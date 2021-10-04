«Яндекс.Маркет» поднял на 4% комиссию для продавцов, которые принимают оплату только наличными Статьи редакции
Так сервис хочет выровнять условия для продавцов с разными условиями оплаты.
- «Маркет» сообщил, что поднимет комиссию для партнёров, которые участвуют в эксперименте по приёму оплаты только наличными, заметил Telegram-канал «Что в коробке?».
- В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что действительно повысят комиссию. О каком эксперименте идёт речь, в компании не уточнили.
- «Тем самым мы хотим выровнять условия для продавцов с разными способами оплаты и мотивировать партнеров предлагать максимум возможных опций оплаты для покупателей», — отметили в компании.
- Для продавцов, которые работают по модели DBS, «Маркет» сам определяет конкретные способы оплаты, их нельзя настроить. Если покупатель выбрал оплату при получении, магазин должен предоставить ему возможность заплатить курьеру или сотруднику пункта выдачи наличными.
Он привлек внимание, вызвав вал изменений описаний в оплате со стороны ВБ. Таким образом, утверждение, что ничего не сделано, - балабольство. Проблемы доставлены и немалые.
Вообще, с таким же успехом вы могли бы написать ту же претензию любому человеку, который пишет отрицательный отзыв на банк или магазин со словами "в суд подам", когда его обманули, ведь он ничего не добился. Типа, "иди работай, нищеброд, а не на банк гавкай".
У вас неконструктивная критика, а в таких ситуациях справедливо сказать: "Продемонстрируйте на своем примере, что такое - полезные посты".
Единственный плюс оплаты за наличку это что можно на месте проверить товар и если все ок, то заплатить. Но лучшим вариантом было бы, если бы в пункте можно было оплатить, а не при заказе. Других причин для налички я не вижу, это рудимент как по мне. Не все так считают конечно, но от этого и грустно. ред.
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