Канадский сервис доставки еды Tiggy с основателями из России привлёк $6,1 млн от Оскара Хартманна и других Статьи редакции
Tiggy предлагает доставку продуктов и бытовой химии за 15 минут, первый даркстор открылся в Ванкувере.
Раунд возглавил мажоритарный акционер ASOS Андерс Холх Повлсен через фонд Heartland, пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании. Среди других инвесторов — сооснователь KupiVip Оскар Хартманн, он стал соучредителем проекта.
Идея Tiggy принадлежит московским предпринимателям Евгению Бисовку и Размику Сукясову. По их словам, в Канаде — наиболее выгодные условия для проекта. «После пандемии 66% канадцев чаще готовят сами, а 75% заказывают продукты на дом. А ниша экспресс-доставки здесь всё ещё свободна», — рассказали изданию представители стартапа.
Компания планирует полностью сконцентрироваться на рынке Канады и в ближайшие полгода привлечь ещё $15 млн—$20 млн. Деньги хотят потратить на полное покрытие Ванкувера и выход на рынок Торонто. К 2023 году Tiggy планирует запустить в Канаде 350 дарксторов.
- В августе 2021 года Оскар Хартманн с партнёрами запустил в Японии сервис доставки продуктов за 10 минут OniGo.
Если вы про Flaschenpost, то это совсем про другое
Тема уже никуда не растет. Посмотрите как тормознули Гориллас, Яндекс Лавка и прочие. Необходимы огромные вливания, чтобы поддерживать темпы и текущие локации. А дальше больше. Уже сейчас им приходится конкурировать с такими монстрами, как УберИтс Гросери и тот же Инстакарт, которые сократили время и сильно расширили ассортимент.
Даже на этом сайте уже всплывали подобные проекты вроде FridgeNoMore из НЙ или FoodRocket. Последний обещал открыть к концу года 300 дарксторов по всей Калифорнии (сразу было понятно, что это бред), но на данный момент не смог полностью закрыть даже Даунтаун СФ.
Tiggy предлагает доставку продуктов и бытовой химии за 15 минут, первый даркстор открылся в Ванкувере.
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
Солист рок-группы Thirty Seconds To Mars и актер Джаред Лето больше десяти лет инвестирует в технологические стартапы, в том числе в Uber и Airbnb. «Мне нравятся компании, миссия которых не только быть успешными, но и делать мир лучше», — говорил он.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил устав общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», созданной в соответствии с указом Президента России (далее – РЦИС). Постановление предписывает Минцифры РФ провести первый съезд организации в течение…
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.
Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.
«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».
Тренд на использование технологии невзаимозаменяемых токенов — NFT, рожденной на стыке арта и FinTech, оживил рынок цифрового искусства. Станут ли коллекционные цифровые объекты, выраженные в виде токенов, весомой частью арт-рынка, обсудили эксперты на дискуссии «АРТ-токены: наследие или хлам».