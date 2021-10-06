Инвестировать в логистику и догнать Ozon: Тигран Худавердян о развитии «Яндекс.Маркета», конкурентах и планах на роверы Статьи редакции
Главное из разговора Forbes c управляющим директором группы компаний «Яндекс».
О рынке электронной коммерции
- По итогам 2021 года товарооборот всего сегмента электронной коммерции «Яндекса» вырастет на 200%, прогнозирует Тигран Худавердян. За второй квартал общий объём оборота товаров (GMV) сегмента вырос на 155%, до 35,1 млрд рублей.
- В Goldman Sachs среди крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции называют Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и AliExpress. По словам Худавердяна, компания «сейчас сфокусирована на том, чтобы догонять ближайшего конкурента — Ozon, это важнейшая тема».
- Стать первыми хотят многие: AliExpress видит себя в тройке лидеров, Ozon планирует достичь оборота 2,5 трлн рублей к 2026 году, заняв треть рынка, «Сбер» — стать третьим на рынке электронной коммерции к 2023-му с оборотом 500 млрд рублей, а к 2030-му — занять первое место, обогнав Ozon и Wildberries.
- За весь 2021 год «Яндекс» планирует вложить $650 млн в развитие«Маркета», «Еды» и «Лавки». До этого компания хотела инвестировать $400-500 млн. По словам Худавердяна, деньги пойдут в основном на логистику: склады, распределительные центры, пункты самовывоза.
- Сейчас у «Маркета», «Еды» и «Лавки» восемь складов общей площадью 260 тысяч м². На сколько вырастет их количество, в компании не говорят.
О технологиях
- Бизнес «Яндекс.Маркета» — это не только физическая инфраструктура, но и технологии. По словам Худавердяна, в ИТ-команде сервиса сейчас около 1200 человек.
- Чтобы контролировать качество доставки в регионах, «Яндексу» пришлось отказаться от сторонних курьерских служб в крупных городах: невозможно было узнать, доставлен заказ или нет.
- Автопарком фургонов для доставки управляет «Яндекс.Драйв». На машинах установлены специальные платы телематики. Они позволяют следить за передвижением автомобилей и её показателями, например уровнем топлива.
- «Маркет» также использует генеративные нейросети. Они позволяют анализировать большие объёмы текста в отзывах, а затем создавать на их основе дайджест про конкретный товар.
О роверах
- «Яндекс» начал тестировать роботов-курьеров в 2019 году, а летом 2021-го «Роверы» стали доставлять заказы в кампусы университетов США.
- «Роверов» создаёт Yandex Self-Driving Group в Москве, которая делает беспилотные автомобили. Пока «Яндекс» может выпускать около 100 роверов в месяц, а оператор одновременно мониторить до 10 устройств.
- По словам Худавердяна, скачок в технологии произойдёт, когда один оператор сможет следить за 100 роверами. Тогда речь пойдет о бизнесе в десятки тысяч роверов в месяц, а «Яндекс» сможет предоставлять их как услугу, в том числе другим компаниям.
Не помню на каком сайте, но читал статью по исследованию распространения ии в обработке звонков в европе, короче, итог таков, 90% крупные компании имитируют ии реальными людьми, чтоб поддержать тренд и не обанкротится, т.к. введение и обучение ии в разы дороже чем стоимость оператора)
Еще долго будут у роверов вместо мозгов операторы
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Боюсь, тут вера Яндекса в свои технологии скорее подведёт их. Их вера уже дошла до того, что в поддержке (не) отвечают бездушные боты, не понимающие смысл сообщений, а все вопросы решаются только через VC.ru и соцсети. Впрочем, непонятно, какие у них такие технологии касательно товаров, в которых они существенно опережают тот же Озон или Алиэкспресс? Нейросети сейчас не клепают только ленивые.
В вопросах доставки важно человеческое взаимодействие с пользователями, а эта именно та компетенция, в которой Яндекс плавает. Как они могут хорошо относится к пользователям, если даже в отношении к собственным сотрудникам у них проблемы и хронические недоплаты? Причём речь не только о таксистах/курьерах, которых они тоже умудряются обижать больше конкурентов, но о вполне себе сотрудниках офиса и разработчиках. В этом ключе иронии добавляет то, что в этом вопросе их опережает тот же Тинькофф, который они чуть было не договорились купить, но тупо пожадничали. А специалистов по нейросетям легко схантят конкуренты, просто предложив рыночную зарплату.
Что же, запасаемся попкорном и ждём лулзов с описаний товаров в стиле китайских продавцов.
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