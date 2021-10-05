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Торговля
Маша Цепелева

Канадский сервис доставки еды Tiggy с основателями из России привлёк $6,1 млн от Оскара Хартманна и других Статьи редакции

Tiggy предлагает доставку продуктов и бытовой химии за 15 минут, первый даркстор открылся в Ванкувере.

  • Раунд возглавил мажоритарный акционер ASOS Андерс Холх Повлсен через фонд Heartland, пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании. Среди других инвесторов — сооснователь KupiVip Оскар Хартманн, он стал соучредителем проекта.

  • Идея Tiggy принадлежит московским предпринимателям Евгению Бисовку и Размику Сукясову. По их словам, в Канаде — наиболее выгодные условия для проекта. «После пандемии 66% канадцев чаще готовят сами, а 75% заказывают продукты на дом. А ниша экспресс-доставки здесь всё ещё свободна», — рассказали изданию представители стартапа.

  • Компания планирует полностью сконцентрироваться на рынке Канады и в ближайшие полгода привлечь ещё $15 млн—$20 млн. Деньги хотят потратить на полное покрытие Ванкувера и выход на рынок Торонто. К 2023 году Tiggy планирует запустить в Канаде 350 дарксторов.

  • В августе 2021 года Оскар Хартманн с партнёрами запустил в Японии сервис доставки продуктов за 10 минут OniGo.

#новость #tiggy

1241 просмотров
15 15 комментариев
6
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15 комментариев
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Владимир FRUITSY

Какой смысл упоминать, что он основатель мёртвой компании?
Или это наоборот напоминание о его способностях?

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4
Новенький файл

Потому что он успел ахрененно заработать на той падающей звезде, и теперь может вкидывать до 6 млн в другие, казалось бы "мертвые компании".

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0
KINCH

А что с Хартманом не так? Почему хейт?

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0
Ware Wow

А по другим почему хейт, неужели не знаете?

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0
KINCH

Вообще не в курсе, расскажите.

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0
Yuri Finogeev

Паленку продавать под видом оригинала нехорошо

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–1
KINCH

Не в курсе за это, думал, что намекаете на его "липовость", как инвестора. 

Ответить
0
Ware Wow

В смысле способностях?
Он ее очень быстро раскрутил и давно удачно продал. 

Ответить
0
Владимир FRUITSY

Пропустил момент, когда он его продал. Виноват. 

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0
Василий Белогородов

Название надо было делать иным - Piggy

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0
Аз Есмь

Я правильно понял, Хартман это такой же "бизнесмен" как и Потапенко? 

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0
Константин Шукалов

Не совсем. Он среднее между Потапенко, Портнягиным и Рыбаковым.

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0
Антон Штадлер

Честно, уже совсем непонятно кто в здравом уме даёт под это деньги. Если только это не попытка уйти от налогов

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0
Ware Wow

А что не так? Тема растет.
Тот же Хартман на ней сделал уже в Германии крупный exit.
Прибыль прямо сейчас никто не ждет. ред.

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0
Антон Штадлер

Если вы про Flaschenpost, то это совсем про другое
Тема уже никуда не растет. Посмотрите как тормознули Гориллас, Яндекс Лавка и прочие. Необходимы огромные вливания, чтобы поддерживать темпы и текущие локации. А дальше больше. Уже сейчас им приходится конкурировать с такими монстрами, как УберИтс Гросери и тот же Инстакарт, которые сократили время и сильно расширили ассортимент.
Даже на этом сайте уже всплывали подобные проекты вроде FridgeNoMore из НЙ или FoodRocket. Последний обещал открыть к концу года 300 дарксторов по всей Калифорнии (сразу было понятно, что это бред), но на данный момент не смог полностью закрыть даже Даунтаун СФ.

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0
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Читать все 15 комментариев
Торговля
Маша Цепелева
Канадский сервис доставки еды Tiggy с основателями из России привлёк $6,1 млн от Оскара Хартманна и других Статьи редакции

Tiggy предлагает доставку продуктов и бытовой химии за 15 минут, первый даркстор открылся в Ванкувере.

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