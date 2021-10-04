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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» поднял на 4% комиссию для продавцов, которые принимают оплату только наличными Статьи редакции

Так сервис хочет выровнять условия для продавцов с разными условиями оплаты.

  • «Маркет» сообщил, что поднимет комиссию для партнёров, которые участвуют в эксперименте по приёму оплаты только наличными, заметил Telegram-канал «Что в коробке?».
  • В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что действительно повысят комиссию. О каком эксперименте идёт речь, в компании не уточнили.
  • «Тем самым мы хотим выровнять условия для продавцов с разными способами оплаты и мотивировать партнеров предлагать максимум возможных опций оплаты для покупателей», — отметили в компании.
  • Для продавцов, которые работают по модели DBS, «Маркет» сам определяет конкретные способы оплаты, их нельзя настроить. Если покупатель выбрал оплату при получении, магазин должен предоставить ему возможность заплатить курьеру или сотруднику пункта выдачи наличными.

#новость #яндексмаркет

1774 просмотров
48 48 комментариев
10
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48 комментариев
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Константин Шукалов

Ждем типа, который уже 2 месяца ведет лайвстайл блог на VC о том, как он собирается засудить ВБ. 

Возможно на этой новости начнется новая веха в его карьере и кроме ежедневных репортов о том, что делает ВБ и как у них пиксель поехал, мы будем читать и про Яндекс.Маркет :D

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15
3216q114

Вы ему только про плеер.ру не рассказываете. 

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5
Константин Шукалов

Лучше удалить этот коммент, а то увидит :D

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1
Идеологический шмель

Давайте ему на день рождения подарим учебник русского. Или текстовый редактор)

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3
Константин Шукалов

И книгу "Пиши, сокращай" :D Еще надо экшн камеру, чтобы он мог с влогом на YouTube выйти )

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3
Идеологический шмель

Тогда ВБ точно крышка))

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1
Игорь Рачук

Смейтесь смейтесь! 
Щас он ВБ похоронит и примется за вас! 

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1
Идеологический шмель

Розенталь — мой щит и меч!)))

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0
Nikolay Skidanov

сертификат на покупку учебника на WB

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1
Ivan Susanin

Парень хоть и специфически, но важное дело делает на самом деле. Хитро*опые практики лучше рубить на корню

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1
Константин Шукалов

Пока что он ничего не сделал т.к. первый его пост появился в августе, а иска нет. Запросы в банки не в счет т.к. это движения ради контента.

По факту он пока только строчит по несколько постов в неделю и собирает лайки. :)

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2
Василий Белогородов

Он привлек внимание, вызвав вал изменений описаний в оплате со стороны ВБ. Таким образом, утверждение, что ничего не сделано, - балабольство. Проблемы доставлены и немалые.

Вообще, с таким же успехом вы могли бы написать ту же претензию любому человеку, который пишет отрицательный отзыв на банк или магазин со словами "в суд подам", когда его обманули, ведь он ничего не добился. Типа, "иди работай, нищеброд, а не на банк гавкай".

У вас неконструктивная критика, а в таких ситуациях справедливо сказать: "Продемонстрируйте на своем примере, что такое - полезные посты".

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0
Klim Goryaev

Серые магазины электроники переедут на е-каталог, я пожалуй тоже.

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13
Денис Демидов

У них есть свой поисковик? Если нет, тогда не взлетит, многократно проверено 

Ответить
1
Решительный Гоша

Все исключительно ради блага покупателей, конечно же )

Ответить
9
Nikitinz

По многочисленным просьбам...))

Ответить
3
Денис Демидов

Они об этом не пишут, честно написали же, что для выравнивания условий для продавцов, что так и есть.

Ответить
1
Сергей Милосердов

Единственный плюс оплаты за наличку это что можно на месте проверить товар и если все ок, то заплатить. Но лучшим вариантом было бы, если бы в пункте можно было оплатить, а не при заказе. Других причин для налички я не вижу, это рудимент как по мне. Не все так считают конечно, но от этого и грустно. ред.

Ответить
0
Андрей Николаев

это рудимент как по мне

Ты так считаешь ровно до того момента, когда тебя нагнет какой-нибудь банк, заблокировав твой счет. Вот побегаешь недельку-две без денег, тогда и начнешь выгребать с карты на черный день.

Ответить
9
Ivan Susanin

Уж лучше деньги между двумя банками поделить. Нал - реально рудимент. Как чаевые стали по qr-кодам, последняя причина иметь кошелек исчезла ред.

Ответить
0
Андрей Николаев

Ну, если есть такое сильное желание отдать все свои деньги банкам - действуйте.

Ответить
0
Ivan Susanin

А у многих банки все деньги забрали?

Ответить
1
Василий Цыганков

Есть ещё вариант оплатить картой при получении. Во всех пунктах выдачи, которые мне попадались, есть терминал. Не думаю, что обеспечение всех пунктов выдачи платёжным терминалом является непосильной задачей

Ответить
1
Dmitry Remalov

Думаю не про это речь, есть продавцы которые доставляют только сами и принимают только нал. Похоже работают в чёрную, выдавая "товарный" чек. Вот их то и хотят обложить дополнительной данью.

Ответить
1
Культурный пёс_анон

и я считаю вполне справедливо.

Ответить
1
Магомед Шереметьев

Да. Построим на эти деньги ещё дворцов в Геленджике. 

Ответить
0
Dmitry Remalov

А торговля в черную без уплаты налогов, это разве не плюс для продавца? 

Ответить
1
sardelkin

сейчас бы этим яндексмаркетом пользоваться

Ответить
4
Сергей Крашевич

Некрасиво вводить в заблуждение, давая скриншоты за совсем разные даты :)

Ответить
–1
sardelkin

нет, это один день, 21 сентября

Ответить
1
Железнодорожный пёс_анон

я хз почему все пытаются негативные моменты из этого выцепить, это же нормальная обычная практика

Ответить
2
Ivan Susanin

А по закону ж вроде нельзя только наличные. И наличные, и Мир должны быть доступны на усмотрение покупателя

Ответить
0
Ежегодный пришелец

Обязанность принимать Мир по закону есть только у организаций с выручкой свыше 20млн в год.  ред.

Ответить
1
Ivan Susanin

Кажется, что более-менее живой бизнес наверняка 385 тысяч руб. продаж в неделю делает-то

Ответить
0
Денис Демидов

Нет такого в законе, не выдумывайте, по крайней мере для малого бизнеса

Ответить
0
Ежегодный пришелец

Ну есть такое в законе, но при выручке свыше 20млн. А малый бизнес (точнее даже микропредприятие) это доход до 120 млн тогда как малое предприятие до 800 млн. за год)  ред.

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2
Денис Демидов

В этом году опустили до 20, раньше 40 млн было

Ответить
1
Ежегодный пришелец

Верно, а до этого было 60. Я думаю всё дойдёт к тому что скоро планка будет где - нибудь 1 млн.

Ответить
1
Yan Purvenes

Ждём фас. Теперь Яндекс второй вб) ждём санкций платежных систем на Яндекс банк

Ответить
–2
Денис Пронин

Так ведь у WB успешная реклама - вон сколько статей на vc появилось ред.

Ответить
1
 Anatoly Bereznyak

Это комиссии для продавцов, а не для покупателей. Никакой связи

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Потом будут добавлять, если у вас нет офиса, сотрудников... 

Ответить
0
РосСпам

О, плеер.ру теперь оплату картой принимать начнет (и, значит, и бонусами тоже)?

Ответить
0
Максим Верона

О какой программе идет речь? В DBS, например, вообще нельзя выбрать вариант оплаты... Тогда о чем вообще новость?

Ответить
0
Денис Демидов

Как я понял, кому-то в рамках эксперимента разрешили только наличку принимать, но комиссия будет выше

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0
Antony Divnich

А ну понятно

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0
Евгений Белинский

Самый дерьмовый маркетплейс

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0
Shoo

Звучит рекламный слоган Сбермегамаркета.

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0
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