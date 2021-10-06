Wildberries потратит 8 млрд рублей на поддержку продавцов во время «чёрной пятницы» и 11.11 Статьи редакции
На поддержку продавцов деньги выделяют и другие ритейлеры — например, Ozon и AliExpress.
- Инвестиции в проведение распродаж вырастут в 5,3 раза, пояснили vc.ru в компании. Деньги пойдут на поддержку продавцов и субсидирование скидок.
- По итогам распродаж на Wildberries сделали около 2,5 млн заказов за сутки, рассказали в компании. Сейчас на платформе оформляется не менее 2,3 млн заказов в день.
- В Wildberries планирует, что в этом году количество заказов будет таким же или вырастет благодаря инвестициям и усилению логистической инфраструктуры — за год ритейлер открыл 350 тысяч м² новых складских помещений.
- В начале сентября 2021 года Ozon впервые раскрыл инвестиции в продвижение продавцов на распродажах. Маркетплейс потратит 2 млрд рублей на «чёрную пятницу» и 11.11.
- В октябре AliExpress объявил, что потратит 3,5 млрд рублей на поддержку продавцов во время распродажи 11.11 и отменит плату за доставку заказов для продавцов.
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