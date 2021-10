{"items":[{"comment_id":3357758,"subsite_id":199119,"user_id":480189,"type":"comment_add","id":3357758,"hash":"daf50cfa71000d41e9de6b1191d01e0b","date":1633467616,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/301935-nfx-capital-fund-iii?comment=3357758","text":">\u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0432\u0448\u0430\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c 250 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u0439 pre-seed \u0438 seed

\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0434\u043e\u043b\u044e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":480189,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/480189-misha-magadan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/115c4b2f-4421-8a8b-c058-ce338d2c9a1d\/","name":"\u041c\u0438\u0448\u0430 \u041c\u0430\u0433\u0430\u0434\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":301935,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/301935-nfx-capital-fund-iii","title":"NFX Capital Fund III"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357760,"subsite_id":199122,"user_id":698080,"type":"comment_add","id":3357760,"hash":"30aeb14c31458ee7144e0248d6cf4ae0","date":1633467684,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301353-shantazh-i-travlya-biznesa-negativnymi-otzyvami-vymogatelstvo-deneg-kak-byt?comment=3357760","text":"\u041f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442 - \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u044b\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043b\u044e\u0431\u044b\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c.



152 \u0423\u041a \u0420\u0424 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0447\u0442\u043e?



\u0417\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0423\u041a, \u044d\u0442\u043e \u0413\u041a

\u042d\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435. \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 - \u043d\u0438\u0436\u0435 \u044f \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b \u0443\u0436\u0435, \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u043d\u0438\u0433\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \"\u0447\u0435\u0441\u0442\u044c, \u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430\u044f \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f\". \u0422\u0430\u043c \u0438\u0434\u0451\u0442 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043f\u0440\u043e \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d. \u042e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e - \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d, \u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0432\u0430\u0448 - \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d. \u0423\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0438\u043d \"\u043d\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0439\u0442\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u044b, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u044f \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0443\"



\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f \u0443\u0436\u0435 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e \u044e\u0440. \u043b\u0438\u0446\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0432 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u0430\u0445 \u043d\u0435\u0442, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":698080,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/698080-gennady-marchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c669d7c-8fb3-5315-901e-a9627e0a1d25\/","name":"Gennady Marchenko","isVerified":false},"content":{"id":301353,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301353-shantazh-i-travlya-biznesa-negativnymi-otzyvami-vymogatelstvo-deneg-kak-byt","title":"\u0428\u0430\u043d\u0442\u0430\u0436 \u0438 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u0430\u043c\u0438. \u0412\u044b\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433. \u041a\u0430\u043a \u0431\u044b\u0442\u044c?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357761,"subsite_id":199129,"user_id":169061,"type":"comment_add","id":3357761,"hash":"6de5669c263360bb7a006a013ad1bf4c","date":1633467715,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/301887-telegram-poluchil-70-mln-novyh-polzovateley-na-fone-sboya-u-facebook-i-whatsapp-pavel-durov?comment=3357761","text":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u0441, \u043c\u0430 \u0438 \u043c\u0430\u0441\u043a, \u0438 \u043a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432?



\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0439. \u041c\u0430 \u0444\u0440\u043e\u043d\u0442\u043c\u0435\u043d \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438. \u041c\u0430\u0441\u043a \u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0435 \u0438 \u0444\u0440\u043e\u043d\u0442\u043c\u0435\u043d NASA \u0438 \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438.



\u0414\u0443\u0440\u043e\u0432 \u0436\u0435 \u0433\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u043d\u044f\u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u043f\u0430\u0446\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0443\u0434\u043e! \u041b\u0438\u0434\u0435\u0440 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043d\u043e\u0441 \u0423\u0441\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u044f \u043d\u0430\u0433\u043b\u043e \u0438 \u043d\u0430\u0434\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0432 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0444\u0438\u0441\u0430\u0445, \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0442\u0435\u043d\u043a\u0443. \u0411\u0435\u0441\u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u0438\u0435 \u0438 \u0430\u0441\u043a\u0435\u0442\u0438\u0437\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":169061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/169061-ware-wow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1dff8662-6840-d061-d12f-29e885598983\/","name":"Ware Wow","isVerified":false},"content":{"id":301887,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/301887-telegram-poluchil-70-mln-novyh-polzovateley-na-fone-sboya-u-facebook-i-whatsapp-pavel-durov","title":"Telegram \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 70 \u043c\u043b\u043d \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0443 Facebook \u0438 WhatsApp \u2014 \u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357762,"subsite_id":199130,"user_id":500066,"type":"comment_add","id":3357762,"hash":"eb88c34b2b8d38ad6df9fc7d29779365","date":1633467725,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/301857-investor-podal-v-sud-na-ozy-media-chtoby-vernut-vlozhennye-v-izdanie-2-mln?comment=3357762","text":"or just fake it till the end","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":500066,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/500066-aleks-fox","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4dc7b207-d17d-d299-c597-9d131507653e\/","name":"Aleks Fox","isVerified":false},"content":{"id":301857,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/301857-investor-podal-v-sud-na-ozy-media-chtoby-vernut-vlozhennye-v-izdanie-2-mln","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 Ozy Media, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 $2 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357763,"subsite_id":199113,"user_id":362669,"type":"comment_add","id":3357763,"hash":"74e2c808879f532e7a4e2a8326bcd6d1","date":1633467754,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/301680-kreativnyy-direktor-agentstva-out-of-cloud-o-dizayne-veshchey-kotorye-nas-okruzhayut?comment=3357763","text":"\u041e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0443\u0441\u0430\u043d\u0430, \u0430 \u043e\u0442\u043b\u043e\u043c\u0430\u043d\u0430. \u0410 \u043a\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0442\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":362669,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/362669-konstantin-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/72ad3e7b-6caa-594e-9bd6-b5df5f9f3595\/","name":"\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u0432\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":301680,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/301680-kreativnyy-direktor-agentstva-out-of-cloud-o-dizayne-veshchey-kotorye-nas-okruzhayut","title":"\u041a\u0440\u0435\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430 Out of Cloud \u043e \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0441 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357764,"subsite_id":199122,"user_id":699766,"type":"comment_add","id":3357764,"hash":"8ae4312a0a0d84465ad4e950ef7eff9c","date":1633467761,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301925-kanadskiy-servis-dostavki-edy-tiggy-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlek-6-1-mln-ot-oskara-hartmanna-i-drugih?comment=3357764","text":"\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699766-kinch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc29e91c-0258-55ac-94df-1e1ff376567d\/","name":"KINCH","isVerified":false},"content":{"id":301925,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301925-kanadskiy-servis-dostavki-edy-tiggy-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlek-6-1-mln-ot-oskara-hartmanna-i-drugih","title":"\u041a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0435\u0434\u044b Tiggy \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $6,1 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u041e\u0441\u043a\u0430\u0440\u0430 \u0425\u0430\u0440\u0442\u043c\u0430\u043d\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357765,"subsite_id":199124,"user_id":44525,"type":"comment_add","id":3357765,"hash":"3cf5d85389f5a290d994bd71ace31952","date":1633467802,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/301465-servis-evakuatorov-cartaxi-obmanul-voditelya-na-1000-rubley?comment=3357765","text":"\u0410\u0440\u0442\u0451\u043c, \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":44525,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/44525-mikhail-grozovski","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/4a\/6c\/35\/fb62e94b3f0911.jpg","name":"Mikhail Grozovski","isVerified":false},"content":{"id":301465,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/301465-servis-evakuatorov-cartaxi-obmanul-voditelya-na-1000-rubley","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 CarTaxi \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u043b \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043d\u0430 1000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357767,"subsite_id":199114,"user_id":4646,"type":"comment_add","id":3357767,"hash":"10497200a64df9d736b949be34ea4cca","date":1633467808,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/298012-ideya-lineynogo-goroda-kotoryy-za-200-mlrd-stroit-saudovskaya-araviya-v-chem-ee-smysl-i-pochemu-eto-uzhe-bylo-v-volgograde?comment=3357767","text":">\u041d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c. 40 \u044d\u0442\u0430\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u0440\u0430\u043a \u0434\u043b\u0438\u043d\u043e\u0439 10 \u043a\u043c.



\u0412\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u0439\u0444. \u0415\u0449\u0451 \u0431\u044b \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u0437\u0438\u043a\u043a\u0443\u0440\u0430\u0442\u0430","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa0af78e-b510-54b8-b985-7ae59ee8cf5b\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":4646,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/4646-vadim-bozhinov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1d0a301e-a2b7-f7a6-62fe-ce3fe48138bc\/","name":"\u0412\u0430\u0434\u0438\u043c \u0411\u043e\u0436\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298012,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/298012-ideya-lineynogo-goroda-kotoryy-za-200-mlrd-stroit-saudovskaya-araviya-v-chem-ee-smysl-i-pochemu-eto-uzhe-bylo-v-volgograde","title":"\u0418\u0434\u0435\u044f \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0437\u0430 $200 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442 \u0421\u0430\u0443\u0434\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0410\u0440\u0430\u0432\u0438\u044f: \u0432 \u0447\u0451\u043c \u0435\u0451 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432 \u0412\u043e\u043b\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357768,"subsite_id":199123,"user_id":44525,"type":"comment_add","id":3357768,"hash":"d6a07e433519b8ea38d84e9d9a4ec204","date":1633467878,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/298613-chaevye-kureram-davat-ili-ne-davat?comment=3357768","text":"\u0422\u0430\u043a \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c. \u041d\u043e \u043a \u0432\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0445\u0443\u0434\u0448\u0438\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":44525,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/44525-mikhail-grozovski","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/4a\/6c\/35\/fb62e94b3f0911.jpg","name":"Mikhail Grozovski","isVerified":false},"content":{"id":298613,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/298613-chaevye-kureram-davat-ili-ne-davat","title":"\u0427\u0430\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430\u043c: \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357769,"subsite_id":199130,"user_id":207644,"type":"comment_add","id":3357769,"hash":"5854ae8b87b6ee2c0ef2ebc17158ea14","date":1633467908,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/301825-sotrudniki-netflix-apple-tv-amazon-i-drugih-studiy-prigrozili-zabastovkoy-iz-za-plohih-usloviy-truda?comment=3357769","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0438\u0434\u0451\u0448\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043d\u043e\u0440\u043c - \u0442\u044b \u0438\u043c\u0435\u0435\u0448\u044c \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u044e\u0445\u0438.

\u0423 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0438\u0445 \u0443\u0432\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c.

\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043b\u0438\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e - \u0442\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0448\u044c \u0437\u0430\u0431\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":207644,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/207644-sergey-s-l","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/922ece62-440c-bf88-e77a-bca9c5c0e249\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 S.L.","isVerified":false},"content":{"id":301825,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/301825-sotrudniki-netflix-apple-tv-amazon-i-drugih-studiy-prigrozili-zabastovkoy-iz-za-plohih-usloviy-truda","title":"\u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Netflix, Apple TV, Amazon \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0431\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0445\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0439 \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357770,"subsite_id":199123,"user_id":44525,"type":"comment_add","id":3357770,"hash":"1de8b69648d3e30980c8a406f24852c2","date":1633467921,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/298613-chaevye-kureram-davat-ili-ne-davat?comment=3357770","text":"\u041d\u0435\u0442, \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0432\u044b ;-(","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":44525,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/44525-mikhail-grozovski","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/4a\/6c\/35\/fb62e94b3f0911.jpg","name":"Mikhail Grozovski","isVerified":false},"content":{"id":298613,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/298613-chaevye-kureram-davat-ili-ne-davat","title":"\u0427\u0430\u0435\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430\u043c: \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357771,"subsite_id":199130,"user_id":207644,"type":"comment_add","id":3357771,"hash":"7af1bae43b9486b6991fc0074195d28e","date":1633467944,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/301825-sotrudniki-netflix-apple-tv-amazon-i-drugih-studiy-prigrozili-zabastovkoy-iz-za-plohih-usloviy-truda?comment=3357771","text":"\u041d\u043e \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":207644,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/207644-sergey-s-l","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/922ece62-440c-bf88-e77a-bca9c5c0e249\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 S.L.","isVerified":false},"content":{"id":301825,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/301825-sotrudniki-netflix-apple-tv-amazon-i-drugih-studiy-prigrozili-zabastovkoy-iz-za-plohih-usloviy-truda","title":"\u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 Netflix, Apple TV, Amazon \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0431\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0445\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0439 \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357772,"subsite_id":199122,"user_id":55838,"type":"comment_add","id":3357772,"hash":"f3fb50e6478910184237e479cd5a20e4","date":1633467955,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301925-kanadskiy-servis-dostavki-edy-tiggy-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlek-6-1-mln-ot-oskara-hartmanna-i-drugih?comment=3357772","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e Flaschenpost, \u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435

\u0422\u0435\u043c\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0413\u043e\u0440\u0438\u043b\u043b\u0430\u0441, \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u041b\u0430\u0432\u043a\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435. \u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u043c\u043f\u044b \u0438 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0435 \u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0410 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435. \u0423\u0436\u0435 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0423\u0431\u0435\u0440\u0418\u0442\u0441 \u0413\u0440\u043e\u0441\u0435\u0440\u0438 \u0438 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0418\u043d\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u0440\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442.

\u0414\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0441\u043f\u043b\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 FridgeNoMore \u0438\u0437 \u041d\u0419 \u0438\u043b\u0438 FoodRocket. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043a \u043a\u043e\u043d\u0446\u0443 \u0433\u043e\u0434\u0430 300 \u0434\u0430\u0440\u043a\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u041a\u0430\u043b\u0438\u0444\u043e\u0440\u043d\u0438\u0438 (\u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0431\u0440\u0435\u0434), \u043d\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0414\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0443\u043d \u0421\u0424.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":55838,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/55838-anton-shtadler","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/0a\/0d\/8c\/c89a4fced47665.jpg","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u0428\u0442\u0430\u0434\u043b\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":301925,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301925-kanadskiy-servis-dostavki-edy-tiggy-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlek-6-1-mln-ot-oskara-hartmanna-i-drugih","title":"\u041a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0435\u0434\u044b Tiggy \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $6,1 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 \u041e\u0441\u043a\u0430\u0440\u0430 \u0425\u0430\u0440\u0442\u043c\u0430\u043d\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357774,"subsite_id":199117,"user_id":154962,"type":"comment_add","id":3357774,"hash":"03510ea657e7f0352298f3bbbd4981a0","date":1633468182,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/301208-nu-kak-tak-siri-pochemu-golosovoy-pomoshchnik-apple-byl-pervym-na-rynke-no-proigral-google-i-amazon?comment=3357774","text":"\u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435, \u0447\u0435\u043c \u044f \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0441\u044c \u0432 Siri \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u0432 \u043d\u0430\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445. \u0412 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c Siri \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430\u044f, \u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0410\u043b\u0438\u0441\u043e\u0439 \u043e\u0442 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441, \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u0442\u0443\u043f\u0430\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b\u043b \u0431\u044b \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 iPhone, \u0442\u043e \u044f \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u044f \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b \u0431\u044b \u0410\u043b\u0438\u0441\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":154962,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/154962-lyuc-shnayder","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62e5c477-faf9-032e-0a6a-568260436f18\/","name":"\u041b\u044e\u0446 \u0428\u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":301208,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/301208-nu-kak-tak-siri-pochemu-golosovoy-pomoshchnik-apple-byl-pervym-na-rynke-no-proigral-google-i-amazon","title":"\u00ab\u041d\u0443 \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043a, Siri\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a Apple \u0431\u044b\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b Google \u0438 Amazon"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357776,"subsite_id":199124,"user_id":404849,"type":"comment_add","id":3357776,"hash":"c56a336aec28b98d10e48221dd1defec","date":1633468196,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/301334-vecherinka-vkontakte-i-podarok-kotoryy-vy-nikogda-ne-poluchite?comment=3357776","text":"\u0413\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0430, \u0442\u0430\u043a \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e? \u041a\u0430\u043a\u043e\u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0441\u0431\u043e\u044f (\u0438 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0435\u043b)?\u00a0

\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u044d\u0442\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438?

P.s. \u0422\u0443\u0442 \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0438:\u00a0

\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 - \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439, \u043d\u043e \u043c\u044b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0438\u0437 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 (\u0432\u0441\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0431\u0435\u0440\u0451\u043c \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f, \u0442\u0430\u043c \u0436\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434);\u00a0

\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 - \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439, \u043d\u043e \u043c\u044b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u044b\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c \u0432\u0441\u044e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f, \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043c\u0441\u044f, \u0432\u0441\u0435\u043c \u0436\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c \u0434\u0430\u0434\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u044e\u0448\u043a\u0438. \u041e\u0431\u0435\u0449\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0432 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435. \u041e \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043c \u0432 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435.\u00a0

\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0439 - \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0439 (\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451, \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c), \u043d\u043e \u043c\u044b \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438 \u0438\u0445 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0412\u0442\u0438\u0445\u0430\u0440\u044f \u0437\u0430\u0431\u0435\u0440\u0451\u043c \u0443 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b, \u0432\u0440\u0443\u0447\u0438\u043c \u0438\u043c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0435.\u00a0

\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0443\u0442\u044c \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0435?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":404849,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/404849-maksim-smolyarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ba8b2936-f03d-db99-6892-d368bfad65c0\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0421\u043c\u043e\u043b\u044f\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":301334,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/301334-vecherinka-vkontakte-i-podarok-kotoryy-vy-nikogda-ne-poluchite","title":"\u00ab\u0412\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0430 \u0412\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u044b \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357778,"subsite_id":199117,"user_id":687758,"type":"comment_add","id":3357778,"hash":"71e8481a1e12144d2a7cc4d98ec5c7a1","date":1633468327,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/301709-google-vypustila-android-12-s-novym-dizaynom-usilennoy-bezopasnostyu-i-povyshennoy-skorostyu-raboty?comment=3357778","text":"\u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u043c \u0441\u0442\u043e\u043b\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441 \u043f\u0447\u0435\u043b\u043e\u0439 \u043a\u043e \u0434\u043d\u044e \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f. \u0414\u0430\u0451\u0448\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u043c\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0432\u043d\u0430 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0438\u0434\u0430!","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/05f33b1c-7771-52ba-aa64-33fdda01b6ca\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687758,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687758-podzhog-saraev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa32b16a-d3c6-7259-7bba-440e2a49a1cc\/","name":"\u041f\u043e\u0434\u0436\u043e\u0433 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":301709,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/301709-google-vypustila-android-12-s-novym-dizaynom-usilennoy-bezopasnostyu-i-povyshennoy-skorostyu-raboty","title":"Google \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Android 12 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357779,"subsite_id":199129,"user_id":19114,"type":"comment_add","id":3357779,"hash":"875a1136da1cf9b687fef9550230e417","date":1633468349,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/301887-telegram-poluchil-70-mln-novyh-polzovateley-na-fone-sboya-u-facebook-i-whatsapp-pavel-durov?comment=3357779","text":"\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0438 , \u043a\u043e\u0433\u043e \u044f \u0437\u043d\u0430\u044e, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b .\u00a0 \u041d\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043c \u044d\u0440\u0443 \u0444\u0438\u0434\u043e , \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 , \u043f\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043c \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b. )) \u0418 \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442. ))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":19114,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/19114-igor-novak","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acf267f6-5c16-df6b-0c53-ebd665914025\/","name":"Igor Nov\u00e1k","isVerified":false},"content":{"id":301887,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/301887-telegram-poluchil-70-mln-novyh-polzovateley-na-fone-sboya-u-facebook-i-whatsapp-pavel-durov","title":"Telegram \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 70 \u043c\u043b\u043d \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0443 Facebook \u0438 WhatsApp \u2014 \u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0414\u0443\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357780,"subsite_id":199122,"user_id":192085,"type":"comment_add","id":3357780,"hash":"656e22fe58b675cd228b56f2ae96d3f8","date":1633468364,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301354-yandeks-market-podnyal-na-4-komissiyu-dlya-prodavcov-kotorye-prinimayut-oplatu-tolko-nalichnymi?comment=3357780","text":"\u041d\u0435 \u0442\u0430\u043a. \u0423 \u0432\u0430\u0441 \u0431\u044b\u043b \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430 80, \u0430 \u0443 \u0441\u0435\u0440\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u041d\u0414\u0421 (\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e) \u0437\u0430 60.



\u0422\u0435, \u043a\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":192085,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/192085-arseniy-petrovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e75bf66-5abf-66af-86d5-d688544c2e9f\/","name":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":301354,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/301354-yandeks-market-podnyal-na-4-komissiyu-dlya-prodavcov-kotorye-prinimayut-oplatu-tolko-nalichnymi","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u043b \u043d\u0430 4% \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357781,"subsite_id":199123,"user_id":940506,"type":"comment_add","id":3357781,"hash":"048e76f7a1bbba17f7f557bd4a2a76d2","date":1633468424,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/301922-ot-dvornika-do-direktora-po-marketingu-v-it-kompanii?comment=3357781","text":"\u0410 \u0433\u0434\u0435 \u0442\u0443\u0442 \u0432\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0440\u044f\u0434? \u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d \u043f\u0443\u0442\u044c \u0441\u043d\u0438\u0437\u0443 \u0432\u0432\u0435\u0440\u0445. \u0418 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u043d \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":940506,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/940506-vasiliy-belogorodov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc570a72-9085-5d51-83e0-695ed6eef731\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":301922,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/301922-ot-dvornika-do-direktora-po-marketingu-v-it-kompanii","title":"\u041e\u0442 \u0434\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0443 \u0432 IT-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3357782,"subsite_id":199129,"user_id":586248,"type":"comment_add","id":3357782,"hash":"3d06babcfd6aacdf7f081f75135fbf68","date":1633468435,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/301955-my-prosto-lezhali-i-ne-znali-kak-zhit-dalshe-kak-my-perezhili-padenie-instagram-i-facebook-na-7-chasov?comment=3357782","text":"\u041b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0431\u044b \u0432\u044b \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":586248,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/586248-aleksandr-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff81c29d-c042-8ebd-5846-11aceb8dd7fb\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":301955,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/301955-my-prosto-lezhali-i-ne-znali-kak-zhit-dalshe-kak-my-perezhili-padenie-instagram-i-facebook-na-7-chasov","title":"\"\u041c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043b\u0435\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0436\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435\" - \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 Instagram \u0438 Facebook \u043d\u0430 7 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}