«Ну как так, Siri»: почему голосовой помощник Apple был первым на рынке, но проиграл Google и

К десятилетию Siri авторы The Verge вспомнили, что компания обещала пользователям, и рассказали, почему не справилась. С 2011 года она едва ли обновляет своего голосового помощника, а команда разработчиков не знает, зачем он нужен: чтобы выполнять простые команды или решать сложные процессы.