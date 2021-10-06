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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries потратит 8 млрд рублей на поддержку продавцов во время «чёрной пятницы» и 11.11 Статьи редакции

На поддержку продавцов деньги выделяют и другие ритейлеры — например, Ozon и AliExpress.

  • Инвестиции в проведение распродаж вырастут в 5,3 раза, пояснили vc.ru в компании. Деньги пойдут на поддержку продавцов и субсидирование скидок.
  • По итогам распродаж на Wildberries сделали около 2,5 млн заказов за сутки, рассказали в компании. Сейчас на платформе оформляется не менее 2,3 млн заказов в день.
  • В Wildberries планирует, что в этом году количество заказов будет таким же или вырастет благодаря инвестициям и усилению логистической инфраструктуры — за год ритейлер открыл 350 тысяч м² новых складских помещений.
  • В начале сентября 2021 года Ozon впервые раскрыл инвестиции в продвижение продавцов на распродажах. Маркетплейс потратит 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11.
  • В октябре AliExpress объявил, что потратит 3,5 млрд рублей на поддержку продавцов во время распродажи 11.11 и отменит плату за доставку заказов для продавцов.

#новость #wildberries

742 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Анар FS

Правильно так -

"Wildberries потратит 8 млрд рублей продавцов на поддержку во время «чёрной пятницы» и 11.11"

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5
StepanCapusta

* так все и будет 

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0
Дмитрий Филиппов

Черная радость для хомячков.

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1
Ли Си Цын

Не совсем понятно, почему так? Ну если кого-то не устраивает "кормление хомячков" на ЧП - ну не участвуй. Многие крупные бренды так и делают, кстати

Ответить
0
Dmitri Atname

"Деньги пойдут на поддержку продавцов и субсидирование скидок." - за продавцов сделают скидку и на этом поддержка закончится.
Или реально WB кому-то возвращает скидку на товар?

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0
Dennis Gooddeni

Да, можно всё что угодно написать, заявить, а можно ещё и потереться об это одним местом)) и где то напишут, что забеременела и родила 😂😂

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0
Поджог Сараев

Wildberries потратит 8 млрд рублей на поддержку продавцов во время «чёрной пятницы»

Психотерапевтов для них наймут?

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0
Виктор Булов

Отчёт траты 8 млрд в студию ред.

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0
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