Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.

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Основатель магазина Джейси Лопес Hypebeast

В 2001 году пуэрториканец Джейси Лопес приехал из Далласа в Лас-Вегас — у него было всего $20, которые ему дала мама, и он решил их приумножить в игровом автомате. Но все деньги он проиграл и остался без гроша. Шесть месяцев он жил на улице: ел из мусорных баков, мылся в фонтанах, попрошайничал и продавал бутылки с водой, чтобы купить себе проездной на автобус.

Лопес запомнил самые длинные автобусные маршруты и ездил ими, чтобы дольше оставаться под крышей. Однажды он увидел у магазина большую очередь: люди ждали возможности купить пару кроссовок, выпуск которой был запланирован только через несколько дней. Тогда он впервые узнал о перекупщиках, которые покупают кроссовки и потом выгодно их перепродают:

Спустя время Лопес начал работать в телекоммуникационной компании AT&T, где встретил свою будущую жену и совладелицу Urban Necessities Джоани Баранган. Долго в этой компании ему продержаться не удалось: начались проблемы со здоровьем и его уволили.

Тогда на деньги, которые он получил после налогового вычета, Лопес купил 18 пар Nike Barkley Posite Max "Area 72" — по $250 за пару. Это кроссовки, выпущенные в 2013 году как часть популярной коллекции NBA All-Star. Он перепродал 17 пар по $450 и заработал больше $3 тысяч.

Nike Barkley Posite Max "Area 72" Flight Club

После первого удачного опыта Лопес стал ездить по городу и покупать пары кроссовок на перепродажу. Бизнес не всегда шел гладко: в какой-то момент ему пришлось продать 220 пар кроссовок по низким ценам, чтобы на что-то жить. Этих денег хватило ему на шесть месяцев, а потом он переехал к другу.

Я решил, что смогу перепродавать обувь, пока не найду другую работу. Я просто так и не нашёл другой работы. Джейси Лопес

Перед небольшой торговой выставкой в Лас-Вегасе Лопес попросил клиентов, с которыми уже работал, отдать ему для перепродажи ненужные им кроссовки. За две недели удалось собрать 684 пары, которые он взял с собой на выставку. За каждую проданную им пару вне зависимости от её цены он забирал себе $20, а остальное возвращал владельцу. Там за один день он продал 450 пар — тогда Лопес решил, что может управлять собственным магазином.

Urban Necessities

В сентябре 2014 года Лопес официально открыл магазин подержанных кроссовок Urban Necessities в Boulevard Mall, старейшем торговом центре Лас-Вегаса. К концу 2014 года, за первые три с половиной месяца деятельности, объем продаж Urban Necessities составил $1 млн. За четыре года он стал магазином с крупнейшей выручкой в торговом центре и в 2018 году переехал.

В мае 2021 года Urban Necessities снова переместился, на этот раз в двухэтажное помещение площадью 1672 м² внутри торгового центра Caesars Palace. Центральным элементом магазина стала стена для кроссовок длиной 47 метров, на которой выставлено более 4000 пар обуви. В магазине также продается мороженое, есть барбершоп и тату-салон.

47-метровая стена с кроссовками ESPN

С 2014 по 2021 года более чем 40 тысяч человек сдали в Urban Necessities кроссовки на реализацию.

Все буквально началось с одной пары обуви. Но за шесть с половиной лет мы продали на $100 млн, из которых $90 млн вернули владельцам кроссовок. Джейси Лопес

Лопес также отмечает, что у магазина «самый низкий уровень комиссии в стране»: всего 10% от продажи или $20 в зависимости от того, что больше. Для сравнения The Undefeated предлагает рассмотреть комиссию двух самых популярных платформ перепродажи кроссовок — до 25% на GOAT и 13% на StockX.