал проверку из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.

  • Торговые сети снизили розничные цены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение, пишет ФАС.
  • По данным ведомства, сейчас эти продукты стоят так же, как в муниципалитетах, в которых они не доминируют.
  • 23 сентября Подмосковное УФАС зафиксировало завышение цен на некоторые продукты в «Магнитах» и «Пятёрочках» в зависимости от занимаемой каждой сетью доли в разных городских округах Подмосковья.
  • Там, где сети были лидерами, цены на пшеничную муку, хлеб, мясо кур и свинину больше чем на 10% превышали среднюю в других городских округах. Компаниям грозило дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением.
  • ФАС начала проверку магазинов Х5 Group, «Ленты» и «Магнита» 13 августа из-за жалоб покупателей на необоснованное повышение цен.

#новости #фас #пятерочка #магнит

1310 просмотров
22 22 комментария
5
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22 комментария
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Дмитрий Кедов

инетересно, с недвигой такое прокатит? :)

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4
Сергей Милосердов

Конечно, повысят цены и спрашивать не станут.

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0
Dmitri Petrov

.. Госмагаз пора открывать для малоимущих.. 😀

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–1
Бизнес советы

Уже есть такое, называется почта России

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1
Andrew Muralov

Не сказал бы что там все дешевое продаётся.  Очень разная продуктовая линейка в зависимости от предпочтений баейера. Если ретро бонус хороший, то могут и печенье итальянское закупить за 600 руб/250грамм, а потом списать. 

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1
Jay Green

"баейера" это что за покемон?

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0
Pavel Voronkov

Закупщик

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0
Илья Шишкунов

Bayer - Bayer AG — немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация, основанная в Бармене в 1863 году.
Недавно к ним резюме отправлял 

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–3
Andrew Muralov

Где будет на 10% дешевле) 

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0
Анар FS

Для этого уже давно есть фудшеринг. Сейчас люди, которые хотя получить долю с мусора, активно лоббируют эту тему в массы. Чтобы перепродать еду с истекшим или "вот-вот" истекающим сроком годности. 

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0
BearStrikesBack

перепродать

с истекшим или "вот-вот"

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0
Grigoriy Malyshev
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0
Sergei Timofeyev

Внезапно вчера сок 2 литра (1,93) в Пятёрке стоил 239 рублей (никогда дороже 140 не был) ред.

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0
Sam Esq

Раисся поднимается с колен! Благосостояние растет! Пока не у всех, но приказано верить 😏😁😁

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0
Sergei Timofeyev

Кстати, до этого на Пикабу видел, а вчера вечером лично. )) Вместо 2 литров сока можно взять почти 3 литра вкусного пива!

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0
Andrew Muralov

Динамическое ценообразование. Сегодня на этот сок повышенный спрос, осталось мало свободных единиц продукции на складе магазина. Но зато вы получите в два раза больше баллов на карту выручайка.  ред.

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0
Сархан Алиев

и он же в КБ за 99р, кстати

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0
BearStrikesBack

Сдался вам тот сок. Там же водичка + сахар. О вас же Пятерочка заботится, а вы не цените!

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0
Александр _

Только полный дурак мог последнее время не заметить, что ценники пятерки и магнита перешагнули ценники ашана и ленты ;)
И, если товары обычные довольно сложно оценивать, т.к. брендов много, то мне в данном случае проще - я покупаю то, что ест мой двухлетний сын, а тут выбор небольшой выходит. Покупаю кашки, соки, фруктовые пюре.
Так вот, недавно пюрешечек коробку брал, и цена за штуку
Пятёрка - 32руб
Ашан - 17руб
Лента 11.7руб! (акция типа)
в Магните таких нет

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0
Митя Мурасов

надежный план

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0
Sasha Step

Тут хотя я точно не либерал и уж лет 40 не школяр но вмешиваться в рынок государству считаю непомерная дикость, отсюда и конские цены.

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0
Igor Sergeevich

Я уже спрашивал под статьями подобного рода - и где же вопли либертарианцев/австрошколяров? Какая непомерная дикость - государство же вмешивается в непогрешимый рынок. К тому же ещё и в Россиюшке.

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–1
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