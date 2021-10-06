Если бы мы хотели оставаться маленьким игроком, то предоставляли бы сервис по онлайн-торговле только в Москве. Амбиции быть крупным федеральным игроком в числе лидеров на какой-то из позиций у нас есть. Но зачем сейчас друг друга раздражать? Кто-то из нас будет первый, кто-то второй, кто-то третий. Поживем — увидим.